Abel Galindo Rodríguez: «Nunca se había analizado el vínculo del Roque Nublo con la Arqueología»

Su ponencia en la Real Sociedad Económica Amigos del País de Gran Canaria lleva por título Sombras arqueológica del Nublo.

Así es. La exposición vino dada porque siempre en la arqueología hemos supuesto que el Nublo fue un icono dentro de la cultura indígena, pero nunca se ha demostrado su vinculación con el mundo indígena de forma directa porque nunca se había documentado restos arqueológicos asociados directamente al Roque Nublo. Se le había dado una imagen de hito relevante de geología o de la visión indígena, porque se ve desde muchas partes de la isla y está en el centro. Es algo emblemático, pero arqueológicamente nunca se había demostrado hasta este estudio que presento y que parte de una circunstancia singular.

¿Cuál es esa circunstancia?

Llevo 27 años en arqueología, pero en el 2017 y hace algunos años nunca me había planteado hacer un recorrido con una visión crítica del espacio del Roque Nublo, hasta que mi mujer, Silvia, me dijo estando en esa zona que era imposible que ese espacio no fuera arqueológico y me animó a ello. Cuál fue mi sorpresa que efectivamente empecé a notar elementos constructivos muy singulares, tipo cazoletas canales, uno de grandes dimensiones, otro de pequeñas dimensiones, y otra serie de cuestiones que empezaba a hablarnos de un contexto indígena claramente.

¿Y qué hizo ante ese descubrimiento?

Pues con esa premisa me dirigí al Cabildo. Hice un escrito con un repertorio fotográfico importante y justifique que aquello adolecía de una en una investigación arqueológica mucho más compleja, mucho más precisa, en este caso de una prospección arqueológica inicial, y ahí quedó en 2017. Intenté luchar con las instituciones para sacar un proyecto de este tipo hasta 2022, que fue cuando la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias se decidió a estudiarlo. Solicité las autorizaciones a Medio Ambiente del Cabildo y a la Dirección General para la financiación y estuvimos algo más de un mes haciendo una prospección sistemática con metodología arqueológica para documentar en la zona del Nublo y otros espacios anexos. Cuál fue mi sorpresa que yo había en aquella visita inicialmente visto no era ni un 1% de lo que había realmente porque cuando empecé a analizarlo, incluso con cambios de luz a lo largo del día, me di cuenta que aquello tenía elementos constructivos de diferentes naturalezas, unos arqueológicos y otros etnográficos.

¿Qué restos encontró?

Los arqueológicos vinieron dados porque aparecían restos arqueológicos muebles, de cerámicas o herramientas de piedra asociadas, y cuando no aparecían lo denominamos como etnográficos, porque adolecía de restos indígenas. En total salieron 29 elementos arqueológicos, que no yacimientos, que eso lo tiene que determinar el Cabildo, que está estudiando cómo hacer la relación de conjuntos arqueológicos, porque tienen muchos espacios que delimitar; y otros siete de naturaleza etnográfica. Curioso, porque lo normal es que salgan más etnográficos que arqueológicos, sin embargo, en este estudio salió al revés. ¿Por qué? Porque precisamente es un espacio donde la etnografía existe, pero es una etnografía relacionada con el ganado transhumante que no se establece de forma permanentemente. Sin embargo, el mundo indígena se ve por los datos arqueológicos que sí se establecía permanentemente en la zona. No solo en el Nublo sino en otros yacimientos cercanos donde se ven diferentes hábitats en superficie, en cuevas y en la zonas cercanas. Lo más singular es que documentamos tres almogarén. Uno de ellos delante de todo el mundo, que nadie se había percatado, y otros más refugiados. De hecho, alguno está muy escondido y es muy peligroso acceder, pero es muy caracterísitico. Hay que realizar más estudios arqueológicos, principalmente recolección de material en superficie. Habría que hacer excavaciones en diferentes puntos, porque las cuevas corrales tienen suelos fértiles arqueológicamente hablando y pueden aparecer estratigrafías con dataciones. Entonces, creo que es un proyecto que habría que darle una continuidad de futuro.

¿Qué opinión tiene del control de acceso al Roque Nublo?

Primero, como monumento natural me parece necesario, en el sentido de que hay que adoptar medidas de conservación, porque si no erosionamos nuestros hitos, en este caso geológicos, pero ahora también arqueológicos y etnográficos. Creo que hay que adoptar medidas encaminadas a la prevención. De hecho, en el estudio hice una propuesta de conservación del espacio y apunté a que uno de los elementos era que se controlara más el lugar. Que no se dispersara tanto la gente, porque el espacio está tan machacado, tan roto, tan erosionado, que es que es una pena. Además de esto, los elementos arqueológicos muestran que la erosión antrópica los está transformando o haciéndolos desaparecer. Entonces era necesario. ¿Qué nos habla de todo esto el Roque Nublo? Pues al final es un lugar de liturgia, de hierofanía, donde se encuentra el pueblo indígena amazig con las deidades, y quñe más destacado que ese monumento tan claro que tenemos en el centro de la Isla y que nos atrae a todos los canarios.

