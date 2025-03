Arucas da un vuelco brutal a la historia de El Rubio

El pueblo de Arucas se unió como nunca y fue un cómplice mudo solamente para proteger a un hijo del pueblo, Ángel Cabrera Batista, El Rubio, condenado por el secuestro y asesinato del empresario tabaquero Eufemiano Fuentes en 1976, algo que nunca confesó. Fue sometido a un juicio con cobertura mediática nunca vista tras entregarse 14 años después tras un despliegue con efectivos de as Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin precedentes y menos en una ciudad como Arucas, que se vio sitiada.

La vista duró solo una semana, que fue cuestionada y se celebró pocos meses antes de prescribir el caso. Muchos la vieron llena de agujeros y oscura y con poco rigor. Fue el gran caso del siglo pasado que conmovió a la isla y trascendió a nivel nacional por un chico que, según los aruquenseera rebelde, pero bonachón. Su figura se mitificó y se convirtió en leyenda.

Nunca más se habló del caso hasta ahora. Medio siglo después de este episodio de la crónica negra, salen a la luz las conclusiones del primer estudio riguroso fruto de cinco años de estudio llevado a cabo por el colectivo Salsipuedes y además, de la manera más llamativa. En la obra de teatro, El Rubio de Arucas. El silencio de un Pueblo. Sin promocionarlo, han vendido en dos días 1.800 entradas para las seis sesiones, que inician mañana viernes 28 en la antigua tabaquera Apolo, cerca de la vivienda de El Rubio. Han programado dos extra más que salen a la venta el lunes. Es tajante en sus conclusiones: "Por mayoría aplastante el aruquense no cree que el Rubio matara a Fuentes".

El director de la obra, Gilberto Moreno, concreta que la obra está respaldada con cinco años de investigación rigurosa por parte de expertos, con entrevistas y testimonios a vecinos, testigos, familiares del empresario e incluso, inéditas declaraciones que constan en el sumario del juicio. "Conocerán detalles que se perdieron en otros contextos y sabrán la historia real, así como lo que se percibió y como se vivió por las calles ese episodio", adelanta.

El mensaje que se quiere transmitir es "que la población de Arucas y de la isla se vio envuelta en un juicio social, donde una parte de la clase social alta se enfrentaba a un vecino de un pueblo entendiendo la situación como opresora, en unos tiempos de cambio sociales importantes".

Moreno desvela que según los relatos "quienes le conocieron hablan de una persona inquieta, rebelde pero bondadosa, sin malicia mas allá del típico “buscavidas”. Con este episodio pasó a ser querido y “protegido” eximiéndole de las acusaciones que se entendían injustas.

Ángel Cabrera Batista, 'El Rubio', cuando fue trasladado para el juicio en su contra . / La Provincia

Diferente a lo que se ha contado

Respecto a los cinco años de investigación constata que "revelan la correcta sucesión y cronología de los hechos (diferente a la que se cuenta), pero sobre todo el poco rigor de las pruebas acusatorias y el manejo y directrices hacia los ámbitos policiales, judiciales y periodísticos".

Resalta que a pesar de los años transcurridos, las personas entrevistadas "aún prefieren guardar su anonimato y siempre queda la duda final al no contar nunca con los testimonios directos de los protagonistas. No obstante, es tajante al responder si el aruquense vio culpable a El Rubio: "Casi podemos asegurar que una aplastante mayoría apuesta por el no".

Salsipuedes lleva en sus 23 años más de 150 representaciones con carácter histórico e investigador. El colectivo es aruquense y "la historia de El Rubio siempre ha estado en la órbita de sus proyectos". Es por eso que cerca de cumplir el suceso, del que se cumplen 50 años en 2026, y bajo la batuta del citado director.

Antigua tabaquera Apolon donde serán las representaciones. / La Provincia

Da voz al silencio de un pacto no acordado

"Llegó el momento de divulgarla al contar con el rigor de haber escuchado a todas las partes, de acceder a documentos, de entrevistar a los entornos cercanos y de contar con el apoyo de los miles de seguidores del colectivo". Apostilla que " cubre algunos vacíos, otros se mantienen pero sí es cierto que se clarifica mucho", pero sobre todo, resalta que " sobre todo, con esta representación se le da voz a todo un pueblo tras años de un silencio como si de un pacto no acordado se tratara", añade el director de la obra.

Salsipuedes es un colectivo altruista de más de un centenar de componentes totalmente de voluntariado con una formación y experiencia teatral y de recreaciones de más de dos décadas. En esta obra actúan directamente en escena 25 personas. "El que Arucas tuviera una tabaquera funcionando en esos años en la zona cercana donde vivía Ángel Cabrera el Rubio de Arucas, convierte el lugar en el idóneo para la ambientación e incluso el sentir de estas representaciones".

Opina, antes del estreno, que el público que acuda "por un lado, se emocionarán, pues es un caso arraigado y escuchado durante años y lo vivirán en un contexto muy real; por otrolado,o conocerán detalles que se perdieron en otros contextos y sabrán la historia real, así como lo que se percibió y como se vivió por las calles ese episodio".

Cartel que anuncia entradas agotadas. / La Provincia

"Es curioso además como desde que anunciamos la representación en Arucas no se habla de otra cosa. Todo el mundo tiene algo que contar. Agradecidos también por sacarlo a la luz. Y muchos, muchísimas personas “rascadas” por no haber conseguido entrada (en tres días se agotaron las 2.000 puestas a la venta). Ayer decidimos hacer dos funciones más porque toda Arucas, toda la isla diríamos quiere conocer esta historia. Contada además por Salsipuedes, porque quiere que “el pueblo le cuente la historia a su propio pueblo”.

El primero de los pases es este viernes 28 y el lugar escogido, la antigua tabaquera aruquense Apolo, cercana al barrio de la Hoya de San Juan, lugar de residencia de El Rubio de Arucas Sin promocionarlo, han vendido ya las entradas para los seis pases programados. Ampliaron dos sesiones más. Las entradas estarán disponibles desde el próximo lunes 31 de marzo, en la Librería Henríquez-Yaya de Arucas. Se podrán retirar cinco entradas como máximo por persona, con una colaboración de cinco euros por entrada, recordando que no es posible la compra por datáfono.