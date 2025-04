Un paisaje sobrecogedor olvidado en Gáldar

En lo alto de una ladera en el norte de Gran Canaria, donde el viento golpea sin tregua y el silencio lo envuelve todo, yace una cicatriz abierta en la montaña. Es la Cantera de Cueva Herrera, un lugar tan insólito que cuesta creer que esté en el municipio de Gáldar y no en un rincón remoto de otro planeta.

Este espacio olvidado fue en su día una intensa zona de extracción minera. La tierra fue perforada hasta crear inmensas cuevas interconectadas. Algunas de ellas se derrumbaron con el tiempo, como si el lugar no soportara más el peso del olvido. El picón, negro en las capas profundas y marrón en las más superficiales, revela la huella de lo que una vez fue un motor de desarrollo para la zona.

Un entorno tan bello como peligroso

A pesar de su paisaje hipnótico, la cantera abandonada esconde más de una trampa para el visitante. El suelo volcánico resbala como hielo, y la pendiente escarpada puede traicionar al más ágil. Una de las cuevas más impresionantes se hundió hace poco, dejando tras de sí solo escombros y una advertencia muda: aquí la naturaleza manda.

El acceso es sencillo, pero no hay rutas señalizadas ni medidas de seguridad. Solo quienes van bien preparados —y con mucho respeto por el terreno— pueden adentrarse sin correr grandes riesgos.

Cantera de Cueva Herrera / La Provincia

Pese a su increíble potencial, el lugar ha sido completamente desatendido. No hay mantenimiento, no se recoge la basura que algunos visitantes sin conciencia dejan tras de sí, y no existe ningún plan para su conservación o puesta en valor. Lo que podría ser un atractivo turístico de primer nivel permanece sumido en la desidia institucional.

Aun así, la Cantera de Cueva Herrera sigue en pie. Sigue esperando a ser reconocida, protegida, respetada. Desde sus alturas se domina una vista imponente, y quienes alcanzan la cima de la montaña de Gáldar tras pasar por la cantera, lo hacen con una sensación de conquista y asombro.

Este rincón, donde el tiempo parece haberse detenido, es un recordatorio de que la belleza también puede ser cruda, y que los lugares más impactantes no siempre están marcados en los mapas.