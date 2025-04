La biblioteca de Carrizal abre por el Día del Libro con los ejemplares que llevan 5 años en cajas en el tanatorio

La nueva biblioteca de Carrizal abre este mes de abril por el Día del Libro, el 23 de abril. La obra está finalizada y en estos momentos se reubica parte de los 50.000 libros y documentos del catálogo municipal guardados en cajas hace casi cinco años en los sótanos del tanatorio y de piscina municipal. Los vecinos de Ingenio llevan este tiempos sin las tres bibliotecas con las que contaba. Se convirtió en el único municipio de la isla sin este servicio cultural público. La de Carrizal será por ahora la única a disposición de los usuarios. Está pendiente de la cesión de las obras del Centro Civico de Carrizal, que se adjudican a una empresa esta o la próxima semana esta semana y aún no se han empezado las obras en el nuevo recinto para la biblioteca del casco histórico.

Desde marzo, el equipo técnico del área de bibliotecas municipal, que coordina José Alberto Quintana Herrera (Teto), se encarga de desembalar parte de los 50.0000 libros y documentos que guardaban las bibliotecas de Ingenio y Carrizal, que llevan hace un lustro en cajas depositadas en los sótanos del Tanatorio de Carrizal y de la piscina municipal. Hasta ayer continuaba la ardua labor de reubicar y catalogar estos ejemplares en los espacios del nuevo edificio, que inaugurará el Ayuntamiento de Ingenio este mes para estar listo y poder celebrar en condiciones el Día del Libro, el próximo 23 de abril. El año pasado, esta efeméride la celebraron con imaginación en la pequeña aula habilitada provisionalmente en la segunda planta del centro cívico, tras ser cerrada la biblioteca del sótano por desprendimientos. Solo cabían 2.000 ejemplares de los 50.000.

Estado de conservación

De momento, los responsables del área han preferido omitir detalles, hasta su inauguración oficial, del estado de conservación de estos ejemplares, que guardan reliquias históricas, de valor incalculable. El más antiguo data del siglo XIX y especialmente requieren cuidados específicos como temperatura y grado de humedad.

Biblioteca de Carrizal. / La Provincia

El edificio, con más de 400 metros cuadrados, contará con dos plantas amplias y un patio interior cubierto por un lucernario que las conecta. La planta baja tendrá recepción, zona de lectura, zona de trabajo grupal, zona infantil, espacio íntegro de exposición de libros, entre otros espacios, mientras que la planta alta responde a cuestiones de mayor privacidad teniendo en cuenta las necesidades acústicas, acogiendo zona de estudio individual, zona de trabajo grupal y zonas de exposición de libros. Las obras para la rehabilitación, reforma y ampliación del inmueble que anteriormente albergaba el Centro Ocupacional anexo al pabellón deportivo, se licitaron por un presupuesto de 550.000 euros.

La anterior biblioteca de Carrizal, ubicada en el sótano del Centro Cívico, fue clausurada hace cinco años por deterioro de su estructura y desprendimiento de cascotes, un peligro para empleados y usuarios. Se presumía que su rehabilitación sería rápida, pero nada más lejos. Se reubicó en un aula del Centro Cívico que también fue cerrado y así sigue hasta hoy, cinco años después.

Teto Quintana denunció hace ahora un año desconocer «el estado» de los ejemplares. Se quejó entonces porque "nadie me preguntó hace cuatro años si una instalación como el sótano del tanatorio era el más idóneo para guardar libros. En Carrizal ni vi cómo los metían en cajas cuando llegué estaba todo desalojado. Pude llegar cuando metían en cajas los libros guardados en la de Ingenio», respondió.

Manifiestó que los responsables municipales por entonces, el PSOE, «solo me avisaron después del destino de los libros. Los guardaron en los sótanos del tanatorio y de la piscina municipal. A mi ni me consultaron si era la mejor ubicación o ese espacio era el idóneo para preservar ejemplares entre los que hay algunos que no se encuentran, de valor incalculable y el más antiguo data del siglo XIX». constató.

Respecto al casco histórico, existía una biblioteca en la trasera del teatro Federico García Lorca. La desalojaron para darle otra utilidad: introducir mobiliario o atrezzo para las obras a celebrar en el teatro.

El actual gobierno anunció durante el último pleno celebrado este lunes que la licitación del Centro Cívico prácticamente estaba resuelta y que esta semana las obras serían adjudicadas finalmente a una de las siete empresas que se presentaron al concurso, que ha quedado vacío en lreiterados concursos públicos durante estos cinco años.

Sin embargo, la anunciada en el casco histórico tendrá que esperar. No cuenta ni con presupuesto. Solamente se eligió donde será emplazada: en el edificio del antiguo vivero de empresas, frente al teatro Federico García Lorca.

Entre las muestras de apoyo se sumaron tras ser desmanteladas las bibliotecas ingenienses, desde la escritora Pepa Aurora a la asociación regional de bibliotecarios y documentalistas, productores teatrales, o colectivos como Recreándome, además de estudiantes y ciudadanos.

«Aberración, imperdonable»

Uno de los plantes en apoyo de la regularización de la situación es el mostrado por los 150 miembros de la Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Canarias. Lo hacen a través de su presidente, Ariel Brito. Consideró «denigrante», y «aberración imperdonable» la situación en la que se encuentra el municipio de Ingenio desde hace 4 años, «tiempo en el que llevaban embalados esos libros en esos sótanos del tanatorio y piscina sin que nadie los supervisara. "Se están pudriendo", llegó a afirmar Brito, que subrayó que "en ningún caso reúnen las condiciones mínimas que requiere el almacenamiento de libros».

En la ratio del mapa nacional de instalaciones bibliotecarias por municipios con más de 30.000 habitantes, como es el caso de Ingenio, le corresponderían entre tres y cuatro instalaciones. En Agüimes cuentan ahora mismo con cuatro y en Santa Lucía, con nueve.