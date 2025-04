Manuel Lobo Cabrera, la voz de los sin voz

A lo largo de nuestra ya larga vida profesional, pues ésta ocupa cuarenta y siete de los setenta años de mi andar por el mundo, he tenido la oportunidad de conocer y tratar a diferentes personas, gentes de aquí y de allá de las más variadas condiciones sociales, culturales y hasta académicas. El mundo de la universidad no me ha sido extraño, desde que comencé mis estudios en la Universidad de San Fernando de La Laguna, allá por octubre de 1974. Desde entonces, cuento con un buen número de amigos que vocacionalmente se han dedicado unos a la investigación y otros a la docencia, pero también los hay que han llevado a cabo notables acciones en uno y otro campo indistintamente. Éste es el caso del Dr. D. Manuel Lobo Cabrera. Pocos laboraron tanto y tan bien en los diferentes archivos insulares y allende de nuestro Archipiélago, obteniendo como resultado una Memoria de Licenciatura o Tesina y una Tesis Doctoral galardonada en ambos casos con las máximas calificaciones y el siempre honroso Cum Laude.

Después y en medio de su periodo investigador inicial, estuvieron presentes sus cotidianas clases en la recién creada Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, institución ésta que le debe, no solo su excelente docencia, sino un más que brillante actuar en sus años de Rectorado.

Quien conoce bien al Dr. Lobo Cabrera, sabe de su pasión por la investigación histórica, sin rebajar un ápice en su dedicación a transmitirla, bien en forma de artículo científico, participación en encuentros, jornadas y coloquios, así como aportando todo su saber en libros, que deberían formar parte de todas las bibliotecas públicas y privadas de estas llamadas Islas Afortunadas, que lo son, aún más, por tener personas de la valía de nuestro biografiado entre sus habitantes.

El profesor Lobo Cabrera nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1950, por lo que hoy fresa los 75 años y, muy lejos de ejercer su más que merecida jubilación, sigue acercándose a las aulas universitarias para volcar en ellas todos los amplísimos conocimientos de las más diversas cuestiones históricas. Pero ha sido sin duda alguna el gran valedor de los esclavos en Canarias, aquellas gentes que bien de Berbería, del Golfo de Guinea y algún que otro de América, llegaron forzadamente a Canarias para contribuir con sus fuerzas corporales e ingenios al cultivo de la caña de azúcar, las vides y de otros tantos monocultivos. Sin esa masa laboral la economía de las Islas, en su conjunto, no hubiese sido posible. Telde y su comarca se convirtió en un referente, en artículos y libros diversos, salidos de los concienzudos estudios del profesor aquí, en parte, biografiado.

En mis primeros años de estancia en Gran Canaria y, concretamente en mi ciudad natal, Telde; después de mis cinco años estudiantiles laguneros, veía un y otro día a un joven alto, moreno y delgado, que se acercaba a la antigua casa parroquial de San Juan Bautista, en la Zona Fundacional de Telde, y allí, después de conquistar al peculiar don Teodoro Rodríguez y Rodríguez, cura ecónomo de la Matriz teldense, entrar en el Archivo y ponerse, bolígrafo en mano, a leer y transcribir todo lo concerniente a los cientos de esclavos, que a las órdenes de Hernán y Cristóbal García del Castillo, los hermanos Palenzuela, Bartolomé de Zurita y otros, regaron con sudor y sangre los rectilíneos surcos de nuestros cañaverales.

Años más tarde, vinieron títulos históricos para nuestra bibliografía insular, desde aquel que nos hablaba de la ingente obra en carreteras, puentes y túneles del Ingeniero don Juan León y Castillo, hasta el más reciente de Las Palmas de Gran Canaria, como ciudad amurallada y conventual.

Hace sólo unos días y, en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Demarcación de Las Palmas, tuvimos el honor de escuchar de nuevo una de sus magistrales lecciones, en donde el Dr. Lobo Cabrera volvió a deleitar e interesar a todo el público allí concurrente. Su carácter sencillo y su personalidad afable y siempre accesible, ganó las voluntades de todos, quienes aplaudieron largamente su exposición, que a la vez de ser rigurosa, fue extraordinariamente didáctica.

Este Académico de la Real de La Historia y de otras Academias insulares y peninsulares, sigue con el mismo entusiasmo que tenia hace cincuenta o más años. En su mirar permanecen unas ganas irredentas de seguir en el tajo muchísimos años más y, es que el Dr. D. Manuel Lobo Cabrera ha superado con creces lo que es lícito exigir a cualquier servidor público, elevándose por sí mimo a grado de Institución.

Aprovecho estas líneas para mostrarle mi reconocimiento profesional y mi amistad. Animándole a seguir en la brecha, dirigiendo el gran proyecto que ha sido y, es en la actualidad, los Anuarios de Estudios Atlánticos, referente bibliográfico de primer orden para todos los que amamos la Historia. Además de enseñarnos con real maestría, no falto de altruismo, todos sus saberes de los tiempos pretéritos insulares. Pues si mucho a dicho y escrito otro tanto guarda en el cerebro y en el tintero.

Ojalá, la próxima vez que nos veamos, sea para inaugurar en uno de nuestros parques o plazas, el monumento tan debido como negado, hasta ahora, a aquellas mujeres y hombres que elaboraron sin descanso, en Canarias y en otras tantas partes del mundo, bajo el injusto yugo de la esclavitud; cuestión ésta, que aunque nos gusta remitirla al pasado, aún hoy es una abominable y palpable realidad en otros lares, por cierto, no muy distantes de nuestro querido Archipiélago.