Jesús Vega, patrón mayor de Arguineguín: "Mi objetivo es mejorar la vida de los pescadores, facilitar el trabajo"

Coge el testigo de Ricardo Ortega y la próxima semana se convierte oficialmente en el nuevo patrón mayor de la Cofradía de Arguineguín. ¿Tiene ganas?

Sobre todo tengo ilusión porque tener un cargo de esto hoy en día no es fácil. Por ahora todo va muy bien. Todas las reuniones que hemos tenido han ido genial, tanto con la junta nueva como con la vieja.

Es el marinero más joven que se presenta al cargo. ¿Hay savia nueva en la cofradía?

De los diez que somos en la junta nueva solo hay dos que superan los 50 años, todos los demás somos jovencitos. Hay un chico aquí que tiene 20 años, así que en líneas generales somos jóvenes y traemos aire fresco.

¿Cómo están los datos de la cofradía? ¿Cuántos son?

Estamos bien. Somos de las pocas cofradías que quedan en Canarias con tantos barcos. Y ya no solo son los barcos, es la gente joven que te digo que tenemos. La mayoría está en los 30 años. Si sigue la cosa como hasta ahora, aquí va a haber trabajo durante los próximos 20 o 30 años. Ahora hay entre 35 y 37 barcos. Y en puestos de trabajo, el que más tiene son unas siete personas. En total serán alrededor de 70 u 80 personas. Es de las cofradías más importantes de las Islas, aquí el año pasado se descargaron un millón de kilos. Y hace dos, 1,2 millones.

¿Los buenos datos le hacen sentir mayor presión?

Los buenos datos son una señal de que algo se ha estado haciendo bien estos años. Es una de las cofradías que está las 24 horas dando servicio. La principal ventaja que tiene la cofradía es que le hace la vida más sencilla al pescador.

¿Cómo?

Te facilitan el servicio. Es una lucha que siempre hemos tenido los pescadores y la verdad es que hemos mejorado mucho con el paso del tiempo. Ahora, por ejemplo, tenemos dos máquinas nuevas de hielo. Somos la cofradía que más sirve hielo en toda la isla. Dos máquinas de 12 toneladas y media de hielo. Este tipo de servicios facilita mucho las cosas a la hora de ir a trabajar.

¿Qué retos se plantea cumplir a corto plazo? ¿Cuáles son sus prioridades?

Sobre todo, ya te digo, mejorar el servicio. Mi objetivo es que los pescadores se sientan lo más cómodos posible y mejorar sus vidas, facilitarles el trabajo. Y no solo en la cofradía, también en todos los temas de subvenciones y temas administrativos. Quiero que esto funcione, como mínimo, como hasta ahora. Y si es posible, mejor. Siempre hay cosas que mejorar.

Y a largo plazo, ¿qué le gustaría lograr en el puesto?

Antes de que Ricardo se fuera nos dijo que cuando se jubilara lo que le gustaría es que entrara gente nueva que siguiera con la misma tradición. Que la cofradía siguiese siendo la misma, una de las mejores de Canarias. A mí me gustaría cumplir con eso, haber mantenido ese nivel cuando me vaya. Y si logro que la cofradía esté más moderna, pues muchísimo mejor. Pero eso ya se verá de aquí a allá.

Comentaba que le gustaría ayudar a los pescadores con las trabas administrativas. ¿Es la burocracia uno de los mayores restos del sector?

La verdad es que sí, a día de hoy yo lo encuentro hasta un poco abuso. Yo cuando empecé en la mar es verdad que empecé ilegal. Pero porque soy de los que piensa que antes de pagar un título hay que probarlo para saber si te gusta. Yo sé que eso a día de hoy es difícil. Pero es que en el tema de los títulos y tal es una locura. Tengo un compañero que se sacó el polivalente, que es un título de padrón, y tiene que hacer días de navegación, seis meses de puente, seis meses de máquina y seis meses de cubierta. Y eso conlleva unos gastos mes tras mes y no todo el mundo puede permitírselo. Yo no te digo que no exijan, pero menos. En la mar cada día aprendes algo nuevo, te lo digo yo que llevo cerca de 30 años. Deberían dar más facilidades desde el principio.

El otro día el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, explicó que hay barcos que se quedan en los muelles por la falta de trabajadores. ¿Esto está ocurriendo en Arguineguín?

Sí. Los barcos que tenían siete personas están bajando con cinco e incluso hay barcos que se quedan amarrados en el muelle porque no hay gente. También es verdad que llevamos cinco años malísimos de pescado. Y eso no lo soporta todo el mundo. Muchos se van para el norte porque allí hay mucho más trabajo. Pero bueno, todo cambia. Yo quiero ser positivo y pensar que volverá a haber más pescado por aquí. El 80% de la flota de toda Canarias son senegaleses y no quieren trabajar aquí solo para seis meses. Mi barco sale ahora en abril y el año pasado acabamos en septiembre para ganarte unos 16.000 o 17.000 euros. Los trabajadores prefieren ir para arriba, para el norte, que están trabajando todo el año.

No hay relevo generacional de los pescadores canarios, ¿por qué los jóvenes no ven atractivo el sector?

Es una cadena. Los hijos de esos padres pescadores ven como no llega el dinero a casa. Y así es imposible. Cuando yo me saqué los títulos eran gratis pero ahora los cursos de formación básica para ir a la mar ya están por encima de los 900 euros. Y después tienes que esperar a que al de Madrid se le encienda la luz y te firme, selle y envíe el título. Y después, revisión médica y ya estamos hablando de unos dos o tres meses. Y eso solo es el primer título. Debería haber más apoyo, que no te pidan tanto.

¿Está el sector en Canarias abocado a desaparecer con esta complicada situación?

Muchos piensan que sí, pero yo no quiero pensar en eso. Lo mejor que hay es el pescado fresco. Creo que las cosas van a cambiar. Tienen que cambiar porque si no, es verdad que acabará desapareciendo la pesca. Habrá un momento que la gente se canse y diga basta.

El atún rojo ha tardado en llegar este año, la campaña empezó en enero y son muy pocos los ejemplares que se han pescado. ¿Cómo espera que se desarrolle a partir de ahora?

La campaña está un poco apagada. En los últimos años había entrado un poco de atún blanco por la parte este. Y este año no ha entrado. Y eso ya es un palo fuerte. Es verdad que se está viendo un poco de atún rojo en la zona este, pero no lo suficiente como para decir que va bien. El año pasado entró tarde, pero desde febrero ya se veía alguno. Va a entrar, hay que tener un poco de paciencia.

¿Están de acuerdo con las cuotas?

Las cuotas son ridículas. Un barco de siete personas solo puede pescar 5.000 kilos. Deberíamos tener mucha más cuerda. Que esa cuota la coges en una semana y media yendo muy tranquilo para que los precios no se pongan por los suelos. Yo el año pasado dejé de coger 2.000 kilos de la cuota porque estaba a dos euros y medio. Son cosas que se deberían tener en cuenta para un futuro. Si no hay una cosa, ábreme un poco el abanico.

