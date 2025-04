El bailarín urbano en el pico de sus poderes

Después de cumplir los cuarenta años mucha gente daría por finiquitada la carrera profesional de un bailarín. Sin embargo ahí tenemos, sin salir de Canarias, a Dácil González o Daniel Abreu que sobrepasan de sobra esa edad y, con su Premio Nacional de Danza bajo el brazo, están quizá, en el momento más dulce de sus carreras.

“Yo nunca he sabido tanto de baile como ahora, ni he tenido tanta conciencia sobre el cuerpo” se reivindica Juan León (Las Palmas de Gran Canaria, 1980) que lejos de estar pensando en retirarse de la escena presenta proyectos nuevos casi cada año y no ha dejado su labor docente, en la que es, sin discusión, el pionero canario dentro de las danzas urbanas. “La juventud está muy bien porque no te duele nada, pero hasta que no pasas los cuarenta no llegas al pico de tus poderes. Mira a María Eulate, formando bailarinas al pie del cañón con la escuela abierta desde hace más de treinta años, o a Natalia Medina al frente del Festival Masdanza que también va por la edición treinta y algo…la experiencia es un grado”.

Esa mirada prejuiciosa con las canas se afila aún más si hablamos de cualquier estilo artístico que conviva con el apellido “urbano”, que se suele asociar, no ya con la juventud, sino directamente con la adolescencia. “La gente relaciona la danza urbana con el Break de los 80´s pero hay muchos estilos, muchas culturas, en ese cajón desastre, que lo que tienen en común es el haber nacido en las calles y no en palacios aristocráticos como el Ballet o en conservatorios y grandes escuelas como el Contemporáneo” apunta León “El krump por ejemplo nace en los suburbios de Los Ángeles entre la población empobrecida como una forma de liberación frente a las violencias cotidianas, y como una forma de mantener a la gente joven alejada de los narcotraficantes y las pandillas. Ahora sé todo eso y no enseño solo pasos de baile, enseño una cultura del baile”

León se crió en la Paterna Nueva, un barrio de viviendas sociales que se entregaron en los primeros ochenta a familias en riesgo de exclusión. Justo antes de la pandemia regresó a la isla y al barrio donde se crió. “Si le preguntas a mi madre te dirá que siempre fue un barrio normal, que era solo la mala fama, pero si ella hubiera visto lo que vi yo no me habría dejado salir a la calle de pequeño” relata Juan contrariado por la realidad social y el estigma que rodea, en realidad, a gran parte de la denominada “ciudad alta” y sigue “Me gustaría que hubiera escuelas de danza, teatros, pero no hay nada de eso, o que ahora se relacionara el barrio con un artista que baila en teatros grandes y con gente que lucha para salir adelante, pero solo nombran estos barrios para hablar de robos de furgones”

Una historia no convencional de la danza en Canarias

El espectáculo que estrena el 3 de mayo en el antiguo Cine de Santa Brígida va un poco de eso mismo. Trata de curvar la mirada y buscar otros referentes de la danza, otras trayectorias profesionales, otras caras de la moneda. Poco bailamos. Una historia no convencional de la danza en Canarias es, en palabras de su director, el también bailarín y escritor Luis R. Lorite “un viaje del héroe en el sentido más clásico de la expresión. El tipo de historia que nos han contado mil veces y aún así queremos volver a escuchar. Porque habla del barrio donde te criaste, o uno muy parecido, del arte y la cultura que te hicieron soñar, y de quien pudo alzar vuelo, volar, y volver para contarlo.” Sobre el protagonista de la obra, en la que también tiene un papel fundamental como anfitriona la actriz Cathy Pulido, Lorite apunta: “Juan es, ahora mismo, una biblioteca de Alejandría con abdominales. Para este espectáculo le he pedido que hiciera (casi) de todo y no se le atraganta nada. Es como un niño que puede jugar a ser Gene Kelly y al momento convertirse en James Brown, podría haber estado en la superbowl de Kendrick Lamar y tenemos la suerte de tenerlo aquí”.

A través de la historia de Juan León podemos esbozar la de toda una ciudad a lo largo de varias décadas. La transición de la música disco, blanca y correcta, al asalto en los ochenta de la gente de barrio a las cabinas de dj de las pistas de baile. Sonidos y movimientos del lumpen proletariado que infectaban el principio de la cultura global.

En una ciudad como Las Palmas de GC asomada al mundo a través del puerto franco, Juan se hizo un nombre bailando lo que ahora se denomina danzas urbanas, estilos que surgieron ligados a nuevas músicas como el hiphop o la electrónica, o incluso en reggaeton, que en las discotecas Canarias de los noventa arrasaba veinte años de su hegemonía global actual. León formó las primeras “crews” y daba clases de estilos como Locking, Popping, House, Break…Tanto llamaba la atención que la ya citada Natalia Medina le becó para que completara su formación en danza con conocimientos de clásica y contemporáneo.

Luego vino la diáspora, representativa también de su generación, y la migración fuera del archipiélago para desarrollar una carrera que pedía más oportunidades. Y ahí ya vienen las giras como bailarín de artistas pop, las compañías de danza internacionales, Mayumaná, los musicales de la Gran Vía, las televisiones… Ahora si le preguntas cuál es el siguiente sueño te dice que seguir bailando, y terminar poco a poco un espacio para residencias artísticas y encuentros en el corazón de la isla, que está construyendo con sus propias manos en Tejeda.