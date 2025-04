Mogán a ojos del fotógrafo Expedito Oliva

El retrato para el DNI de buena parte de las gentes del pueblo, una puesta de sol desde Patalavaca, un Arguineguín marinero y lleno de cultivos antes del boom turístico, acontecimientos históricos como la visita del presidente Adolfo Suárez a Playa de Mogán o eventos sociales como las procesiones de San Antonio o la Virgen del Carmen. Pero sobre todo bodas, muchas bodas. El disco duro de Expedito Oliva, uno de los pioneros de la fotografía en Mogán hace más de cinco décadas, atesora miles y miles de instantáneas que tomó siendo en los últimos 54 años testigo de la transformación del municipio. A sus 78 años, ya jubilado, ha apartado la cámara de fotos y se ha aliado con su teléfono móvil para seguir retratando todo lo que ocurre en Mogán. «He descubierto que hay fotografía más allá de las bodas», confiesa, «y, aunque me asusta, me hubiese gustado ser fotógrafo de guerra».

Expedito nació en el casco de Mogán en 1948, se formó con la comunidad eclesiástica de su pueblo y luego cursó tres años de un seminario que no terminó y finalizó sus estudios primarios en la mili. Y antes de descubrir el objetivo de una cámara, su vida laboral transcurrió de los tomateros en Tauro junto a sus padres a la hostelería en dos restaurantes de Las Palmas de Gran Canaria, pasando por la construcción en la edificación del Doñana en Patalavaca. Fue en esa época, a mediados de los 60, cuando Expedito conoció a un muchacho que se dedicaba a la fotografía e introdujo en él el interés por la imagen.

Una imagen de Arguineguín tomada por Expedito Oliva antes del desarrollo turístico de Mogán. / Expedito Oliva

Y así empezó, de forma autodidacta, en esa profesión. Se inició tomando fotografías a parejas en la orilla de la playa de Arguineguín en el tiempo libre que le dejaba su trabajo de ayudante de encofrador y también realizando fotos de cumpleaños. «Mi primera cámara era muy básica y tenía que ponerle los metros de cinta manualmente, hoy se vería ridícula», señala Expedito. Un primo suyo que vivía en Arucas le ayudaba a revelar las fotos.

Terminada la obra del edificio Doñana, aquel joven Expedito decidió que quería ganarse la vida con la fotografía. «Ya había conseguido una cámara un poco mejor y fue cuando empecé a hacer fotos de boda», relata, unas imágenes, las de los enlaces, que fueron su principal bastión profesional. Empezó en Arguineguín, pero enseguida el boca a boca le granjeó numerosos clientes por toda la isla en incluso en Tenerife.

En poco tiempo y con 20 años comenzó a realizar fotos de estudio en un pequeño espacio que habilitó en dos habitaciones en casa de sus padres; en una sacaba fotos de carné y bodas y en la otra, que daba a la calle, abrió una tienda donde recogía los rollos que mandaba a revelar a Tenerife «porque aquí no había dónde revelar en esa época». Y así se sacó un buen dinerito con la venta de rollos en los años en que empezaron a llegar gran cantidad de turistas a Arguineguín. Ahorró y poco después logró construir su casa, un edificio ubicado en primera línea de la playa de Las Marañuelas en cuya planta baja abrió a finales de los 70 su primer estudio profesional, denominado Foto Expedito.

«Algún día mi calle se llamará Expedito porque aquí todo el mundo tiene algo que ver conmigo»

Por entonces comenzó a conocer a otros fotógrafos emprendedores y juntos legalizaron su profesión. «Vino una delegación del Sindicato Vertical de Madrid a examinarnos y fuimos los primeros de Canarias en tener un carné de fotógrafo profesional», relata. Empezó a viajar con el conocido fotógrafo Viera Déniz a congresos en distintas partes de España. «Allí aprendí cosas extraordinarias sobre fotografía, pero no en los congresos, sino fuera con los participantes», rememora. Empezó así Expedito a conocer conceptos profesionales como la luz, el encuadre, a tomar siluetas y realizar trucajes en las fotografías.

Y empezó a hacerse famoso como fotógrafo de bodas en Mogán. «En mi estudio expuse todo lo que aprendí y empecé a realizar montajes; ahora tenemos el photoshop, y todo es muy fácil, pero antes alucinábamos cuando hacíamos virguerías y esas novedades gustaban mucho a la gente», relata. Profesionalizó sus técnicas y en 1985 abrió su primer laboratorio fotográfico, que era «uno de los primeros que hubo en Gran Canaria», y al que tiempo después siguió otro estudio, una tienda y otro laboratorio en Playa de Mogán.

Una fotografía de Playa de Mogán en 1975 tomada por Expedito Segura antes del boom turístico. / Expedito Segura

Expedito es memoria viva de una transformación de Mogán que ha ido capturando con su cámara desde que los barrios marineros de Arguineguín eran precisamente eso, marineros, hasta la conversión turística actual. En su disco duro atesora fotos que van desde la construcción de Patalavaca hasta la crisis migratoria de 2020 en el muelle de Arguineguín, pasando por acontecimientos históricos como la visita de Adolfo Suárez a Mogán o la inauguración del puerto de Puerto Rico por el entonces ministro de Información y Turismo Alfredo Sánchez Bella. «Yo me acuerdo de ir a hacer fotos desde el terreno de arriba [de Arguineguín] y ver que el barrio marinero era todo casetas», recuerda.

Tampoco dejó de lado acontecimientos sociales como las fiestas de los barrios. «Expedito no faltaba nunca a una fiesta; empezando por mi pueblo, Mogán, tengo fotos de todas las procesiones de Semana Santa, de San Antonio, de la procesión de la Virgen del Carmen o de las fiestas de Barranquillo Andrés, todo eso cubría yo», cuenta. También tuvo una incursión en la prensa, pues hace décadas llegó a enviar a este periódico fotografías de acontecimientos de Mogán que fueron publicas en estas páginas. «Me siento cómodo con lo que hice, pero me hubiese gustado explorar más», relata, «me hubiese gustado ser fotógrafo de guerra, admiro a los profesionales que van a exponer sus vidas allí; soy miedoso, pero no me habría importado pasar por esa sensación».

Expedito Oliva toma imágenes de la playa de Las Marañuelas de Arguineguín. / Minerva Oliva

Ahora, ya retirado, disfruta haciendo fotografías de puestas de sol. «Empiezo en El Perchel y termino en Arguineguín porque voy tomando las distintas posiciones del sol», cuenta. Tiene cuenta en alguna red social y reconoce que tiene demasiadas fotos en su galería. «Google ya me ha llamado la atención varias veces porque tengo el teléfono lleno», confiesa con humor. Le gusta la fotografía nocturna, se ha adaptado perfectamente a la evolución hacia la imagen digital y además de la foto de boda su mejor foto es «aquella que le puedo hacer a cualquier anciano del pueblo y poder dedicársela».

Expedito ha dedicado toda una vida a capturar los mejores momentos de su municipio. «La fotografía ha sido mi vida y mi vínculo con el barrio», señala, por su popularidad en Arguineguín, «aquí la gente hace referencia a la tienda de Expedito, a la playa de Expedito y la calle se llamará algún día Expedito porque aquí cualquier persona tiene algo que ver conmigo». Y no es para menos porque gracias a él muchos vecinos conservan sus álbumes familiares.