La primera Virgen María de las representaciones de Semana Santa de Agüimes brilla por los 70 años de La Salle

María Jesús Romero fue la primera figurinista que representó a la Virgen María en la Cabalgata de Semana Santa, precedente al Auto de la Pasión de Agüimes. Tenía 13 años y lo recuerda hoy como si fuera ayer, pero con 83. Sí, han pasado 70 años y Susa, como quiere que la llamen, ha sido elegida para ser la pregonera de la XXXII edición del Auto de La Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret Auto de La Pasión, basada en la obra …Y era el Hijo del Hombre del dramaturgo Orlando Hernández. El pregón es este sábado, a las 20.00 horas, en el salón de la sede de La Salle.

Es el homenaje que le quiere rendir la Asociación La Salle, que celebra su 70 aniversario y lleva 32 como organizadora de esta representación popular en recorrido por las calles de Agüimes casco. Serán casi 300 participantes actores los que se vuelcan en este evento, de 4 a 80 años. Se celebra el viernes 11 a partir de las 20.00 horas. Además, lo encara con nueva directiva.

La Provincia

De vestido, el camisón del día de boda

Susa Romero fue la primera Virgen María de la Cabalgata en 1956 y la primera en interpretarla en el estreno del Auto de La Pasión en 1993. Todavía recuerda cuando con 13 años le anunciaron que sería la Virgen: "Me puse nerviosa, orgullosa y pensé qué emoción". No faltó tampoco la duda del "¿Qué me pondré?", señala. "En aquellos tiempos imagina, no había de nada y era una gran responsabilidad". Y completa su anécdota: "Le pedí prestado un camisón a Ananías, el del día de su boda para ese día y claro, luego se lo devolví", relata riendo la vecina ferviente y creyente que ha vivido con pasión toda su vida la Semana Santa y el Auto de la Pasión a través de La Salle, de la que forma parte con su marido.

"Empezaré el pregón con recuerdos de la cabalgata y lo finalizaré con el auto de la muerte de Cristo", adelanta la agüimense vecina de Arinaga, que también interpretó a la Virgen varias veces tanto en la cabalgata como en la Pasión.

El nuevo director de La Salle es José Oliva, que se encarga de dirigir a los personajes;, el presidente es Juan Francisco Acosta y el vocal y portavoz del Auto, Vicente Reyes. Ángel Carrasco por su parte es el responsable de escenografía, "para que esté todo listo de en las diferentes escenas", indica Reyes.

Explica que desde el mismo día que finaliza el Carnaval de Agüimes se inician los preparativos para el Auto de Semana Santa en la misma sede de la asociación La Salle, que es la base de operaciones. «Todo el pueblo de Agüimes se vuelca con esta representación» dice. Detalla cómo se mide todo al mínimo «ver que todo esté a punto, colocar todo el vestuario, desde plancharlo, a lavarlo. Después viene gente del pueblo por si necesitas subir algún vuelto, cambiar algún botón, lo que haga falta».

Original

La escenificación está inspirada en el guión original de « …Y era el hijo del hombre», de Orlando Hernández Martín, hijo predilecto de Agüimes y uno de los dramaturgos más importantes que ha dado Canarias. So tres los escenarios en los que se desarrolla la obra, el parque de los moros, la plaza de San Antón y la plaza del Rosario. En el parque de los moros, se desarrollaron las escenas de la Curación del ciego de Jericó, la entrevista del ciego con los Sanedrines, el encuentro de Jesús con sus discípulos y la entrada triunfal en Jerusalén.

