Los acusados admiten que ataron y asfixiaron hasta la muerte a Andrea Costa en Vecindario

Andrea Costa, un ciudadano italiano que llevaba pocos meses viviendo en Vecindario, falleció después de recibir multitud de golpes, atado de pies y manos y asfixiado con un trozo de sábana en la noche del 11 de septiembre de 2021. Así lo reconocieron este lunes en el juicio las tres personas que participaron en el brutal ataque: David José R. P., más conocido como el Adoptado, Juan Felipe A. V. y Estefanía A. V. Sus versiones son que discutieron con la víctima porque entró a la vivienda que compartían recriminándoles que habían hecho un simpa y le habían dejado tirado en un restaurante, pero las acusaciones sospechan que el verdadero móvil del crimen es que los agresores vieron cómo hablaba con unos agentes de la policía y creyeron que se había chivado sobre las actividades de tráfico de drogas que realizaban, por lo que decidieron silenciarlo.

David José R. P. se defendió alegando que "si no hubiera consumido" sustancias estupefacientes esa noche "para nada lo habría matado". Fue el primero en declarar en la segunda sesión de la vista oral que se celebra ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas y el resto de acusados apoyaron su relato.

Sobre las once de la noche se metió en un coche junto a los otros dos acusados, la víctima y dos personas más para ir a comer al restaurante Sakura de Playa del Inglés, que fue el único que vieron abierto a esas horas. Se pegaron un festín con botellas de vino caro, ron, cervezas y cubatas. El problema llegó cuando vieron que la cuenta, según el acusado, era de entre 400 y 600 euros. "Nos fuimos levantando uno a uno, pero yo no dejo a nadie botado. Me quedé solo con Andrea, que estaba de aquella manera y no se sostenía para los lados, pero me pegó un grito y me fui", afirmó.

Las acusaciones creen que decidieron atacarlo al sospechar que les había delatado por el tráfico de drogas

El grupo decidió marcharse sin el ciudadano italiano y condujo hasta un apartamento del sur para recoger un paquete de droga. Mientras tanto, la víctima no tenía forma de pagar la cena y los dueños del negocio decidieron llamar a la policía, que se personó en el lugar. El Adoptado señaló que volvieron al cabo de unos minutos al establecimiento para recoger a su amigo y se echaron para atrás cuando vieron que hablaba con unos agentes y señalaba hacia el coche, donde en ese momento llevaban 100 gramos de cocaína y 50 de heroína, por lo que decidieron darse a la fuga.

Volvieron así al domicilio de Vecindario donde convivían, que funcionaba como fumadero y narcopiso. El reloj marcaba cerca de la una y media de la madrugada cuando volvió Andrea Costa. "Vino con otro tío, entraron y lo primero que me dijo fue: me dejaste tirado", apuntó el acusado, para añadir que después estuvieron fumando crack durante un rato hasta que le empezó a hablar en italiano, no le entendía y se puso nervioso.

"Me arrepiento porque era un amigo"

Admite que con la ayuda de Juan Felipe A. V. le pegó puñetazos, le arrastró a la habitación, le ató los pies y las manos con el trozo de sábana que le había pasado Estefanía A. V. y le asfixió. Cuando cayó al suelo pensó que seguía vivo, a pesar de que le salía sangre por la boca y la nariz, y les dijo a sus compañeros de piso que le dejaran en la habitación para que "se le quite el colocón". Él se fue de la vivienda y cuando volvió, según su declaración, estaba muerto, rígido y su piel había adoptado un color morado. "Me arrepiento porque era un amigo", dijo el encausado, que quiso pedir perdón "ante su familia, ante Dios, ante la Sala y ante mi propia familia porque la he perdido con todo esto".

Juan Felipe A. V. se mostró de acuerdo con la versión de su amigo y alegó que es un consumidor habitual de heroína, crack y alcohol. Indicó que está "bastante arrepentido de lo ocurrido" pero se amparó en que "no era consciente" ni ha sido "nunca violento". "Le he pedido y le seguiré pidiendo perdón cada día a él, a su familia y a la mía", añadió.

La tercera acusada, Estefanía A. V., reconoció que les pasó la sábana con la que ataron y ahogaron a la víctima, pero alegó que "no sabía qué le iban a hacer". Esa noche había tomado un trankimazin y distintas drogas, por lo que no tiene muy claro lo que pasó y solo tiene "flashes" puntuales.

Una testigo que observó cómo echaba un trozo de carne por la boca dice que "no había visto nada así en su vida"

También se reprodujo la declaración que prestó en fase de instrucción una testigo que fue clave para el esclarecimiento de los hechos porque fue al restaurante con el grupo y vio todo el transcurso de la agresión desde el salón de la vivienda, pero que pidió no declarar de nuevo de forma presencial por el miedo que siente. Escuchó cómo la víctima preguntaba "¿qué pasa?" a sus agresores y cómo estos le decían "ven acá, hijoputa mentiroso". El ataque era algo que "no había visto en su vida" porque presenció incluso cómo su rostro se ponía morado, cómo soltaba su último aliento y cómo expulsaba por la boca lo que parecía ser un trozo de hígado.

El cuerpo de la víctima se halló completamente calcinado en el interior de su vehículo en Pozo Izquierdo. El juicio continuará este martes con las declaraciones de tres peritos, dos agentes que intervinieron y con los informes de las partes, que piden hasta 25 años de cárcel.