Manuel Florido Mayor: «Debemos hacer partícipe del turismo a la sociedad civil»

Entró a la entidad hace 21 años y ahora es su presidente. El CIT, que cuenta con 90 años de historia, se creó para defender la buena imagen de la isla de Gran Canaria de cara al turismo que comenzaba a florecer

Usted conoce bien el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT), institución que dirige desde el pasado día 12 de marzo.

Sí. Llevo en su junta directiva desde hace 21 años. En la época en la que entré era de los más jovencitos. El Centro de Iniciativas Turísticas cumplió el año pasado 90 años. Hay que tener en cuenta que surge de la visión de unos empresarios y profesionales del sector turístico, que antes de que las instituciones y las administraciones vieran que el sector turístico podría tener el potencial que hoy en día tiene, se unieron y formaron aquí esta asociación sin ánimo de lucro. El CIT tiene entre sus estatutos defender la buena imagen de Gran Canaria, difundir la belleza natural de la Isla y fomentar todas aquellas acciones tendentes a la mejora de la calidad de vida, propiciando además la convivencia ciudadana, la movilidad, la corrección y el buen trato a los ciudadanos y visitantes. Recuerdo además que fue don Jesús Gómez, presidente del CIT en ese momento y que me dio un puesto en la junta directiva. Yo en esa época era director de Anfi del Mar.

¿Qué recuerdo tiene de su llegada en aquella época al CIT?

Pues llegué y me senté en esta mesa redonda con personas mayores que yo. Gente con una experiencia tremenda que había trabajado en agencias de viajes, en hoteles, en compañías aéreas, y me empiezo a empapar un poco de toda esa sapiencia que había ahí, y me digo, esto es una maravilla que no se puede perder, y quién me dice a mí que ahora estoy aquí presidiendo el Centro de Iniciativas Turísticas. Es verdad que llego con cierta madurez en mi vida profesional. He dedicado 35 años al sector turístico y al final, quieras o no, te enriquece en lo personal y en lo profesional. Poder formar parte de esta institución es una responsabilidad. Es un reto. Lo afronto con muchas ganas y el deseo de cambiar muchas cosas, como conseguir que la sociedad civil tenga un protagonismo en la vida diaria de Canarias y de Gran Canaria en este caso.

¿Cuáles son esos cambios que le gustaría hacer?

Como presidente del CID, abogo por defender lo nuestro y recuperar, como dije, el protagonismo de la sociedad civil, haciendo un llamamiento a las asociaciones como mecanismo de control de las distintas administraciones para que cumplan con su visión de velar por los ciudadanos y de luchar por el bien común. El turismo es lo que al final nos mantiene y lo que permite que tengamos una economía de bienestar. Otro de mis retos es conseguir que entren más mujeres. Ya he estado de alta en varias empresas de reconocido prestigio a nivel insular y la representación femenina es muy importante. También trabajaré para limpiar la imagen del turismo. Creo que el turismo no puede ser el problema. Es la solución a muchos problemas. Es verdad que hay problemas de tensión en cuanto a población en diferentes núcleos de la Isla, como en las zonas tensionadas de Guanarteme y demás, pero necesitamos mucho diálogo con las administraciones, con la sociedad civil, con los empresarios y con las patronales, para conseguir buscar soluciones a los problemas de tensión que hay ahora mismo en Gran Canaria.

Usted va a compaginar su nuevo cargo con el de director del Santa Mónica Suites Hotel, donde lleva 19 y donde ha conseguido grandes logros.

Sí. Esta entidad es sin ánimo de lucro y a estas asociaciones de sociedad civil, nadie les paga nada. No tengo un sueldo por esto. Yo saco mi tiempo de mis ratos libres y de mi familia, que me apoya en esto, por supuesto. Debemos tratar de luchar por nosotros, por el bien común, por la Isla, por la gente que nos precede y que nos va a preceder, por nuestros hijos y por nuestros nietos. Entonces, tiene que haber una fuerza de gente que quiera mantener lo nuestro, porque al a nivel turístico los canarios somos unos grandes anfitriones. Para defender lo nuestro tenemos que mantener en valor lo que somos.

«Entre mis deseos está que entren mujeres, su representación es muy importante»

Usted viene de la excelencia en la empresa privada turística, ¿le gustaría llevar esa excelencia también a la institución que ahora dirige?

No cabe duda. Eso se consigue rodeándome de un gran equipo, como el que tengo. Gente preparada, con ganas y teniendo claro las ideas que lo que quieres hacer y después, sobre todo, aplicando el sentido común.

El turismo en Canarias da para muchos temas, por ejemplo, ¿qué opinión tiene de la tasa turística del Ayuntamiento de Mogán?

Conozco personalmente a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. Es una persona que tiene mucha fuerza, mucho empuje y las ideas muy claras de lo que quiere. Yo la tasa sinceramente, tal y como se ha planteado, no la apoyo porque la tasa debe ser finalista. Debe tener una función. Entonces, recaudar por recaudar, sin tener muy claro qué es lo que se va a hacer con eso, pues no me parece coherente. Entonces yo siempre el ejemplo de los centros turísticos en Lanzarote. Lo que se ha hecho con el Roque Nublo me parece perfecto, me parece perfecto. Controlar los accesos. Incluso se podría cobrar y reinvertir ese dinero en todo el entorno y más servicios. Con la tasa ahora se abre un melón importante. Si el Ayuntamiento de Mogán consigue esto, se podrá hacer extrapolable a otros municipios. Es cierto que hay zonas más tensionadas y que hay tasas que se cobran ya grandes ciudades, pero creo que afortunadamente todavía no tenemos ese gran problema.

¿Y sobre la vivienda vacacional?

Yo abogo porque haya una legalidad. Me parece muy importante. Este Gobierno de Canarias y la consejera de Turismo, Jessica de León, son valientes y quieren poner coto a estas cosas. Hay mucha vivienda vacacional que no es legal y hay que regularlo, por supuesto. Y toda la gente que no cumple pues que salga fuera. Todos tenemos que competir en cualidad de condiciones, hoteles, apartamentos y viviendas vacacionales. El modelo de la vivienda vacacional es una realidad. Ha llegado aquí y no se va a marchar. Hay que convivir con ella y hay un nicho de mercado de clientes que la demandan. Gente que al final lo que quiere es conocer un poco más la idiosincrasia del destino a donde viaja. Y es una manera de acercarse a esa idiosincrasia es vivir como viven ellos en esa zona, pero se tienen que hacer las cosas bien porque tampoco es de recibo que los hoteles paguen muchos impuestos y paguen mucho personal para tener un nivel de turistas de alto standing y sin embargo después, en otros sitios, se ofrezcan caravanas, casetas y hasta azoteas. Es que hemos visto de todo y no se puede permitir.

¿Cómo valora estos 35 años dedicados al sector turístico?

Todo ha cambiado mucho. Antes viajaban menos personas y los que viajaban tenían un nivel adquisitivo. Ahora se ha abierto el viaje a todo el mundo. Ha crecido mucho. Hubo un parón necesario muy criticado con el tema de la moratoria turística por los empresarios. Yo tengo que decir que siempre he defendido a los empresarios porque he trabajado para ellos, y también son ciudadanos de esta tierra. Es cierto que hay muchas cosas positivas. Ahora mismo se habla mucho de sostenibilidad, y es necesaria, no solo la ambiental sino también la social para permitir que la gente pueda convivir y para evitar los problemas que crean. Nosotros somos islas, eso significa que tenemos un territorio limitado. Es normal que haya tensión. Y conseguir un equilibrio es difícil, pero solo se puede hacer a través del consenso y del diálogo y de hablar con la sociedad civil, que tiene mucho que decir ahí.

