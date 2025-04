Amararte, la primera asociación de personas con discapacidad en Mogán

Visibilizar las realidades diversas y atender sus necesidades específicas: ese es el objetivo que persigue Amararte, la primera asociación para personas con discapacidad de Mogán. Este miércoles 2 de abril, con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, Amararte se dio a conocer en un acto celebrado en el Centro Polivalente de Arguineguín, en colaboración con el Ayuntamiento del municipio y con el apoyo del Hotel Dorado Beach & Spa, de la cadena Bull Hotels.

Gisela Martín Betancor, presidenta de Amararte, señala que las reivindicaciones que pretenden poner sobre la mesa van más allá de una hefeméride: "Para nosotros es un día más porque hay que estar 365 días con ellos. Muchas asociaciones y familias salen a reivindicar que no nos sirve que todo el mundo se vista de azul un día, los políticos se saquen fotos y digan que hay que sensibilizar sobre el autismo, si a la hora de los derechos no se pelea y no se hace visible. Hay muchas leyes que nos amparan pero no se llevan a cabo, sobre todo a nivel educativo".

Inclusión y oportunidades educativas

El principal objetivo de esta asociación, según explica Martín, es conseguir una verdadera inclusión de las niñas y niños con discapacidades. Uno de los aspectos donde hace mayor hincapié es la enseñanza adaptada y accesible, incluyendo las actividades extraescolares y las suficientes ofertas deportivas por parte de las administraciones.

En este sentido, las familias a menudo enfrentan multitud de complicaciones, dado que "muchos de los niños con necesidades no pueden acceder a actividades porque no tienen personal adecuado para ellos y requieren mucha más atención", apunta. Ocurre, por ejemplo, con las ludotecas, donde a veces solo hay una persona responsable que no tiene la capacidad de dedicarles el tiempo y los recursos necesarios.

Evitar la segregación

Esta realidad no solo limita sus oportunidades, sino que también supone una sobrecarga para las familias, que no pueden dejar a los menores al cuidado de terceras personas. Martín resalta que es muy importante que los niños con discapacidades se relacionen con otros que no tienen ningún diagnóstico, por lo que hace falta dotar a estos espacios de personal cualificado y las suficientes vías de accesibilidad.

"Queremos que todos estén con todos, que no se haga como se está haciendo en los colegios, segregando a los niños en un Aula Enclave. Para que un niño entienda lo que es la diversidad, hay que estar socializando con otros niños, que participen y que no se les excluya", apunta.

Por ello, Martín insiste en que la asociación está abierta a cualquiera, si bien pretenden centrarse sobre todo en la zona sur de Gran Canaria, dado que "en la capital, Vecindario o Telde hay más asociaciones y el sur está un poco más abandonado. En Las Palmas de Gran Canaria siempre hay más participación y se hacen más cosas". De hecho, subraya que en el sur apenas hay otra asociación, además de Amararte, y que se apoyan mutuamente.

Aprendizajes con un profesional

Durante el acto de presentación de Amararte se dio a conocer a la junta directiva de la asociación y se realizó un debate sobre cuáles son las principales necesidades y retos para las personas con dispacidad. También intervino Nacho Calderón, un reconocido profesor de Teoría de la Educación enfocado en la diversidad y la desigualdad. Para Martín, las aportaciones y aprendizajes que puede aportar este profesional suponen "un antes y un después" en dar a entender que "se están haciendo las cosas mal y tiene que haber un cambio".

Asimismo, los integrantes de la entidad explicaron de qué manera pueden asociarse quienes así lo deseen. Para ello, hay que enviar un correo electrónico a la dirección asociacionamararte@gmail.com incluyendo el nombre y los apellidos de la persona interesada junto con una foto del DNI, por delante y por detrás, así como aportar un número de teléfono.

Los primeros 20 socios recibieron como obsequio una pieza de artesanía realizada por las personas del centro ocupacional donde está la sede de la asociación.

