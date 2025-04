Cuarta protesta de autocaravanistas acusados de "peligro de seguridad pública ¿Con 50 años?"

Las carreteras del Sur concentraron nuevamente este viertes 300 autocaravanas que salieron desde Castillo de Romeral en San Bartolomé de Tirajana en su cuarta protesta masiva bajo el lema "no a las discriminaciones" exigiendo, entre otras, espacios, estacionamientos y zonas para vertidos para esta actividad. En esta ocasión alargan la lista de sus protestas, porque "el ayuntamiento de San Bartolomé nos obligó a cambiar el itinerario inicial tras un informe negativo alertando que podríamos crear un conflicto de seguridad pública", manifestó el presidente de la organización, que ve esta actuación como un ejemplo más del "acoso y persecución al que nos tienen sometidos cuando de edad media tenemos 50 años. ¿Qué peligro vamos a ocasionar?". La quinta protesta se lleva a cabo este domingo con una caminata a pie que sale a las 11.00 horas del CC Yumbo hasta playa del Inglés.

Las autocaravanas salieron por goteo desde el velatorio del Castillo del Romeral para dirigirse por la GC -500 a la playa Bahía Feliz, playa San Agustín y atravesar San Bartolomé de Tirajana por la parte de abajo de la GC-500, como Meloneras. Hicieron en recorrido a la velocidad estipulada en autovía de 61 km/h hasta 65 y de 10 en cascos urbanos en toda manifestación, y todo "transcurrió sin incidentes y pacíficamente", explicó Jesús Gallardo, presidente de la Plataforma Autónoma de Autocaravanas y Furgones Camper (PACA) que promueve las cuatro protestas llevadas a cabo por ahora.

Fue muy crítico con la postura del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana "no hay colaboración del ayuntamiento con los usuarios de las autocaravanas Hemos sido flexibles, pero el alcalde ha roto las relaciones y no da facilidades para transitar". Agrega que mientras Mogán "sí tiene voluntad", San Bartolomé alega que no tiene espacios, o que si lo queremos, debemos alquilarlo y pagarlo nosotros mismos". Considera injusta esta postura porque "solamente necesitamos un hueco, un espacio dentro de Gran Canaria. Cada vez somos más autocaravanistas y necesitamos un espacio y también una regulación para verter los residuos".

Reitera el portavoz de la plataforma que "sancionan a la autocaravana que está estacionada y a un coche que está al lado, no." Otra muestra de "discriminación" según Gallardo son "los gálibos que han colocado en el municipio con un tope de 2,20 que no nos permite entrar a autocaravanas y furgonas". Critica además que están además en área de dominio público de Costas, pero lo regula a través de una ordenanza el ayuntamiento".

Una de las manifestantes es Raquel Castillo León, de 48 años, residente en Las Palmas y autocaravanista desde hace 12 años. Declara que "veo injusto que cualquier coche pueda aparcar en malas condiciones, y nosotros que miramos para aparcar en el mejor sitio posible y sin molestar, nos avasallan". Denuncia como el resto que "no tenemos donde vaciar residuos ni basura", y ruega que "si alguien hace mal las cosas, que los multen como a cualquier otro".

CCOO invita a la huelga general

A esta movilización del colectivo se suma el apoyo de Comisiones Obreras Canarias, que ha invitado formalmente a la plataforma a participar activamente en la huelga general del próximo 17 de abril, en defensa de los trabajadores del sector hostelero en las Islas Canarias. El llamado incluye recorrer sin horario fijo distintos puntos del municipio: Bahía Feliz, Playa del Inglés, Arguineguín, Puerto Rico, Mogán y otros.

Con el mensaje unidos contra la discriminación y por la libertad de movimiento y uso del espacio público.