A subasta solidaria obras de Frida Khalo, Gaudí o Kandinsky en Vecindario

Fridha Khalo, Kandinsky, Gaudí, Picasso, Miró, Van Gogh, Alexander Calder y Jackson Pollock son los artistas en los que se han recreado los 600 alumnos de 3 a 12 años del CEIP la Cerruda de Vecindario para hacer casi 700 réplicas de sus más famosas obras pictóricas solo por una causa solidaria: sacarlas a subasta y lo recaudado, donarlo a la asociación contra el cáncer infantil Pequeño Valiente. Se trata de la 1ª Galería de Arte Solidaria, donde colaboran además de los estudiantes, todo el equipo de docentes, padres y abuelos. Uno de sus autores, Antonio, invita a acudir y comprar "para ayudar a niños que están malitos y son de nuestra edad". Es este lunes 7 de abril de 16.00 a 18.00 horas en el centro con el lema Así como el sol colorea las flores, el arte colorea la vida. Promete emoción, diversión, solidaridad y por qué no, espectáculo como en la misma galería Sotheby's.

En tres meses, el colegio en peso, sus 600 alumnos, el casi medio centenar de profesores y padres de alumnos del Ampa Adama, han colaborado para que al final se presente la 1ª Galería de Arte Solidaria este lunes, con más de 600 obras réplicas de cuadros como los Girasoles de Van Gogh, autorretratos de Kahlo o esculturas móviles de Alexander Calder, que ya están expuestas en el colegio que salen a subasta por tres euros.

Rondallas escolar y de abuelos

Como en la casa de subastas Sotheby's, manteniendo las distancias, un jurado del claustro de profesores fiscalizará el precio por el que se adjudique cada obra según también el nivel de elaboración es más complejo. El dinero recaudado irá directo a una hucha que tendrá en su mesa una representación de miembros de la asociación Pequeño Valiente contra el cáncer infantil. Será una de las mayores fiestas solidarias que organiza un centro educativo en el Sureste, que inaugura con un corte de cinta para que entre la rondalla escolar y la formada por los abuelos de los pequeños, que irán de la mano cantando y tocando sus instrumentos todos a una. Habrá photocall, hinchables, roscas, talleres en vivo y una galería que promete ser inolvidable.

Niños del colegio La Cerruda de Vecindario subastan su arte para ayudar a Pequeño Valiente. / La Provincia

La docente del centro Nira León, coordinadora eje de arte y acción cultural del colegio, es el alma mater y jefa de ceremonias de esta peculiar iniciativa que además es pionera por el hecho de ser solidaria, "y no será la última", adelanta antes del inicio de la subasta. Subraya ante todo que "el colegio en peso se ha volcado y "los 600 alumnos participan con una o dos obras cada uno". Desde la directora a los más de 40 profesores y las propias familias de los alumnos han colaborado de tal modo que en solo tres meses lo han materializado.

Resalta que "es un orgullo para el centro La Cerruda", que ha logrado "aunar esfuerzos a través de esta galería de arte a toda la familia de la comunidad educativa".

Igualmente, resalta el papel especial de los tres alumnos del aula enclave del centro, que tendrán un papel relevante en el contexto de la exposición con la que colaboran con una obra cada uno.

Al mejor postor

Respecto a la subasta, detalla que el precio de salida es tres euros y se venderá "al que haga la mayor apuesta, está claro. Si alguien dice 10 y otro lo quiere por 20 euros, se adjudica al de 20. Aquí la cuestión es recaudar el máximo posible para Pequeño Valiente". Para el montaje, cada obra tendrá un ticket, que se le entregará al propietario una vez depositado el dinero de su compra en la hucha que tiene en su mesa los representantes de Pequeño Valiente.Posteriormente,e se le hará entrega del objeto de arte adquirido.

Antonio es uno de los pequeños estudiantes y fue explícito: "Hemos dado todo al 100%. Ahora todos tienen que venir a comprar nuestros cuadros para recaudar dinero para Pequeño Valiente. Es para ayudar a niños que están malitos y son de nuestra edad".

Camila, por su parte, fue al grano: "estoy en quinto A y este segundo trimestre hemos trabajado a Picasso. Hemos hecho dos obras. Una en una lámina que es para un rostro cubista y otro que es en un retrato que hemos hecho otro rostro con plastilina y cola". Respecto a si le pareció difícil también fue tajante: "No me pareció difícil. Bueno, depende de los compañeros, a alguno le ha parecido difícil. A mi me gustaron los dos y estaban fáciles".

Por temas , salas y edades

El montaje de la galería contará con carteles que explican qué autor o estilo inspiró cada sección, distribuidas por áreas temáticas con colores o señalizaciones claras. Para el proceso de venta de la subasta, se han colocado etiquetas con precios asequibles.

La galería de arte solidaria está dividas por temáticas, inspiradas en grandes autores o en estilos artísticos, adaptando las creaciones a la edad del alumnado. Las familias podrán pasear por diferentes “salas” o secciones, cada una con un enfoque distinto.

La Sala de Grandes Autores: cada nivel trabajará a un autor/estilo representativo, creando obras inspiradas en ellos. En la sala de Escultura y Volumen se encuentran los trabajos con arcilla, cartón, papel maché o materiales reciclados y en la Sala de Arte Abstracto, obras libres con diferentes técnicas (pintura, collage). Por último, en la Sala de Manualidades y Objetos Útiles estarán los productos artesanales como marcapáginas, imanes, bolsitas decoradas o cuadros y en la de Naturaleza y Arte Efímero, obras inspiradas en la naturaleza y el Land Art.

Por edades: Educación Infantil (3-5 años) , la temática es de grandes autores con colores y formas llamativas. 3 años: Inspiración en Kandinsky Actividad: Crear círculos concéntricos con témperas y esponjas sobre cartulina. 4 años: Inspiración en Mondrian Actividad: Pintar cuadros con líneas negras y colores primarios usando cinta adhesiva para delimitar espacios. 5 años: Inspiración en Miró Actividad: Dibujos abstractos con formas simples y pintura de dedos o ceras. Primer ciclo (1º y 2º de Primaria) Temática: Manualidades útiles y artistas visuales 1º: Inspiración en Van Gogh Actividad: "Noche estrellada" en collage con trocitos de papel de seda o pintura con bastoncillos. 2º: Inspiración en Frida Kahlo Actividad: Realización de flores de papel crepé inspiradas en sus coronas florales. Producto: pequeñas láminas con retratos decorados. Segundo ciclo (3º y 4º de Primaria) Temática: Arte y volumen - creación de esculturas 3º: Inspiración en Gaudí (trencadís) Actividad: marcos de fotos con trocitos de papel brillante simulando mosaicos. 4º: Inspiración en Alexander Calder (esculturas móviles) Actividad: Creación de móviles con alambre, cartulina y pintura. Producto: Pequeñas esculturas decorativas. Tercer ciclo (5º y 6º de Primaria) Temática: Obras realistas y abstractas - técnicas mixtas 5º: Inspiración en Picasso (cubismo) Actividad: Retratos cubistas con recortes de cartulina y combinación de texturas (collage). Producto: Cuadros listos para enmarcar. 6º: Inspiración en Jackson Pollock (action painting) Actividad: Pintura abstracta con salpicaduras sobre lienzos o cartulinas. Producto: Pequeños cuadros con firma del "artista".