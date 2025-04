La sociedad civil canaria y el Ejército se hermanan con una Jura de Bandera en Santa Brígida

Sobre el césped artificial del campo de fútbol Los Olivos, en la Villa de Santa Brígida (Gran Canaria), los uniformes verde oliva del Ejército de Tierra desfilaban y formaban filas frente a centenares de ciudadanos isleños sentados en sillas blancas de plástico, que habían decidido realizar la Jura de Bandera. En una ceremonia solemne, los tambores y las trompetas de la banda del Regimiento de Infantería Canarias 50 no cesaron de acompañar a cada una de las personas que se acercaba a besar la bandera española.

Rafael Torres, satauteño de 71 años, hizo su primera jura de bandera en 1972, en la base aérea de Gando. "He vuelto a recordar el amor hacia la bandera, hacia lo que representa realmente. No solo es que no haya variado de la primera a esta, sino que no pensaba que se podía intensificar. Ha sido una muestra enorme de lo que es el Ejército, representante de la nación y del bien hacer. Se lo agradezco y se lo pienso devolver en cuanto me lo pida", ha expresado.

"Ha sido precioso", ha citado María del Carmen Suárez, de 85 años, que acudió a su primera jura de Bandera desde Las Alcaravaneras, en una silla de ruedas. Manuel Vega, también de Santa Brígida y de 61 años, calificó el acto como "una cosa impresionante" por su "orden" y disciplina", como cualquier otro acto militar. "El honor de haber jurado bandera es algo que se lleva en la sangre. La patria siempre debe estar para que la defendamos, la admiremos y cumplamos con ella", ha remarcado.

General jefe

El acto, presidido por el general jefe de la Brigada Canarias XVI, Ricardo Esteban, también contó con el coronel jefe del Regimiento de Infantería Canarias 50, Nicolás González, así como numerosas autoridades militares y civiles, como el general de Brigada Juan Antonio Ballesta, jefe de Estado Mayor del Mando de Canarias y el contralmirante Santiago de Colsa, jefe del Mando Naval de Canarias, así como el alcalde de Santa Brígida, José Armengol, y el alcalde de Teror, Sergio Nuez, entre otros.

La protagonista, la bandera española, entraba al campo de fútbol sostenida por tres soldados bajo el himno nacional. Poco después, a las 12.00 horas, con puntualidad militar, dio comienzo el acto oficial con la entrada al campo de fútbol del general jefe de la Brigada Canarias XVI, quien pasó revista a las tropas y saludó al resto de autoridades antes de subir al atril para presidir la ceremonia acompañado por el alcalde de Santa Brígida.

Una vez juraron "guardar la constitución como norma fundamental del Estado", "lealtad al Rey" e incluso entregar sus vidas en defensa de España, docenas de personas desfilaron uno a uno besando la bandera española, en un acto dirigido por coronel jefe del Regimiento de Infantería Canarias 50 y ante la mirada de los espectadores en las gradas del campo de fútbol satauteño.

Monte Lentiscal

"Este es el momento en el que las Fuerzas Armadas y la sociedad civil se hermanan en un acto único y sin igual. Que este día permanezca en sus memorias. España se hace grande día a día gracias a la aportación personal de cada uno de sus ciudadanos", pronunció Esteban durante su discurso, en el que también rememoró el derecho y el deber de "todos los españoles" de defender a España, remontándose a 1599, cuando la resistencia local repelió la invasión de la flota holandesa al mando del almirante Pieter van der Does, desde el Monte Lentiscal, en Santa Brígida.

"Y eso es una de las cosas más extraordinarias de nuestro carácter, que en los malos momentos nos unimos en las defensas de nuestras gentes y nuestra tierra. Sintámonos orgullosos de lo que somos, de nuestra historia, de nuestra cultura y tradiciones, de nuestra lengua común y, en definitiva, de nuestra manera de ser, sin complejos y mirando al futuro con optimismo", ha agregado el general jefe de la Brigada Canarias XVI.

Además, recordó el pasado el Regimiento Canarias 50, el más antiguo de las Islas con más de tres siglos de historia. Sus orígenes se remontan a una Cédula Real firmada por el rey Carlos II en 1677 para autorizar la creación de un tercio de milicias canarias con carácter permanente para la defensa del archipiélago. En el siglo XIX se reorganiza y adquiere su actual denominación, integrándose plenamente en el ejército regular español. Entre sus misiones, destacan las campañas en Marruecos desde los inicios del siglo XX a las de Bosnia-Herzegovina; Kosovo; Líbano; Afganistán o Mali.

Juramento

Pero en su discurso, sobre todo, el general destacó el valor del juramento o promesa a la bandera protagonizado por el grupo de ciudadanos que decidió participar de forma voluntaria. "Acaban de protagonizar uno de los actos más solemnes y trascendentes al que un español puede aspirar", ha agregado, para a continuación elogiar la diversidad del grupo de participantes, procedentes de distintos ámbitos sociales y profesionales.

"Han refrendado públicamente el orgullo de pertenecer a esta gran nación y el compromiso de defenderla, siendo plenamente conscientes de que en caso necesario y hasta las últimas consecuencias, se deberá entregar a ello lo más preciado que tenemos: nuestra propia vida. No se puede pedir más. Es el mayor gesto de generosidad que el ser humano puede dar y solo es posible hacerlo cuando se profesa un profundo amor a España", ha asegurado.

La bandera, explicó, representa la unidad de la nación, los poderes constitucionales, y la soberanía e independencia del país. "En sus pliegues están recogidos todos y cada uno de los pueblos que componen nuestro país, los valores e intereses que a todos los españoles nos unen", agregó. Agradeció la emoción y el respeto con que los participantes besaron la enseña nacional, y animó a mantener y transmitir ese patriotismo heredado de generaciones anteriores.

Homenaje a caídos

Finalmente, encomendó la protección de "los jurandos" a "la Virgen Inmaculada, patrona de España y de la Infantería española, en su advocación de la Virgen del Pino", para acabar su discurso con: "Viva España, viva el Rey, viva Santa Brígida", refrendados por los presentes. Acto seguido, tuvo lugar un homenaje a los Caídos por España, acompañado por la interpretación del Himno de Infantería, El Espíritu de Patriotismo, mientras las tropas se acercaban a monolito a paso lento para colocar una ofrenda floral y se disparaba un salve con fogueo.

"El homenaje y el reconocimiento es necesario. Por parte de mi familia se han derramado lágrimas. En un acto así, estando presente y siendo partícipe, es cuando se siente. Cuando lo vemos en la televisión o nos lo cuentan no es lo mismo. Cada cual lo siente a su manera y ha sido enormemente emotivo", ha apuntado Torres. El acto, de aproximadamente una hora de duración, finalizó con un nuevo desfile de las tropas ante las autoridades y los jurandos al ritmo de los instrumentos de viento y de percusión.

En el acto también estuvo presente un contingente militar de El Salvador, que se desplegará en el Líbano junto con las tropas españolas el próximo mes de mayo, y que forma parte de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas. La jornada culminó con un almuerzo (paella) y una exposición organizada por la Asociación de Veteranos del Canarias 50, que permitió a los asistentes conocer más sobre la historia y tradición del Regimiento.