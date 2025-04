«La reconciliación en Agaete es posible si se reconoce lo que pasó en 1937»

Maestro jubilado y nieto de uno de los represaliados del franquismo en la Vecindad de Enfrente, ‘Pepe Valencia’ encabeza este viernes un acto en el Valle para que no se olvide la trágica noche del 4 de abril de 1937.

¿Qué pretende la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Agaete con el acto programado para este viernes en la Sociedad de El Valle?

Los objetivos son reconducir la actividad de la Asociación tras estar un poco paralizada por motivos de salud de la anterior presidenta, Conchita Trujillo, y conmemorar los 88 años de la desaparición de los represaliados de Agaete. Fue la noche del 4 de abril de 1937 cuando se llevaron a las 22 personas de aquí, de la Vecindad de Enfrente o Barrio de Las Viudas, y a otros ocho residentes en el casco municipal. Con este acto también queremos dar a conocer a la nueva junta directiva, pues fue elegida hace poco, el pasado 10 de enero.

¿En qué consistirá la jornada?

Tras la bienvenida y la lectura de poemas, se presentará el documental Simiente sobretierra, relatos y secuelas de la represión franquista en Gran Canaria. Después habrá un coloquio y cerraremos con más poesía.

¿Qué le ha animado a asumir la presidencia de la Asociación?

Lo primero es por un compromiso personal y social, que entiendo que es lo que lo que debe mover a cualquier persona que se involucre en un colectivo de este ámbito. No solo por razones personales, sino de la propia sociedad, pues los hechos de aquellos días fueron execrables y repulsivos. No creo que nadie esté de acuerdo con lo que pasó, ni aquí ni en ningún sitio. Para mí es un reto personal, que se suma a otros hechos que llevo como bandera en mi vida. Uno fue ser pregonero de las Fiestas de San Pedro en 2018, otro ser concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Agaete, donde trabajé cuatro años desde la oposición, y este de ser presidente de la Asociación, porque no lo hago como afectado, sino como representante de todos los desaparecidos. No solo estoy defendiendo que aparezca mi abuelo. Cuando hicimos una visita a la Sima de Jinámar ya dije que me conformaría con que aparezcan todos aunque no encuentren a mi abuelo.

¿Cree que los desaparecidos de Agaete están sepultados en la Sima de Jinámar, en alguno de los pozos de Arucas que quedan por investigar o pueden estar en otro sitio?

Hay varias hipótesis. En la que tenemos más fe, por utilizar algún término, es que estén en la Sima de Jinámar. Es la que más certeza nos da de que aparezcan. También es posible que haya gente de Agaete en el pozo de Arucas que se va a abrir próximamente. El problema es si tiraron sus cuerpos por la Marfea. Si fue así, ya es imposible recuperar sus restos, pero hay que mantener viva su memoria.

La Asociación solicitó al Obispado poner una placa conmemorativa en el cementerio de Agaete, pero hasta ahora ha sido imposible. ¿Con la Iglesia hemos topado?

Pues sí. Lo solicitó hace años la anterior junta directiva porque, independientemente de las ideas religiosas de cada uno de los miembros de la Asociación, es importante que cada uno honre a sus difuntos como desee. Presentaron un escrito en el Obispado y la junta eclesiástica de Agaete les dijo que no, por lo que el Obispado no dio su permiso para simplemente poner esa placa a los desaparecidos y llevarles unas flores. Parece ser que nuestros desaparecidos no tienen hueco en ese cementerio, pero lo volveremos a intentar y está entre los objetivos.

¿Se sigue sufriendo en Agaete la división política, social y hasta familiar por aquellos terribles hechos de hace 88 años?

Es duro lo que voy a decir, pero creo que sí. Todavía hay gente, que incluso viviéndolo en sus propias carnes y en las de su familia, no quieren saber nada de este tema. Se quieren mantener al margen. Mi abuelo desapareció, pero mi otro abuelo formó parte del otro bando. Soy tan objetivo como claro, pero por eso no voy a obviar que no pude vivir con uno de mis abuelos, pero no por muerte natural, sino porque alguien se lo llevó y lo hizo desaparecer de forma burda. En su momento, se dio un dinero para las viudas de esos desaparecidos y, paradojas de la vida, la gente sí quiso participar y reconocer a sus difuntos, pero una vez cobrado el dinero ya no han querido saber más. Unos argumentan que para qué quieren esos huesos y otros dicen que la gente no quiere ver un cráneo con un disparo en la nuca o en sien. Creo que son disculpas un poco torticeras y fuera de contexto.

¿Cómo vivió usted la desaparición de su abuelo?

Podría comenzar diciendo que, desde la formación de mi familia troncal, ya nació rota, puesto que uno de mis abuelo había sido sacado de su casa con apenas 30 años y no nos lo han devuelto hasta la actualidad, 88 años después, al igual que al resto de los Desaparecidos de nuestro municipio. Durante muchísimo tiempo, en nuestra familia nunca se habló de este acontecimiento. A lo sumo, mi padre siempre hablaba de los trabajos que pasaron él y su hermano mayor, desde niños, subiendo a Tamadaba a recoger pinocha, para luego llevarla hasta el municipio de Gáldar a venderla, si antes no se las quitaba la Guardia Civil. También acompañaban a su madre a otras localidades de municipios limítrofes a ejercer el trueque, cambiando sardinas asadas por papas o millo. Pero en el seno familiar todo era silencio, miedo y confusión.

¿Cuando empezó a conocer lo ocurrido esa trágica noche?

A través de la historia oral. Con 17 o 18 años comencé a tener noticias al respecto por parte de algunos vecinos del Valle de Agaete, que me contaban todo lo vivido por mi padre, sus hermanos y su madre desde aquel fatídico 4 de Abril de 1937. A partir de entonces, mi curiosidad fue en aumento pero, a pesar de todo, no fui capaz de tratar este tema en el seno de la familia. En el año 1977 apareció en la revista Interviú un reportaje con el título Matanza de rojos en Canarias con datos que también me orientaron sobre lo que ocurrió en realidad.

¿Quedan hijos o familiares directos de los desaparecidos?

Muy pocos. Quedarán tres o cuatro, pero ya no estén en edad de rememorar aquellos hechos. Queda un tío mío, pero está perdiendo su memoria. Intentaron hacerle una entrevista, pero ya no recuerda mucho. Son personas que sobrepasan los 90 años, pero aquí seguimos los nietos.

¿Cree que algún día se logrará la reconciliación entre los dos bandos enfrentados en Agaete? ¿Qué hace falta para ello?

Mi opinión personal, como nieto de desaparecido y como vecino del municipio, es que el primer paso para que haya una verdadera reconciliación es reconocer lo que pasó históricamente. Cuando se llevan a tu padre o a tu madre, hay que reconocerlo. Es un hecho evidente que no se puede esconder. La desaparición de una persona no es algo que esconda bajo la manga y se saca cuando conviene. No habrá concordia hasta que no se reconozca que eso pasó, que lo hagamos todos sin acritud y sin encontronazos fuertes. Yo siempre digo que ninguno de los que intervinieron en las desapariciones de esas 30 personas ya no están vivos. Ni sus hijos, nietos, bisnietos o vecinos tenemos culpa de lo que hayan hecho otros. Si partimos de esa base, siendo transparentes y mirándonos a los ojos, es posible la reconciliación. Nosotros apostamos por eso y lo proponemos desde la Asociación. Tenemos la ilusión de que algún día seamos capaces de sentarnos a hablar de ese tema como cuando se habla de fútbol o de política, con naturalidad. Cierto que con dolor para las familias que lo sufrieron, pero no pasa nada por reconocer que eso fue así. Yo siempre lo he tenido claro y nos tenemos que autoconvencer.