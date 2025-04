El segundo día de la borrasca ‘Olivier’ riega la mitad sur de Gran Canaria

El paso de la borrasca Olivier por el Archipiélago dejó más lluvias en el segundo día de alerta y nuevas incidencias en las carreteras de Gran Canaria por las precipitaciones de la madrugada y las primeras horas de la tarde en la mitad sur de la Isla. Pese a los desprendimientos y los cortes momentáneos de las carreteras, el paso de esta borrasca generó más beneficios que daños, pues se trata de la zona agrícola más necesitada de agua. La sequía de los últimos años ha reducido las reservas de las grandes presas hasta mínimos históricos, con algunas de ellas prácticamente vacías.

Aunque estas lluvias apenas incidirán en el volumen total de agua embalsada, las escorrentías han llegado a las presas de El Mulato, El Salto del Perro y Las Niñas, así como a balsas y otros depósitos de los municipios de Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Tejeda, Santa Lucía o La Aldea.

Las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntaban a lluvias más intensas en las cuatro islas de la provincia occidental, con avisos naranjas, pero fue finalmente Gran Canaria la que recibió más agua en la suma de los dos días del paso de Olivier, con 77 litros por metro cuadrado en la estación situada en el pueblo de Tejeda y más de 50 litros en otros puntos de la Isla.

Con datos de las estaciones de la Aemet hasta las 22.00 horas, los dos días de lluvias de esta borrasca dejaron 53 litros en La Suerte de Agaete, 16 en Agüimes, 15 en Arucas, 20 en La Aldea, 46 en Tasarte, 21 en Maspalomas, 59 en Cuevas del Pinar, 47 en Las Tirajanas, 40 en Lomo de Pedro Alfonso, 20 en Cruz de Tejeda, 15 en Teror, 17 en Valleseco y 62 en Llanos de la Pez.

El gobierno insular informó que tanto los responsables del Cabildo como de los ayuntamientos «valoran positivamente los resultados del paso de la tormenta Olivier por Gran Canaria, destacando la preparación, coordinación y actuaciones ante las incidencias que produjo la borrasca, sin que ésta causara daños importantes».

Como ocurrió la madrugada del miércoles en la zona norte de la isla, en la de este jueves «hubo registros significativos en zonas de suroeste y cumbre, con fuertes chubascos e intensidades de 15 litros por metro cuadrado y un acumulado de 30 litros en seis horas», lo que derivó en incidentes por derrumbes en carreteras, sobre todo en el centro y sur.

Así, se produjeron varios desprendimientos de rocas que afectaron a ambos carriles en la GC-60, que conduce desde Tejeda a Ayacata, prosigue a Tunte y Maspalomas, uno de ellos por la tarde. Otros derrumbes afectaron a la carretera GC-505, de acceso a Cercados de Espino y a la presa de Soria, en Mogán, y la GC-205 de acceso a Tasarte, en La Aldea de San Nicolás. También hubo desprendimiento de piedras en la GC-608, en la zona de La Culata de Tejeda, con cierre total hasta despejar la calzada.

Carretera cortada entre Tunte y Ayacata por la caída de piedras sobre la calzada. / La Provincia

El Consejo Insular de Aguas detalló que la lluvia ha llegado a algunas presas, especialmente en El Mulato, en el barranco de Mogán, donde durante la jornada del jueves ha estado entrando agua en su vaso, «si bien no son cantidades notables».

Lluvia en el sur

En la zona del litoral sur de la isla lució el sol durante buena parte de la mañana en áreas como Puerto Rico y Meloneras, pero pasado el mediodía la lluvia comenzó a regar la costa de los municipios de Mogán y San Bartolomé de Tirajana. Ya en el interior, en las zonas de medianías, el agua no paró de caer desde la madrugada, lo que provocó algunas incidencias, como los reseñados desprendimientos en Ayacata, Cercados de Espino o en la entrada al barrio de La Montaña desde Taidía, que fueron retirados durante la mañana.

Ya por la tarde, pasadas las 17.00 horas, otra caída de rocas de grandes dimensiones sorprendió a los conductores que circulaban por la GC-60 a pocos kilómetros de la salida de Tunte en dirección a Ayacata. No hubo personas afectadas.

La borrasca Olivier también dejó estampas más amables. En Mogán reapareció el caidero de Los Azulejos de Veneguera, lo que hizo que también corriese el barranco que pasa por este barrio moganero, y el agua también alegró los barranquillos en el entorno de Soria. Otra de las imágenes que dejan estas precipitaciones es la del salto de agua en el barranco de El Negro, en las inmediaciones de Tunte, en San Bartolomé de Tirajana, una escorrentía que permitió que comenzase a entrar un importante flujo de agua en la balsa del Cabildo en El Sequero, de la que se nutre la Heredad Principal de Aguas de la Villa de San Bartolomé de Tirajana.

A pesar de la lluvia, hasta el caidero de El Negro se acercaron algunos curiosos, como Paloma Rodríguez y Mónica Valderrama, madre e hija, dos madrileñas que ayer aterrizaron en la isla para pasar unos días y celebrar así el 15 cumpleaños de Mónica. Paloma es una habitual de Gran Canaria porque viene a la isla por trabajo, pero para su hija es su primera vez aquí.

«Siempre por su cumpleaños hacemos un viaje un fin de semana y este año ella quería Canarias por el sol, pero parece que no hemos acertado», señaló la madre con una mezcla entre humor y resignación, «aunque ya le he dicho que si vamos a un spa o de compras, ahí no llueve».

Ambas recalaron en este caidero durante una excursión a la cumbre porque querían comer unas palmeras de chocolate en una dulcería de Tejeda.

Al tiempo que las turistas disfrutaban de una excursión bajo la lluvia, el Ayuntamiento de San Bartolomé desplegó un amplio operativo de seguridad y emergencias que intervino en la inspección y limpieza de los cauces públicos urbanos del municipio, como medida preventiva ante posibles riesgos sobre la población y edificaciones.

Presa de La Sorrueda, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, ayer. / José Carlos Guerra

El dispositivo, conformado por unos 30 efectivos del cuerpo de bomberos y operarios de las concejalías de Vías y Obras y Parques y Jardines, trabajadores del servicio municipal de limpieza, también de la empresa concesionaria del abastecimiento público (Canaragua), del servicio de Medio Ambiente del Cabildo y voluntarios de Protección Civil actuó principalmente en San Fernando de Maspalomas, Bellavista, San Agustín, Playa del Inglés y El Tablero, según informó el Consistorio.

El Ayuntamiento también explicó que, dentro del Plan de Emergencia, la Policía Local desarrolló con la colaboración de la Policía Nacional un operativo de información sobre la situación de posibles riesgos a las personas sin hogar instaladas bajo los puentes y en los cauces de los barrancos, de las cuales tres decidieron pasar la noche en el albergue de emergencia. La Policía Local también procedió a la retirada de vehículos en barranco en la carretera de Los Palmitos.

Cinco vuelos procedentes del Reino Unido son desviados desde Lanzarote a Fuerteventura

Por otro lado, los bomberos de Maspalomas inspeccionaron los sistemas de bombeo y los puntos más críticos de todas las canalizaciones, túneles, los bajos de los puentes y rejillas de pluviales, para evitar problemas de obstrucción y embalsamiento de aguas. Entre otras tareas, podaron y retiraron vegetación y enseres acumulados en la zona del Canódromo para dejar libre el barranquillo, retiraron una farola en mal estado en San Agustín y talaron un árbol de 20 metros de altura que amenazaba con partirse y caer sobre coches y casas en Juan Grande.

En Lanzarote, el aeropuerto César Manrique se vio afectado por la meteorología adversa y se produjeron cinco desvíos de vuelos debido a la baja visibilidad y al viento en la zona, según informó Aena a Europa Press. Los vuelos desviados procedían uno de Cardiff, dos de Bristol, así como otro de Londres Stansted y de Londres Gatwick. Todos ellos fueron desviados a la isla de Fuerteventura.

La Aemet no ha activado para este viernes ningún aviso y la Dirección General de Emergencias irá retirando las alertas y prealertas de los dos últimos días. El Cabildo informó que la borrasca se debilita, aunque existe probabilidad de lluvias localmente fuertes en zonas de interior de la isla, por lo que se advierte de la necesidad de prestar especial atención en las zonas donde este fin de semana se celebren pruebas deportivas para identificar zonas con posibles desprendimientos.

La borrasca dejó precipitaciones y nieve en El Teide / Arturo Jiménez

Con el alejamiento de la borrasca desde Canarias hacia la Península, precisó la Aemet, la inestabilidad irá a menos, aunque se mantendrán los chubascos dispersos, débiles a moderados, afectando a la mayor parte del Archipiélago, y menos probables en las islas más orientales.

Fin de semana

La predicción para este viernes es de intervalos nubosos, tendiendo a nuboso en zonas de interior y en vertientes este de las islas de mayor relieve por la tarde, con probables lluvias débiles a moderadas de carácter ocasional al norte y oeste durante la primera mitad del día, y en vertientes este por la tarde. Las precipitaciones serán menos probables en Lanzarote y Fuerteventura, con temperaturas con pocos cambios y viento moderado de componente oeste.

El Cabildo grancanario y los ayuntamientos hacen una valoración positiva del paso de la borrasca por la Isla

Para este sábado se mantienen los intervalos nubosos en general, con predominio de cielos nubosos durante la primera mitad del día en vertientes norte y oeste de las islas de mayor relieve y con precipitaciones en general moderadas. Por la tarde, los cielos nubosos predominarán en zonas de interior y vertientes este de las islas montañosas, donde se esperan precipitaciones que podrán ser en forma de chubascos, y en las islas más orientales, con probables lluvias en general débiles.

Esa situación se repetirá el domingo, con probables lluvias ocasionales, débiles a moderadas, en el norte de las islas montañosas durante la primera mitad del día, sin descartarlas al final. Serán menos probables y en general débiles en las islas más orientales, aunque no se descartan precipitaciones débiles o moderadas en el interior y en medianías del sureste durante la tarde en las islas centrales.