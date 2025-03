“No es Tailandia, es Gran Canaria”: este es el rincón escondido que triunfa en TikTok

Cuando uno piensa en Canarias, lo primero que suele venir a la mente son playas paradisíacas, dunas doradas y cielos despejados todo el año. Pero el archipiélago no es solo sinónimo de mar y playa, sino también es un paraíso verde.

Guarda lugares mágicos donde la niebla se cuela entre los árboles milenarios y el sonido del agua rompe el silencio en mitad de un entorno que parece sacado de otro continente. Montañas escarpadas, pueblos encantadores y barrancos que podrían pasar por selvas tropicales del sudeste asiático.

Uno de estos tesoros ocultos ha sido desvelado por el creador de contenidos @j_adan89 enTikTok, con un video que ya suma miles de visualizaciones.

Bajo el título "No, no es Tailandia es Gran Canaria", el tikoker muestra un enclave natural que podría pasar por Tailandia. Pero no, es el Barranco de Azuaje y está en Gran Canaria y se encuentra a escasos kilómetros de la ciudad.

Cascadas y laurisilva entre Moya y Firgas

Se trata de una joya escondida en el norte de Gran Canaria, justo entre los municipios de Moya y Firgas.

Según la web oficial de Turismo de Canarias, este espacio forma parte de la Reserva Natural Especial poblada por exuberante laurisilva (un tipo de vegetación que sobrevivió desde la Era Terciaria) y salpicada de cascadas naturales, túneles vegetales y estrechos senderos.

Asimismo, este barranco fue antaño parte del legendario bosque de Doramas, llamado así en honor al valeroso líder aborigen que luchó contra la conquista castellana. Caminar por este paraje es como adentrarse en una postal de otro continente.

El barranco de Azuaje y su antiguo balneario. / LP/DLP

Un lugar con historia

Además de su belleza paisajística, este barranco guarda un secreto medicinal, ya que en el siglo XIX se construyó en su entrada un balneario que aprovechaba las aguas ricas en hierro por sus propiedades mineromedicinales.

Allí acudían los habitantes de la isla en busca de las supuestas propiedades curativas de sus aguas ferruginosas.

Barranco de Azuaje, en una foto antigua / FEDAC

Senderismo, aventura y desconexión

El Barranco de Azuaje es también uno de los tramos más apreciados por los senderistas. Forma parte de la famosa Circular Extrema de la Villa de Moya, una prueba que combina naturaleza, resistencia y vistas espectaculares.

Además, es un destino perfecto para familias, fotógrafos o simplemente personas que buscan desconectar del ruido urbano. Un lugar donde no hay cobertura, pero sí conexión real con la naturaleza.