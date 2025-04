Yurena Santana: «Con el autismo, el amor es la clave de todo»

Es usted la presidenta de la Asociación de Familias de Personas con Trastorno del Espectro Autista, ChapoTEA. ¿De dónde surge la idea de montarla?

El culpable de que ChapoTEA exista se llama Erik. Soy la mamá de Erik y tiene 10 años. Pero detrás de ChapoTEA existen muchísimas historias de familias, incluida la nuestra, donde al final empiezas a escucharlas y te das cuenta que al final no estás tan sola como crees en ese camino, que nadie te explica nada. Empezamos a conocer a otras familias y nos unimos y se creó la asociación. Quería demostrarle a mi hijo que al final van a haber personas que no van a entender lo diferente y eso no puede ser una excusa ni para que no luche por sus sueños ni para que no siga adelante con su vida. Sabemos que juntos podemos llegar lejos.

¿Qué tienen en común las familias que forman la asociación?

Me voy a atrever a hablar de madres y de padres también. Todas tienen en común el amor. Da igual que sea a un niño, a un adolescente o a un adulto, porque hay que decir que el autismo no se acaba a los 18. He visto la manera de transformarse de todas las familias automáticamente, de olvidarse, de sacar eso de tu cuerpo y olvidarte incluso de quién eres por dedicarte a la otra persona, y eso solo se consigue con amor. Tenemos voluntarios, profesionales muy buenos, pero al final de nada sirve si en casa la cosa no va bien. Creo que el amor es la clave de todo. Hay muchas familias que me dicen que cómo hablo tan positivo del tema, y les digo que el autismo es mi hijo, entonces tengo que querer al autismo también, y una vez que aceptes eso todo empieza a cambiar.

Aunque el Día Internacional del Autismo se conmemora hoy, el viernes celebran la II Marcha Solidaria de ChapoTEA.

Sí, exacto. El año pasado tuvimos la primera, este año hemos conseguido hacer la segunda, sobre todo para dar visibilidad y que se conozca. Desde arriba la ayuda está siendo la que es y la burocracia también es la que es. Necesitamos tanto. Al final esta marcha es unirnos, no ya para celebrar porque no se trata de celebrar, se trata de celebrar lo diferentes que somos en la realidad. Sí es verdad que existe un montón de cosas que se pueden cambiar, pero hay veces que sí vamos a luchar y lo hacemos, pero se trata también de entender y empatizar con el otro. Al final, es ser diferente no nos hace menos, nos hace únicos. Y queremos, sobre todo, intentar hacer entender que hay que conocer, que el autismo se manifiesta de manera diferente en todas las personas, al igual que en las personalidades. Es importante que se conozca, porque es verdad, y debo admitir, que hemos avanzado bastante de un tiempo para acá, pero créame que si hoy estoy aquí hablando con usted, es porque hay mucho que hacer, sobre todo en cuanto a educación y a la burocracia.

Han elegido como lema ‘Igual de diferentes’, ¿qué quieren expresar con eso?

Que al final todos somos iguales, ciudadanos de pleno derecho. Yo he visto a mi hijo y al de las otras familias enfrentarse a desafíos con una valentía increíble en un mundo que también les pertenece, tiene el mismo derecho de cualquier niño, de cualquier persona.

¿Qué le pide a la sociedad?

Esa pregunta es más complicada. Pues mira, como sociedad, creo que no voy a hablar de empatía, sería lo más fácil. Solo pide que se pare a conocer, porque hasta que no tenemos la piedra en nuestro zapato no nos damos cuenta de la realidad. La prueba clara está en la marcha. Queramos decir que existen mil maneras de ver el mundo y eso es lo que nos hace únicos. No solo es lo que se ve a simple vista. Como sociedad puede ver un niño rubio o un adolescente alto, pero es que detrás de ese físico existen cerebros que piensan diferente, que actúan diferente y demás, que se entienda que somos diferentes y que nos hacen únicos, y sobre todo, y más importante, respetarnos como seres humanos.

