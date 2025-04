La grave precariedad de la Policía Local de Telde

Policías locales de Telde consideran que ya no pueden continuar trabajando con las graves carencias que presenta su servicio, del que el Ayuntamiento y los sindicatos tienen constancia «pero no han puesto soluciones, cuando es un problema muy grande de cara a la seguridad de la ciudadanía del municipio», aseguran los agentes.

La precariedad que denuncian va desde la carencia de medios de movilidad hasta la falta de mandos en el Cuerpo. «Entraron 33 nuevos policías en noviembre del año pasado y están vagando, cuando la está establecido que para su formación debe estar al cargo un supervisor, que ahora mismo no tienen», explica uno de los guardias, que señala que actualmente existen en la Policía Local de Telde tres subinspectores y dos oficiales, «el resto de mandos no existe, por lo que algunos policías ejercen de forma voluntaria como jefes de servicio, cuando esos mandos no existen».

Fuentes del Cuerpo informan que varios de los policías locales que acaban de llegar se están presentando a otras pruebas porque se quieren marchar de Telde. «La gente ya se está casando y muchos veteranos están de baja», aseguran, y además subrayan que antes de que entraran estos 33 nuevos policías había en servicio 63 agentes, de los cuales 30 estaban de baja, «y además de esto se habían jubilado muchos más». A todo esto se le suma que algunos no han cobrado horas extras desde 2022, «y pretenden que sigamos haciendo horas extras cubriendo eventos que organizan y no se nos pagan esas horas, pero queremos dejar claro que no queremos hablar de dinero, pero sí de soluciones a todas esas carencias que presentamos».

Sin etilómetros

Otro de los medios de los que carecen son los etilómetros, los aparatos para a medir la concentración de alcohol en el aire espirado. «No le pagan a la empresa calibradora de los etilómetros, que está en la península. Esos aparatos hay que revisarlos cada cierto tiempo, pues qué ha hecho la empresa, que ha recibido los etilómetros y no los devuelven hasta que no se les pague la factura», comentan.

En esa misma línea, los talleres de mecánica tampoco quieren trabajar con el Ayuntamiento debido a la tardanza el pago por los servicios. Según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda el pasado mes de diciembre de 2024, el Ayuntamiento de Telde se ha convertido en el consistorio que más tarda en abonar las facturas a sus proveedores de toda Gran Canaria. Como consecuencia de ello, hay coches que llevan meses parados porque no se arreglan, «y son vehículos que trabajan 24 horas y se van rompiendo por el propio desgaste, pero los talleres no los quieren coger», apuntan los guardias, que añaden que pasa igual con las motos. «Las motos son un peligro. Ahora mismo hay muchos policías que se niegan a hacer su servicio en ellas porque carecen de mantenimiento».

Aseguran que solo tienen cuatro que funcionan, y tampoco les dan los Equipos de Protección Individual (EPI) necesarios, como botas, chaquetas o cascos. «Muchas veces no hay vehículos para patrullar, por lo que varios tienen que hacerlo a pie. Todo ello provoca que si hay un turno con 22 agentes no hay vehículos para todos, y eso no es nada operativo, porque si sale una emergencia, ¿cómo hacemos para acudir lo antes posible si hay varios agentes haciendo servicios a pie y no sabemos cuánto tardarían en llegar al lugar?». También señalan que el furgón de Atestados lleva en servicio desde hace 30 años, «y está más tiempo en el taller que funcionando».

Emisoras sin cobertura

Otra de las quejas que hacen los policías locales es que las emisoras no tienen cobertura. «Nos vemos en zonas donde hay un accidente o cualquier hecho de gravedad en el que tengamos que actuar e intentamos comunicar con la jefatura para que llame a una ambulancia y no hay manera porque no tenemos cobertura», explican.

Solo cuatro motos están operativas pero con falta de mantenimiento, lo que supone un peligro para los agentes. / LP/DLP

Tampoco se libra de las quejas los vestuarios de las dependencias, que se reformaron en julio de 2022, «que tiene un fuerte olor a cloaca y que tampoco hacen nada».

Los agentes aseguran que de todo ello tiene constancia el Ayuntamiento y sindicatos, a los que acusan de «dejación».

Sobre la falta de mandos, exponen que se les ha planteado en varias ocasiones, «y nos contestan que hay cosas más urgentes que solucionar, como son las plazas de promoción interna de los auxiliares administrativos, y que las demandas de la Policía Local ahora mismo no son un problema».

Entre las soluciones, además de dotar al cuerpo de los materiales necesarios para realizar su trabajo con garantías, está aplicar el artículo 37, de Coordinación de Policías Locales de Canarias, del Gobierno Regional, que permite habilitar a policías como oficiales durante un tiempo mientras se soluciona el problema de sacar las plazas.

Los policías locales afectados mantienen que «nosotros cumplimos. Ellos no».

