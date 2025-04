Este es el rincón de Arucas que todos quieren descubrir para un tardeo con música

¿Y si existiera un lugar donde se cruzan el sabor, la música y la magia de Arucas al atardecer? Donde cada plato cuenta una historia, cada copa abre una conversación y los fines de semana se viven como pequeñas fiestas. Ese sitio existe, está ubicado cerca de la plaza de la Constitución y se llama Vinoteca 11:11.

La creadora de contenidos Jacquiee (@jacquieessq en TikTok) declara que es “el lugar perfecto para una cena deliciosa, un tardeo con música un domingo de pinchos y vinos”. Un espacio con alma, con platos que sorprenden y con una atención que te hace volver. Porque no todo lo bueno está en la capital, y Arucas sabe cómo conquistarte.

Platos con chispa y música que acompaña

Localizado en la calle León y Castillo número 2, Vinoteca 11:11 es ese rincón que te invita a entrar, pero una vez dentro es el menú el que habla. “Es un lugar coqueto con una atención de calidad”, resume la creadora de contenidos tras probarlo.

Su experiencia comenzó con "un vinito y conservas" como las de @picofinoclub o @realconservera. Luego llegaron las puntillas en su tinta, los mejillones con salsa de vermut y naranja "una delicia".

Pero, en palabras de la tiktoker, lo más potente estaba por llegar: “Los udon carbonara con papada ibérica y queso canario fueron una locura”, cuenta. El tiradito de lubina tropical con mango, maracuyá, papaya y aguacate estaba “lleno de sabor”.

También destacó los brioches de costilla y el steak tartar de vaca canaria y, por supuesto, el broche dulce: “La tarta de queso de gorgonzola fue una locura y la mousse de chocolate blanco con coco y piña asada se convirtió en el favorito”.

Todo esto acompañado por la cocina de autor de @lillyvaldiviamont y su equipo, que no deja a nadie indiferente.

Más que una vinoteca

La terraza con encanto, el ambiente ideal para el tardeo y los domingos de pinchos y vinito convierten a Vinoteca 11:11 en mucho más que un restaurante. Además, ya preparan catas de vino para los amantes de la enología y una agenda cultural con música en vivo, monólogos, karaoke y eventos especiales.

Con un precio medio de 25 o 30 euros por persona y un horario que se extiende hasta las 2:00 de jueves a sábado, este local se consolida como uno de los planes estrella del norte de la isla. “Si no lo has probado, aprovecha”, culmina Jacquiee y razón no le falta.