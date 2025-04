El Jurado declara culpables a los tres acusados de matar a Andrea Costa en Vecindario

El Jurado popular ha declarado culpables este miércoles a los dos varones y a la mujer acusados de dar una paliza "brutal", atar y asfixiar hasta la muerte a Andrea Costa en la madrugada del 12 de septiembre de 2021 en una vivienda de Vecindario, apenas unas horas después de realizar un ‘simpa’ en un restaurante del sur de Gran Canaria. Considera que no concurren las circunstancias atenuantes de consumo de drogas y alcohol interesadas por la fiscal y las defensas porque no hay pruebas suficientes de ello.

El veredicto ha determinado que atacaron "de forma sorpresiva y a traición" al ciudadano italiano, que apenas llevaba unos meses conviviendo en el mismo domicilio que algunos de sus agresores: David José R. P., conocido como el Adoptado, Juan Felipe A. V. y Estefanía Pino A. V. (a la cual se le acusa por haber proporcionado a los dos varones el trozo de sábana que usaron para asfixiar a la víctima).

El móvil del crimen, según los escritos de las acusaciones, es que en la noche de los hechos fueron a comer en grupo al restaurante Sakura de Playa del Inglés. Todos se fueron sin pagar una cuenta que, conforme declararon los policías, ascendía a 170 euros, y dejaron solo en el local a Costa. Este último no tenía dinero para abonar el importe, así que los dueños llamaron a la policía y se quedó hablando con los agentes. Los acusados volvieron a pasar por el lugar al cabo de unos minutos y sospecharon que les estaba delatando por otras actividades relacionadas con el tráfico de drogas, puesto que su domicilio funcionaba como un narcopiso, aunque este extremo no ha sido reconocido por ellos mismos.

La Fiscalía y las defensas sostienen tras oír el fallo que es un homicidio y piden siete años y medio de prisión

La acusación particular, que ejerce el letrado Ismaele Umberto de Nuzzo, ha interpretado que el veredicto demuestra que actuaron con alevosía, pero no con ensañamiento. Por tanto, se mantiene en que se trata de un asesinato, pero baja su petición de la pena de 25 años de cárcel a 20. Y es que no se pudo probar que a la víctima le infligieron "males innecesarios, inhumanos y deliberados, distintos a los que condujeron a su fallecimiento" porque su cuerpo quedó completamente calcinado en el interior de su vehículo y fue hallado el día 13 en unos invernaderos de Pozo Izquierdo.

En cambio, la fiscal Marisol Vidal se mantiene en su petición de siete años y seis meses de cárcel con 180.000 euros de indemnización al entender que se trata de un homicidio y que los acusados han confesado los hechos de forma tardía en la vista oral. Las defensas se han adherido a esta pena.

Sin opción de defenderse

El Jurado popular ha dado credibilidad a la testigo que presenció toda la agresión desde el salón de la vivienda. Por tanto, considera probado que David José R. P. y Juan Felipe A. V. llevaron a la víctima mediante golpes y empujones hasta una habitación, donde continuaron con golpes brutales y, con ánimo de acabar con su vida, pidieron a Estefanía Pino A. V. que les entregara una sábana.

La mujer era consciente de lo que estaba sucediendo y les dio un trozo de tela con el que los varones ataron de pies y manos a Costa, lo tumbaron en el suelo y le apretaron fuertemente el cuello hasta causarle la muerte. El veredicto señala que mostraron su arrepentimiento en el juicio, pero el ataque no dejó ninguna opción de defensa a la víctima.