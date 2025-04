140 años del cultivo del tomate en canarias: su historia y sus protagonistas

El cultivo del tomate para la exportación en Canarias tuvo su origen en 1885, un año clave para la economía de Gran Canaria, cuando acababa la construcción de la primera fase del Puerto de La Luz se reactivó el comercio marítimo al entrar los barcos de vapor en la Bahía de Las Isletas.

La idea del primer cultivo para la exportación se le adjudica a Mr. Blisse, empleado de la constructora del Puerto de La Luz, Swanston and Company, quien hizo aquel ensayo en una finca del Valle de los Nueve en Telde. La creación de la empresa Hudson and Fyffe Co. en 1896 y la incorporación a la misma de Henry Wolfson, Richard Blandy, Cecil Barker y John Leacock en 1897 dio lugar a que Alfredo L. Jones se implicara en la creación de una gran empresa frutera canaria y que en 1901 consiguiera llevar a cabo una fusión entre la división frutera de la naviera Elder and Dempster con Hudson and Fyffe Lted., y así fue como se constituyó Elder Dempster and Fyffes, Lted.

Tomateras y cucañas en la carretera entre Telde e Ingenio. / FEDAC

Comienza así un largo período de un cuarto de siglo, en el cual, la Casa Fyffes ejerce un dominio incontestable sobre el cultivo y la exportación de tomates y plátanos, interviniendo en el precio de la fruta, el transporte y el mercado comprador. Los agricultores recibían de la Casa: anticipos, semillas y abonos, comprometiéndose a venderles el tomate cosechado.

En la década de los treinta cambia a manos canarias el control del sector tomatero. Se registran anualmente los exportadores en la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, y la calidad y los cupos son fiscalizados por el Sindicato Hortofrutícola y el Soivre. Durante dicha década un grupo de cosecheros-exportadores se destacan del resto: Naranjo, Betancor, Bonny, Monzón, Mayor, Angulo, Marrero, Verdugo, Pilcher, Leacock, Ciel, Valido, Benítez, Rodríguez, Quintana, Suárez, Hernández, Santana, Valerón, etcétera, y así, hasta llegar a 200 los exportadores inscritos, pero en septiembre de 1939 aparece en escena la Segunda Guerra Mundial y nace un quinquenio de sequía exportadora.

Exposición de tomates de Bonny en el Reino Unido. / FEDAC

Sería bueno recordar la relevancia que tuvo para las arcas españolas que el tomate fuera el primer producto español que importó el Reino Unido, una vez acabada la Segunda Guerra Mundial. En pleno bloqueo diplomático, tras duras negociaciones entre Gran Bretaña y España, las divisas llegaron a los exportadores en pesetas, tras un cambio aleatorio determinado por el Banco de España. Comenzaba el llamado «boom del tomate» que se alargaría hasta 1970.

Tomateras y cuarterías en Maspalomas. | / FEDAC

Los aparceros asumieron, desde entonces, el riesgo de una mala zafra junto al cosechero. Una liquidación negativa significaba empezar la nueva campaña con deudas que pagar al cosechero. La normativa de 1946 fue revisada en 1959 y hubo mejoras en los anticipos, pero el aparcero seguía condicionando la participación de su familia en el cuidado de la fanegada de tomateros, mientras vivían en chozas y cuarterías en condiciones deplorables.

Vapor ‘Sherbrö’ de la naviera Elder & Dempster. / FEDAC

En los años sesenta, las huelgas y las reivindicaciones en prensa de Jerónimo Saavedra, Oscar Bergasa y otros, lograron que resultara imposible renovar el Convenio Colectivo y el 30 de marzo de 1970, el delegado de Trabajo, Ciriaco de Vicente, dictó un laudo de obligado cumplimiento y la aparcería se acogió al régimen laboral de los trabajadores del campo.

Cuarterías en La Aldea. / FEDAC

Las empaquetadoras representaron el mayor porcentaje laboral en la empresa tomatera; ellas vivieron las jornadas interminables de la zafra en los momentos álgidos de la producción: de pie frente a las mesas del apartado y el clasificado del tomate, antes de ser empaquetado en un cereto para transportarlos desde el almacén al muelle y, desde allí, los buques de la Naviera Aznar o Fred. Olsen los trasladarían a los mercados de destino: Londres, Liverpool, Hamburgo, Amsterdam, etcétera. En cada cereto se podía leer el lema: Canary Island Produce.

Labores de empaquetado en El Pajar. / FEDAC

Muchos de aquellos trabajadores de la tierra y el empaquetado emigraron desde los pueblos del interior y formaron los núcleos de población creados junto a los almacenes y las cuarterías y, como ejemplo, nos quedan hoy en Gran Canaria: Vecindario, Carrizal, Las Rosas, Juan Grande, El Tablero, La Aldea, etcétera. Allí, los hijos de la cultura de la zafra han podido realizar sus estudios de Bachillerato y muchos de ellos cursar carreras universitarias con éxito.

Tomateras en Gran Canaria. / FEDAC

Los receptores también dejaron sus huellas entre Covent Garden y las orillas del Támesis: el moderno barrio financiero de Canary Wharf recuerda su presencia y la de los buques que llegaban a descargar el tomate en el muelle 32.

La entrada de España en el Mercado Común en 1886 daría un impulso espectacular a la exportación del tomate y, como reseña, damos a conocer unas cifras que pueden sorprender: en la campaña 1995/6 cuando se exportaron desde Las Palmas 237.658.000 kilos y, desde Tenerife, 119.035.000 kilos, pero, inexorablemente, las crisis suelen llegar en tiempos de bonanza. A partir del año 2000, el ‘virus de la cuchara’, la ‘tuta absoluta’ y, más recientemente, la ‘arruga’, acompañaron a una competencia desigual con Marruecos.

Aparceras del tomate. / FEDAC

El sector sobrevive con la gestión admirable de SAT Juliano Bonny Gómez, Coagrisan, SAT Botija y Fresh Tom Export que, en la campaña actual, mantienen unas cifras razonables: 350 hectáreas cultivadas que han producido 32.500 toneladas, sumados tomates y pepinos.

A pesar de la preocupación reinante, existen motivos para creer en un futuro próspero, al contar con un tomate de calidad inigualable que merece ser distinguido con un sello que le identifique con la IGP (Indicación Geográfica Protegida Tomate Canario). No sería nada nuevo, sería volver a exhibir con orgullo el viejo lema: Canary Islands Produce.

