Drag Elektra suelta el cetro de Las Palmas de Gran Canaria y lo coge en Maspalomas

El carnaval del ‘Amor a la mejicana’ coronó este jueves por la noche a Iván Sánchez Pérez, Drag Elektra, como nuevo Drag Queen del Carnaval Internacional de Maspalomas, con la fantasía ‘El payaso no miente cuando ice...¡yo soy el ganador!, diseñada por Antonio Ceballo Ortega y Dito Martín, en representación de Mow Hotels. Elektra se despidió este año del trono del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y se alza ahora con el trono del sur.

El primer clasificado ha sido Drag Gio, con la fantasía ‘Si lo vas a hacer, ¡hazlo épico!’, diseñada por High Heels Performance, patrocinadoa por Clinika Beach, Farándula y Winter Pride Maspalomas. El segundo ha sido Drag Liak, con la fantasía ‘¡Mujer! ¿Jugamos?, diseñada por Josep López y Studio Hidalgo, en representación de Clínicas Imbernon Murcia y Discoteca Mamaluna. El tercero fue Drag Kalik, con ‘La vida es eso que pasa mientras miras la pantalla’, patrocinado por el Ayuntamiento de Gáldar y diseñado por Elian Martin, Carolina Moreno y Daniel Guzmán. Y el cuarto clasificado fue Drag Sequins, con la fantasía ‘Ay, eres como el verano. ¿Caliente? No, sin clases’, disñada por Josep López y Néstor Santana, en representación del Ayuntamiento de Arucas y Vervia Asesores.

En un abarrotado Yumbo, la gala se inició con una obertura en la que participaron alrededor de 300 artistas -todos ellos talentos locales procedentes de diferentes escuelas y clubes deportivos de San Bartolomé de Tirajana- en la que los bailarines y bailarinas rindieron homenaje a las grandes divas musicales de México que durante décadas han defendido al colectivo LGTBIQ. En ella, el cantante Stad abrió el espectáculo al ritmo de nuevas mezclas musicales con reminiscencias a temas de mexicanas como Yuridia, Thalía, Paquita la del Barrio y Selena.

Tras la presentación del jurado, los presentadores Yanely Hernández y Roberto Herrera condujeron una gala de la transgresión que abrió las actuaciones con las plataformas de Drag Shirah, con la fantasía ‘Renacer, no soy un monstruo, soy su creación’, diseñada por Israel Arbelo, Carla Domínguez y Aran Perdomo, y quien subió al escenario como una Atenea, diosa de la guerra, convertida en una serpiente de cascabel.

Le siguieron las plumas de Drag Gio, con la fantasía ‘Si lo vas a hacer, ¡hazlo épico!’, quien con un espectáculo tenebroso y rítmico mostró el fuego del universo Mad Max. Después Drag La Tacones, con la fantasía ‘Honor y Gloria’, diseñada por Masbe Creaciones, trasladó al público a los guerreros de Mulán. También subió el escenario Drag Ignea, con la fantasía ‘Magia’, diseñada por Sergio Encinoso, quien representó a una enclaustrada Sabrina que quería «romper cadenas» porque «magia significa mujeres asociadas que se guían, inspiran y apoyan».

El quinto fue Drag Hefesto, con la fantasía ‘Uf qué mal genio, guapa!’, de Néstor Díaz, quien ofreció un show inspirado en el villano Jaffar de Aladdín y salió a escena rodeado de serpientes. Posteriormente, Drag Lemnos, con la fantasía ‘Detrás de un mato siempre hay un gato #miaumor’ se inspiró en el Gato con Botas.

Tras el cierre del primer bloque, el dúo Sonia y Selena levantó a los asistentes con los dos éxitos de su carrera, ‘Yo quiero bailar’ y ‘Reinas’, la canción con la que aspiraron a representar a España en Eurovisión con su participación en el Benidorm Fest.

El segundo bloque se inició con Drag Eyzet, con la fantasía ‘Chacha! Tantas flechas del amor y yo soltera maricón’, diseñada por Studio Hidalgo, quien tiró de mitología romana y de Cupido para sembrar el amor en un escenario lleno de corazones. A él le siguió Dragb Liak, con la fantasía ‘¡Mujer! ¿Jugamos?, quien como reina de corazonez reivindicó el papel de una mujer que ha sido suprimida de la baraja española. Después, Drag Ácrux, con la fantasía ‘La profundidad oculta de un dulce ángel por los prejuicios injustos de un triste infierno’, diseñada por Neftalí betancor, quien criticó el sufrimiento de las personas por los prejuicios de otros.

El décimo fue Drag Elektra, con la fantasia ‘El payaso no miente cuando dice...¡yo soy el ganador!’, quien se inspiró en el payaso de IT. Le siguió Drag Kalik, con ‘La vida es eso que pasa mientras miras la pantalla’, diseñada por Elian Martín Carolina Moreno y Daniel Guzmán, con un show en el que criticó la hiperconexión a los entornos digitales y las redes sociales. El último fue Drag Sequins, con ‘Ay eres como el verano. ¿Caliente? No, sin clases’, diseñada por Josep López y Néstor Santana, con un show en el que emuló a una profesora sin clases por vacaciones de verano y sin ganas de volver a las aulas.

Tras la actuación de los 12 aspirantes, Drag Tamito, ganador de 2024, ejecutó un número de despedida; después, Abraham Mateo estrenó en exclusiva en Yumbo Plan de hoy, su nuevo tema. Al término de la gala, a la fiesta le siguió un mogollón en el que volvieron a actuar Sonia y Selena, además de Amor Romeira.