Quintín Siverio Sánchez, estudiante de informática ciego de Gran Canaria: "Hay que concienciar a la gente, pero no con charlas, sino con medidas"

Quintín Siverio Sánchez es un joven de 17 años, ciego desde que nació, al que le encantan los ordenadores. Está realizando sus prácticas en el Ayuntamiento de Mogán tras haber estudiado en Agüimes el grado medio en Sistemas Microinformáticos y Redes. Es su vocación desde hace años, por lo que aspira a seguir formándose, aprendiendo y trabajando en esTe ámbito.

¿Qué tipo de adaptaciones necesitas para realizar tus prácticas?

Yo puedo usar cualquier ordenador pero me llevo el mío porque es más cómodo y porque los de sobremesa los suele usar más el personal del Ayuntamiento o de administración. La única adaptación es tener un programa que actúa como narrador que se llama NVDA. Hay una voz sintética que te lee lo que va saliendo en la pantalla.

¿Y mientras estudiabas el grado medio?

Había cosas que eran muy visuales, pero hoy en día, con los programas que hay, las adaptaciones táctiles y la ayuda de la ONCE, me he podido buscar la vida y sacar el ciclo adelante. Por ejemplo, en clase usaban un simulador de redes. Te daban un programa donde tú visualmente colocabas los objetos, era como un videojuego. Pero ese programa no estaba adaptado para que yo puediera hacer esa asingatura, así que el instituto optó por darme a mí el router físico y que lo hiciera de esa forma. Pienso que está mejor porque es como más real. La única limitación es que, en vez de usar 20 o 30 routers que tenían con el simulador, yo lo hacía con dos o tres.

¿Qué tipo de trabajo realizas en tus prácticas?

Llevo desde el 10 de marzo y estoy aquí hasta mayo haciendo prácticas de gestión de servidores. Hago configuración de redes y de servidores, cosas relacionadas con páginas web y todo eso. Al principio tenía cierto miedo porque no sabía lo que iba a hacer, pero después fue avanzando el tiempo y me di cuenta de que solo hay que hacer lo que te piden, y si no lo haces bien no pasa nada, porque ellos están para resolverte cualquier duda.

¿Qué tienes pensado hacer más adelante?

Iré una semana de Erasmus a Italia a hacer prácticas en el área de informática de un instituto. Dicen que es una buena experiencia, así que vamos a probar. Después voy a hacer un ciclo superior de programación para enfocarme más en los códigos y las aplicaciones. Me gusta mucho, tengo muchas ganas.

¿Crees que existen vías para que todas las personas accedan a los servicios por igual?

Hay muchos sitios donde faltan pasos de peatones. Voy con el bastón y hay un montón de baches, piedras, gente aparcada, y son cosas que a veces no nos damos cuenta porque no lo vivimos. Por ejemplo, para llegar a mi antiguo insituto, yo iba con mi padre. Al principio iba a caminar hasta la parada de la guagua, pero eso es un descampado y lo tienen abandonado. No solo para mí, sino a todo aquel que venga por ahí le puede pasar algo. Nosotros contactamos con el ayuntamiento y no nos respondieron. Que en el siglo XXI, en 2025, no haya un paso de peatón o los arquitectos hayan hecho esto mal, que les dé igual o no lo corrijan, para que un ciudadano pueda acceder a todo, pues bueno.

¿Y en la administración pública?

En las administraciones públicas falta mucho camino por recorrer. Van a dar charlas de inclusión a los institutos, pero si la persona a la que le vas a dar la charla no cambia, no se conciencia, no cambia su chip, pues no tiene sentido. Hay que concienciar a la gente, pero no con charlas, sino con medidas. Tiene que actuar la administración pública corrigiendo las carreteras, las aceras y las cosas que tenga que corregir. Por ejemplo, en la accesibilidad de las páginas web. El otro día me fui a hacer un pasaporte y a mí me costaba leer el contenido de la página porque los que se encargan de hacer eso no han dicho, oye, aquí va a venir una persona con discapacidad visual, hay que encargarse de que lea bien la pantalla. Tengo que usar ayuda o un programa externo. Hay páginas que no las hacen bien porque no se fijan en los detalles para que cualquier ciudadano pueda leer la pantalla.

¿Qué opinas del uso de la expresión diversidad funcional?

Toda la vida se ha llamado discapacidad y toda la vida se le tiene que llamar discapacidad. Diversidad funcional es una de las miles de cosas que han hecho porque creen que discapacidad es malo u ofensivo. Yo lo llamaré discapacidad toda la vida. Es igual que el debate con lo de ciego e invidente. Ciego y ya está.

¿Percibes que hay estereotipos sobre lo que es capaz de hacer una persona ciega?

Yo creo que a todos les sorprende pero deberíamos normalizarlo porque creo que esa es la única manera de conseguir inclusión. Pero no es ningún impedimento, siempre hay que tirar hacia adelante y adaptarse al mundo, porque el mundo no se va a adaptar a ti nunca. Eso es así. Hay que ser realista y no rendirse. Lo que diga la gente, oídos sordos.

