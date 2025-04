El Remate, un acto de la Semana Santa de Agüimes que tiene más de 400 años

¿Cómo puede explicar al público que no conoce lo que es El Remate de la Semana Santa de Agüimes?

El remate, lo más parecido a lo que la gente puede entender, es una subasta. La diferencia es que en una subasta tú ganas la propiedad de lo que compras y en El Remate, en realidad, lo que se está haciendo es una posta por el porte de un ornamento. Es decir, es lo más parecido es una subasta, aunque el origen y el propósito no sean los mismos, pero sería eso, pagar por un ornamento para poder sacarlo en una procesión.

¿Desde cuándo se tiene constancia de El Remate?

En Agüimes, desde que yo lo tenga constatado, en la tesis doctoral fue cuando tuve una constatación escrita es del año 1609. Posiblemente existiera antes, porque al final era una actividad muy común, es decir, lo de Agüimes puede privilegiarse es que es el único sitio en Canarias donde se ha conservado. Pero no era una actividad propia de Agüimes, sino que existía en todas las iglesias, y ni siquiera era de as iglesias tampoco, sino era de las hermandades y las cofradías que estaban dentro de ellas. Era una forma de recaudación que tenían poniendo en remate el porte, pues la gente pagaba y ese dinero que se recaudaba en Semana Santa era lo que ayudaba, más a las cofradías que a las hermandades, a mantenerse durante el año.

¿Cómo llega usted a ser rematador?

Siempre estuve relacionado con la Iglesia. Desde niño, recuerdo asistir a El Remate con mis abuelos. Mi padre pasó mucho tiempo siendo el cobrador, pero fue porque hace muchos años, el hombre que cobraba, Pancho, se empezó a retirar y una vez me pidió que fuera con él para ir aprendiendo. Yo hasta ese momento me dedicaba a ayudar en la iglesia, preparando los tronos y demás. Empecé con él escribiendo en las papeletas el nombre de quién remataba mientras él lo anunciaba, y el otro señor arriba, Pedro Rodríguez, era quien hacía de rematador. Llega un momento en que Pancho se retira y me quedo yo cobrando, y fui subiendo. Estuve muchos años con Pedro Rodríguez, que él hacía el remate y yo cobraba, y hace unos años que Pedro se retiró y me comentó que me quedara yo, y de eso hace ya once años.

¿Cuántos elementos vienen en la subasta?

En El Remate del Viernes Santo, que se hace para la procesión del Santo Entierro, que es la segunda procesión del viernes, la primera de la noche, es la que más hay y salen 64 ornamentos, y en la procesión del Crucificado, que es la primera del viernes, que es la de por la mañana y se remata el jueves, salen alrededor de unos 30, porque la procesión del Viernes Santo lleva el palio, las seis varas del palio, los faroles del Santo Entierro, los faroles de La Dolorosa, son muchos más ornamentos los que salen en la segunda procesión.

¿Qué lleva a la gente a rematar?

Hay mucha gente que pregunta que si esto es por costumbre o por devoción y demás, pero es que se mezcla todo y no hay nada definido. Hay gente que viene a rematar por devoción, de hecho hay un ornamento que se sigue respetando y se deja para la gente que tiene promesa, que es la Santa Cruz, que es una cruz pesada de madera que sale el Viernes Santo en la procesión del Santo Entierro, y va abriéndola. La expectación siempre está, aunque quede en la puja mucho más bajo incluso que el brazo de un trono, en quién va a rematar la cruz, porque se sobreentiende que quien remata o lucha por ese ornamento son personas que tienen promesa. El resto de los ornamentos, pues quien tiene devoción por un santo y va a sacar ese trono, a quien lo hace por fe, hay quien tiene promesa a ese santo, o que su padre, su abuelo o su bisabuelo lo sacaba o también quien va sin saber que va a rematar y se anima en ese momento. El origen de que se remate es múltiple. Es verdad que detrás de todo tiene que estar la fe, porque al final tú estás yendo a una procesión y tienes que entrar dentro de los cánones de lo que estás viviendo, pero es verdad que hay muchos orígenes.

Tendrá muchas anécdotas en el tiempo que lleva usted participando.

Hemos tenido varias. Hay gente que remata por señas y otros a viva voz. Generalmente, los piques en El Remate, ha habido varios que intenta quitarle los ornamentos a otras personas y a lo mejor está años intentándolo y lo consiguen o no. También, cuando la instauración del euro en el año 2002 fue un desastre porque la gente remataba todavía en pesetas y no cuadraba. Fue el año en el que menos se recaudó porque tenían miedo y hacían los cálculos en pesetas y remataban en euros. He tenido rematadores que era su primer remate y me iban a pagar en dólares o con cheques, que no se aceptan. Hay un montón de pequeñas anécdotas.

¿Cuándo entra la mujer a participar en esta tradición?

La mujer se incorpora a El Remate en el año 195, y fue Eugenia y también María Bordón, Juanita Artiles y Mima Artiles. Ellas fueron las primeras que empezaron a rematar. Anteriormente asistía, iban a El Remate pero remataban. Era una cosa de hombres. Muchas veces eran ellas las que llevaban el dinero, pero no tenían voz. Y actualmente hay muchas mujeres. Sobre todo hay ornamentos, como los faroles, las varas del palio o brazos del crucificado de San Juan que rematan mujeres por tradición.

¿Qué significa El Remate para la Semana Santa de Agüimes?

Es el acto principal desde el punto de vista social o de la tradición, pero es lo que distingue a la Semana Santa de Agüimes de cualquier otra. Al final las procesiones y el culto es el mismo en todos los sitios y lo que varían son las imágenes. Agüimes, con El Remate, lo que ha conseguido es tener una seña de identidad que no la tiene nadie. Yo siempre explico, como comenté antes, que no es algo nuestro, pero sí hemos tenido la capacidad de mantenerlo en el tiempo.

¿Se sabe cómo eran los primeros remates?

Los primeros remates , que tiene su origen en la ermita de San Antón, era con especias y muchas veces no se pagaban en el momento, sino con promesas de especias. Por ejemplo, fulanito promete almud y medio de trigo para la próxima sementera, y claro, había que esperar al año siguiente para cobrar. Para que se cumpliera estaba el fiscal de la ermita, que era quien cogía esos pliegos de deuda y a la cosecha siguiente cobrarlo.n

