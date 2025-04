El Sureste abre el segundo plan de limpieza de invernaderos por 1,8 millones en agosto

La Mancomunidad del Sureste lavado la cara a 91 hectáreas en localizaciones de Agüimes y Santa Lucía, porque Ingenio no presentó en su día ninguna solicitud cuando estas actuaciones se llevaron a cabo en espacios que son imagen de entrada a la isla desde el Aeropuerto de Gran Canaria, que comparte el municipio cochinero con Telde. Se han retirado más 700 toneladas de basura y mucho plástico proveniente de restos de invernaderos abandonados y acumulados "por gente jedionda y sucia". Así catalogó el presidente de la corporación insular Antonio Morales, a los propietarios de los terrenos donde se actuó a través del primer Plan de Empleo de adecentamiento y mejora del entorno Aeropuerto-Zona Sur Turística. Anualidad 2023, que ofreció empleo y formación a 83 parados y tendrá continuidad con una segunda acción estratégica, a la que sí se acogerá a rebufo Ingenio, propuesta que pone en marcha el Cabildo en agosto con una financiación de 1,8 millones en otras 90 hectáreas y la contratación de más de 80 desempleados.

El salón del las oficinas municipales de del Ayuntamiento de Santa Lucía en Vecindario acogieron este lunes el acto de presentación de los resultados de este primer plan, tutelado por la Mancomunidad del Sureste y financiado con 2 millones de euros, de los que el 93% fue aportado por la Consejería de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria y el 7%, por la propia Mancomunidad. Además de Morales, presentaron los resultados , el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, y el consejero insular de Empleo y Desarrollo Local, Juan Díaz, y contó con la presencia del presidente de la Mancomunidad, Abel Gosheh, la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, además de una amplia representación de los participantes en este plan de empleo destinado a la mejora ambiental y dinamización del entorno que conecta el aeropuerto con los principales núcleos turísticos de la isla.

"Hediondos"

Durante el acto, se proyectó un vídeo resumen con imágenes y cifras de las intervenciones para limpiar el terreno de propietarios de suelos "irresponsables" dijo Morales: "Hay mucha gente hedionda y sucia que no vela por el bien común y les resulta más fácil usar el paisaje para deteriorarlo". En este contexto, dio un toque de atención a los municipios y apeló a "ser duros y más contundentes para que el que incumpla con el medio ambiente, lo pague". Destacó así la necesidad de concienciar a la población sobre la protección del medioambiente y sostuvo que "mantener el paisaje limpio no solo mejora el entorno natural, sino también la calidad de vida de los ciudadanos y visitantes”.

Durante la ejecución del plan se logró la limpieza de 91,03 hectáreas distribuidas entre los municipios de Agüimes y Santa Lucía de Tirajana, superando ampliamente el objetivo inicial de 30 hectáreas. Las actuaciones se desarrollaron en zonas de Arinaga, 21 hectáreas; La Laguna 6; Vargas 8,6; Bocacangrejo, 4,3; Las Rosas, 13,8; y Bahía de Formas, en Santa Lucía, que con 35 hectáreas concentró la mayor superficie intervenida.

Basura

En total, se retiraron más de 720.000 kilos de residuos, entre los que destacan alambres y metales, 226.000; madera, 132.000; mallas utilizadas en actividades agrícolas, blanca 150.000 kilos, y negra, 14.000; mangueras de riego de polietileno, 31.000 kilos y resto de basura sin clasificar, 136.800. Respecto a la retirada de desechos de plásticos de hasta ocho invernaderos abandonados y en un amplio grado de deterioro se denunció su alto nivel de contaminación y cómo está afectando incluso en el cerebro donde ya se han encontrado partículas de estos microplásticos", detalló el presidente insular.

Para realizar este trabajo, contrató a 86 personas desempleadas, que recibieron formación para facilitar su integración laboral, incorporadas en distintas categorías profesionales. Había un ingeniero agrónomo, ocho capataces agrícolas, dos auxiliares administrativos y 75 peones generales. Como parte del proyecto, los participantes recibieron formación en prevención de riesgos laborales, mantenimiento de jardines, informática, y manipulación de productos fitosanitarios y alimentos, obteniendo las correspondientes certificaciones.

En agosto, plan por 1,8 millones en 90 hectáreas

Durante la presentación de los resultados se avanzó la próxima puesta en marcha de un segundo Plan de Empleo de adecentamiento y mejora del entorno Aeropuerto-Zona Sur Turística que se inicia en agosto de este año y que cuenta con una financiación de 1,8 millones de euros, según avanzó el consejero de Empleo de la institución insular, Díaz, que resaltó los logros de este plan vinculado a la mejora del entorno aeroportuaria y "limpiar un espacio deteriorado desde hace más de 30 años”. Díaz explicó que, inicialmente, estaba previsto actuar en 30 hectáreas, pero finalmente se intervinieron 90 hectáreas. Además, avanzó que ya está prevista una nueva inversión de 1,8 millones de euros para la segunda fase del plan, que comenzará en agosto que contempla la contratación de más de 80 desempleados.

Por su parte, el gerente de la Mancomunidad, el municipio de Ingenio no participó en esta primera fase "porque no presentó ninguna solicitud y, por eso, no se limpió nada en este municipio". Aclaró que se trata de una convocatoria pública "en las que los titulares de cada uno de los tres municipios presentan sus parcelas a intervenir". Eso sí, avanzó que la mancomunidad ya ha recibido la solicitud para limpiar algunas parcelas de Ingenio en la próxima convocatoria.