Una Semana Santa en 14 metros cuadrados

El miércoles recibieron la autocaravana que acaban de comprar, el sábado la estrenaron y este martes, adelantándose a los días fuertes de la Semana Santa, ya estaban disfrutando de una de las primeras escapadas en familia. Y esa adquisición no ha sido casualidad, sino que se trata del «capricho» por adelantado que se ha dado Mari Carmen Sáenz junto a su familia, su marido Manuel Afonso y su hijo José María Sáenz para celebrar su jubilación como maestra de inglés el próximo mes de noviembre. «Todavía estamos aclarándonos y descubriendo hasta donde están los puntos de luz», bromeó en el área de estacionamiento y pernocta que el Ayuntamiento de Mogán habilitó en 2021 en Motor Grande, en Puerto Rico.

Como ella, decenas de personas han escogido en estos días de vacaciones los distintos espacios para el estacionamiento de autocaravanas y camper preparados por el Consistorio moganero -hasta 154 plazas distribuidas en tres áreas entre Puerto Rico, Arguineguín y Playa de Mogán- entre críticas al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana por no habilitar espacios para poder desarrollar esta actividad de forma ordenada. De hecho, el pasado fin de semana, la Plataforma de Autocaravanas Autónoma (P.A.C.A.) convocó dos concentraciones en este municipio para reclamar áreas de estacionamiento. Si bien en Mogán estas áreas estaban este martes a la mitad de su capacidad, el pasado fin de semana estuvo al completo y se prevé otro lleno para este largo fin de semana.

Manuel y José María Afonso, padre e hijo, este martes junto a su autocaravana recién adquirida en el estacionamiento de Motor Grande. / Andrés Cruz

Mari Carmen y su familia ya tenían experiencia en el mundo del caravanismo en la Península y su sueño era tener una propia, pero primero compraron hace unos meses una furgoneta. «Nos gustó tanto que compramos la autocaravana», señala. Si bien tienen un bungaló en Maspalomas, la experiencia del caravanismo les hace sentir un poco más libres. Esta familia, que defiende que este modelo de turismo genera economía local, reclama más espacios para esta actividad. «Buscamos lugares cerca del mar para disfrutar al aire libre, pero Maspalomas no tiene ninguno», señala el hijo.

En el mismo estacionamiento estaban Estíbaliz Ascanio y José Manuel Santana, una pareja que lleva casi dos décadas practicando el caravanismo y los últimos cuatro años en autocaravana. «Al principio compramos una caravana para pasar los fines de semana, pero ahora es un estilo de vida», señala Estíbaliz, que recuerda cuando los ayuntamientos tenían zonas habilitadas y debían pedir un permiso para aparcar. «Hasta que se quitó todo». De Motor Grande se iban al aparcamiento del Muelle Viejo de Arinaga y desde allí finalizarán la Semana Santa en Arguineguín. «Esta actividad nos da libertad para visitar todo tipo de zonas y todas las islas», apunta; de hecho en julio van a El Hierro.

«Compramos una caravana para pasar los fines de semana pero ahora es un estilo de vida», señala Estíbaliz Ascanio

Su pareja, José Manuel, reclama espacios en Maspalomas. «Nosotros también somos turistas y generamos dinero, pero parece que todo depende de quién esté gobernando», señala, al tiempo que propone también habilitar espacios en zonas menos masificadas como San Mateo o El Carrizal de Tejeda, lo que contribuiría a impulsar la economía en las zonas rurales. «Hay que convivir y menos prohibir», relata.

Protección de la naturaleza

A pocos metros, Airam Verona acumula 20 años de experiencia en el mundo de las caravanas, en el que empezó con un furgón para disfrutar «de los privilegios de la playa». «Aunque los políticos quieran focalizar todo el turismo en los hoteles, no todos disfrutamos ahí, mi prioridad es disfrutar de la vida fuera del hotel», señala. Junto a su pareja Keila Alonso y su hijo Álvaro de seis años disfrutan de esta semana primero en Puerto Rico pero su intención es seguir rodando hacia Tasarte y Tasartico. «Esta también es una forma de transmitir al niño valores de protección de la naturaleza», apunta, al tiempo que también critica la falta de espacios. «Que apenas haya áreas es una equivocación de los políticos canarios porque en la Península y en Europa esta actividad está regulada; si en la playa de Triana o Las Carpinteras en vez de prohibir marcas unas parcelas y cobras tres euros, la gente respetará incluso más».

Airam Verona junto a su hijo Álvaro, este martes en su autocaravana en Motor Grande. / Andrés Cruz

Lejos de Motor Grande, en el área de Arguineguín, Juan Manuel explica que desde la semana pasada ya ha pernoctado en Arinaga, Castillo del Romeral, Playa del Inglés, Motor Grande y seguirá de ruta hasta el domingo. Aunque ni siquiera le gustaba la playa, hace 30 años decidió comprarse un furgón que equipó con una colchoneta, un baño químico y una bombona, y desde entonces ha tenido ya seis vehículos. «El caravanismo me aporta tranquilidad y felicidad». Con su caravana ha realizado ya 25 viajes por Europa, desde Portugal a Croacia, pasando por Alemania, Suiza o Austria y su sueño es llegar al Cabo Norte.

Como el resto, Juan Manuel también exige más áreas de estacionamiento y zonas de vaciado de aguas negras. «Son necesarias y que las autoridades actúen contra quienes no cumplen las normas, pero no podemos pagar todos porque unos pocos sean incívicos», concluye, «somos un turismo de calidad, no unos chatarras».