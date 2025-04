Muere Antonio Santana a los 99 años, uno de los pioneros del turismo isleño

El empresario turístico, Roque Nublo Turístico del Cabildo de Gran Canaria en 2022, y Medalla de Bronce al Mérito Turístico por el Ministerio en 1968, Antonio Santana, falleció este domingo a los 99 años. Santana Miranda (Santa Brígida 1926-2025) fue el primer presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo, y está considerado uno de los precursores y pioneros del sector en la Isla.

«Toda mi vida la he dedicado al turismo y a mi familia». Así se manifestaba el fallecido empresario hace tres años a este periódico, cuando se hizo público el reconocimiento de la institución insular, en el que se avalaba su trayectoria profesional.

El empresario recordaba que su padre trabajó como jefe de cocina en el Hotel Santa Brígida (el actual Hotel Escuela de Hecansa), donde ganaba 300 pesetas, y en el Hotel Santa Catalina. Y con sus ahorros compró un solar en la carretera del centro, en una finca del marqués de Asialcázar. Antonio Santana se incorporaría a trabajar con su padre en el bar. Y tras salir de la Escuela de Comercio montó una pensión en Monte Lentiscal. En Santa Brígida ejerció la actividad durante 20 años (1950-1970), antes de emprender su nueva aventura laboral en San Bartolomé de Tirajana, en el mundo de la hostelería.

A pie de puerto

Los primeros clientes que logró para su negocio en Santa Brígida iba a buscarlos a pie de muelle al Puerto de La Luz. «Un día fui a la Junta de Turismo, que estaba en el Parque Santa Catalina, y un conocido me preguntó que por qué no iba al muelle cuando llegaban los barcos turísticos. Y eso hice; fui y me puse en las escalerillas de los barcos, donde llegué siendo un chiquillo, y preguntaba a los turistas si deseaban una habitación con desayuno, almuerzo y cena por 45 pesetas. Oiga, venían y llenaba las habitaciones, los primeros en el año 51. Con eso cubría desde febrero a septiembre», señalaba este emprendedor.

Los primeros turistas eran los británicos que venían a jugar al golf, y franceses que venían de Dakar (Senegal). «Por esa época, acabada la guerra de Corea, también apareció por aquí un militar sueco que participó en ella, el capitán Harding, que empezó a preguntar si en el Sur había playas donde hacer turismo nudista y él fue el primero en practicarlo», recordaba.

Con el dinero que reunió montó 12 apartamentos en Santa Brígida. Arregló y amplió los salones y, en vez de tener un bar, montó el restaurante Fonda Monte. Desde entonces empezó a trabajar con el turismo escandinavo.

En 1971 da el salto a Maspalomas, con uno de los restaurantes más reconocidos con el bum del negocio vacacional en la costa sureña. «Con mi Alpendre del Amo fui muy feliz durante todo el tiempo que pude explotarlo». Tenía unos 2.000 metros cuadrados que recuperó y restauró.

El local tuvo una gran incidencia en el crecimiento y expansión turística de Maspalomas Costa Canaria, sobre todo con el mercado nórdico y escandinavo, según recordaba el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana a finales de la pasada década cuando le brindó su propio homenaje.

Sol, cochinos y alcohol

«Los comienzos en el sur eran extraordinarios, se movía mucho dinero con los turistas. Y venían porque todos los años antes del verano iba a Islandia, Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia a hacer promoción de Gran Canaria. Los escandinavos eran una mina de oro y hoy también lo siguen siendo», manifestaba este emprendedor.

Al respecto, añadía que Gran Canaria no tenía competencia en ninguna isla. «Yo iba y vendía un destino con sol, alegría, música y alcohol, todo lo que al turismo escandinavo le gustaba. Este tipo de turismo empezó a venir con un barco noruego, el Venus, cada 15 días. A partir de aquí el turismo en la isla se impulsó con las fiestas locales y la primera de ellas fue la de Santa Lucía, con mucha tradición en Suecia [este municipio está hermanado con la localidad sueca de Luleå]».

Su personal modelo de hostelería daría un paso definitivo en 1962: un grupo de personas de Las Canteras organizó una excursión a Santa Lucía con un grupo de noruegos y «al llegar pasaron por la panadería, olieron a carne de cochino asada y quedaron encantados. Por la noche, cuando volvieron por Santa Brígida a cenar en Fonda Monte me preguntaron si era capaz de asar un cochino, así que fui a un chiquero en Tafira, compré uno, lo asé y lo vendí; el éxito fue tal que estuve asando cochino 40 años».

La experiencia la trasladó al restaurante de Maspalomas. «La fiesta del cochino era un espectáculo de flamenco, música canaria y humor, donde servíamos cochino asado. Una vez llegamos a reunir a 900 personas y a vender 80 patas de cerdo. Yo mismo trabajaba en el escenario toda la noche, y proponía juegos como el de la silla o la conga y los turistas lo pasaban en grande. Era algo innovador y muchos turistas repetían. Por 250 pesetas tenían comida, vino y espectáculo».

En 1969 recibió de manos del fallecido ministro de Información y Turismo del Gobierno de España, Manuel Fraga, la Medalla de Bronce al Mérito Turístico por contribuir al desarrollo vacacional de Gran Canaria.

El primer pleito laboral

«A finales de los años 70 había un interés cada vez más creciente por el turismo y cada vez más personas fueron abriendo establecimientos. De repente nos encontramos con una huelga en el hotel Ibarra Don Miguel, el primero en el sur donde los trabajadores hicieron una huelga en las vísperas de navidades y paralizaron la industria. Así que comenté que había que crear un grupo de empresarios para contrarrestar todo lo que se nos venía encima con los sindicatos. Así, nos unimos unos cuantos empresarios y se celebraron unas elecciones en las que salí elegido como presidente entre 1980 y 1984». En ese conflicto laboral ejercería de mediador.

Antonio Santana Miranda sería de esta forma el primer presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Gran Canaria, y en uno de los precursores e impulsores del turismo en la Isla, desde su restaurante-bar El Alpendre del Amo, en San Fernando, donde acogió las primeras celebraciones de la patrona del turismo y la hostelería, y que fue un referente culinario para el turismo nórdico y escandinavo. También estaría ligado más tarde a la patronal de hostelería.

Su trabajo fue reconocido con la Medalla de Playa de Importantes de Turismo de Canarias (1984), el IX galardón canario de Pymes de Ocio y Restauración de la Federación Canaria de Ocio (Fecao), y la Medalla al Mérito Turístico y nombramiento como Excelente del Turismo de Maspalomas-San Bartolomé de Tirajana (2002).

El Ayuntamiento sureño le concedió su nombre a una calle del municipio en 2019, agradeciendo con ello su contribución al desarrollo del sector. Se localiza en la antigua calle El Greco, en El Lomo de Maspalomas.

Antonio Santana fallecía este domingo a los 99 años, y su cuerpo está siendo velado en el tanatorio de Santa Brígida.

«El turismo pierde a uno de sus padres fundadores, a quien con su empeño y visión ayudó a construir sus cimientos en Gran Canaria», destaca a través de las redes sociales el ayuntamiento de su localidad, que destaca sobre su figura que «no fue solo un emprendedor de éxito, sino un hombre que, fundamentalmente, trabajó con cabeza y corazón. Supo entender al visitante como nadie, y promocionó la isla con sus propios medios, viajando a países nórdicos para ofrecer un destino de sol y hospitalidad».

El buen trato

Además, la Corporación habla de que «desde su Santa Brígida natal hasta el Maspalomas que ayudó a poner en el mapa internacional, supo ver en el turismo no solo una oportunidad económica, sino una forma de conectar culturas, de hacer sentir a los visitantes parte de esta tierra, con cariño, con un cochino asado y un espectáculo de música y alegría».

Santa Brígida destaca que, por encima de premios, «su mayor legado es el recuerdo que deja en quienes compartieron su camino, por su generosidad y espíritu alegre. Y concluye que «Antonio Santana Miranda nos deja, pero su historia seguirá contándose en cada turista que se enamore de esta tierra y en cada profesional del sector que trabaje con pasión. Nunca dejó de creer en el potencial de Gran Canaria ni en el valor de tratar bien a quienes nos visitan».