Tejeda dispondrá de un centro astronómico con un planetario y dos telescopios

El Ayuntamiento de Tejeda promueve la construcción del Centro Astronómico y de Interpretación del Cielo, para promover la celebración de actividades relacionadas con la observación desde una perspectiva científica, pedagógica, divulgativa, docente y cultural. El inmueble dispondrá de una sala polivalente con capacidad 46 personas, un planetario y dos telescopios, e irá ubicado en la abandonada escuela unitaria de la zona de La Higuerilla.

El pago situado a los pies del Bentayga ha sido seleccionado para la implantación de un centro para mirar las estrellas, porque cuenta con una característica esencial para la observación del cielo, como es la ausencia de contaminación lumínica por la oscuridad existente en su entorno. Además, la ubicación del viejo colegio cuenta con un acceso para los vehículos y un aparcamiento de más de 665 metros cuadrados, con capacidad para 30 vehículos. La escuela unitaria requiere su remodelación antes de abrir sus puertas para sus nuevas funciones, al encontrarse en un «mal estado de conservación», si bien se respetará buena parte de la estructura por su protección parcial.

Sala para 46 personas

La reforma contempla la recuperación de la actual edificación, y su ampliación de algo más del 41% (32,50 metros cuadrados) de la superficie actual de 78,98 metros cuadrados, para albergar todas las dotaciones indispensables. Se realizará por la fachada oeste, siguiendo la misma estructura arquitectónica, mimetizando los cerramientos verticales y horizontales exteriores con los existentes en el actual edificio.

Un corredor, con el antiguo colegio unitario de La Higuerilla al fondo. / LP / DLP

En la planta baja estará la sala polivalente, con capacidad para 46 personas, los aseos adaptados y la zona de control de los telescopios. A través de la escalera se accede a la planta alta, también en el vestíbulo, junto a la escalera, está el ascensor adaptado. El acceso al edificio se realiza por la fachada sur a través del vestíbulo.

En la planta alta, se emplazará el planetario, que comunica con la zona donde se ubican los telescopios. La zona de los catalejos dispone de una cubierta retráctil a dos aguas, que facilita la apertura de la citada zona para la observación del cielo.

Los catalejos

El telescopio responde a las características Dobson Sky-Watcher Starge GoTo con espejo primario parabólico de 508 milímetros (mm.) de apertura y 2000 mm de distancia focal (20”), y el diseño elimina las aberraciones esféricas. Dispone de montura altacimutal Dobson serie stargate. Este telescopio Dobson 20” es desmontable con el sistema truss. Capta 2,8 veces más luz que un espejo de 305 mm. Y entre sus componentes se detalla: un ocular Badea Hiperón 5MM 68º; un ocular Baader Morpheus 12,5 MM 76º; un ocular Aller Swa 23 MM 82º 2”; otro Hyperion 36 MM Aspherical; una cámara player one Poseidon C pro; 1 tubo guía Sky-Watcher evoguide ED50; una cámara player one mars-C3 motor de enfoque zwpo eaf avanzado; y dos fuentes de alimentación, según las exigencias del concurso. Este equipo que tiene un coste estimado de 10.902,45 euros debe estar incluido por el adjudicatario, totalmente terminado y funcionando cuando se acabe la obra.

El segundo es un telescopio Lunt solar H-Alpha completo con una apertura de 130 milímetros (mm.) y un ancho de banda menor de 0,7 angstroms. Con un enfocador Feather-Touch, sistema avanzado de ajuste de la presión del aire y filtro de bloqueo B1800.

La unidad está compuesta por un telescopio Solarlunt LS130MT/B1800 allround, con los siguientes componentes: una montura ecuatorial AZEQ6 Pro; un ocular Lunt zoom LS7,2-21MM optim; una cámara player one apollo-M max solar; un tubo óptico Bresser 102/6001 prisma de Herschell lunt LS1,25HW; un ocular Vixen SLV9MM 1.25”; una cámara playerone Apollo mini M1 bracket hembra kepler tipo vixen; una cola de milano 33CMS; un filtro photosphere player one 7,5NM; un trípode de columna para EQ6; una fuente de alimentación 120W AZEQ6; otra fuente 120W; y un powerbox advance pegasus GEN22 motor de enfoque zwo eaf standard.

Boceto sobre el exterior del futuro edificio para mirar las estrellas. / LP / DLP

Al igual que en el caso anterior, debe entregarse listo para ponerse en servicio. Y su precio se ha barajado en 20.271,280 euros.

La construcción del Centro Astronómico de Tejeda cuenta con financiación de los fondos Next Generation de la Unión Europea, asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Cuenta con un presupuesto inicial de 876.798,15 euros, y un plazo de ejecución de nueve meses.

Camino

Al emplazamiento se llega mediante la conexión con el centro urbano de Tejeda a través de las vías GC-60, GC607 y el desvío de la GC-607, posterior a la zona conocida como Cuevas del Rey, que termina en la zona de aparcamiento de la escuela unitaria La Higuerilla junto al Barranco de Tejeda.

