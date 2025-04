Estos son los eventos y artistas que actuarán durante los 11 días del Maspalomas Pride en Playa del Inglés

Maspalomas Pride trasladará hasta la isla a unas 100.000 personas durante los once días que dura el evento y supondrá un impacto económico de unos 150 millones de euros en el destino, donde la ocupación de la planta alojativa alcanzará el 80%, según los cálculos de la organización del festival, Freedom Asociación LGTB. El evento, que este año lleva por lema 'Avanzando en diversidad', tiene programados más de 40 actos y por primera vez la literatura de temática LGTBI conquistará el evento con un stand permanente y una firma de libros por parte de autores canarios. Además, este año la cantante Soraya celebra sus dos décadas en la música con el lanzamiento en la fiesta Sundance de la canción ‘Sundance’, que describe a Maspalomas como el paraíso de la libertad, y también por primera vez RTVE retransmitirá la cabalgata a nivel nacional e internacional.

Durante los once días que dura el evento, por el escenario de Yumbo desfilará el talento canario con las voces de Agoney, Jia Miles, Dácil Suárez, Thania Gil, Neo Pinto, Mel Ömana, Free Vogue, Genene, Kimy Touw, Mel Ömana, Nalaya, Rainbow y Gospel Choir, pero también internacional como Donna Marie (Londres), Fruela (España), Gio Box (Italia), Rebeka Brown (España), Senhit (Italia), Roxy Rosario (España), Absolute Britney (Reino Unido), Carla Frigo (España), Luis III (Reino Unido), Matthew Joseph (Reino Unido), Rubén Dizá (España), Nalaya Brown, Carla Frigo (España), Abba Abbasolutely, Glitter Girls. Además, más de 20 DJ internacionales se encargarán de seleccionar la música en las fiestas y las galas, de la mano de Bernal (Colombia), Bravat (Brasil), Anita Fermosel, Iván Pequeño (España), Adham (Brasil), Nuria Scarp (España), Carlos Salinas (España), Hixel (Venezuela), Exóticas DJs (España), Jonatan Tamayo (España), José Lagares (España), José Rendon (Irlanda), Joseph Wolf (Colombia), Marc (España), Mars (Colombia), Melques Viber (Brasil), Paky Chulo (Italia), Romero (Brasil), San Keryton (Brasil), Santhox (Colombia), Sergio Tyler (España), Vanesa Fernández (España), Edu Vicentini (Brasil), Jonay BJ (Canarias), Bossio (Brasil).

Presentación del Maspalomas Pride 2025, este miércoles. / Francisco Romero

En una rueda de prensa celebrada este miércoles en el Ocean Club Maspalomas, el presidente del colectivo organizador, Fernando Ilarduya, destacó este evento como 11 días de reivindicación en un contexto internacional de auge de la extrema derecha, sobre todo después de que hace unas semanas se conociera el caso de una mujer trans a la que cortaron las piernas y los brazos antes de tirarla a un río en Colombia. "Es una salvajada y eso pasa porque hay personas que solo tiene discursos de odio", señaló, "parecía que ya habíamos superado esto, que nos habíamos acostumbrados a estar tranquilos con leyes y derechos, pero vemos que parece que todo va a volver a lo que era antes y da miedo de verdad".

Tras un alegato por respeto a la diversidad, Ilarduya sostuvo que Maspalomas va a "vivir el evento más importante de Europa, que se ha convertido en una referencia mundial, y somos el destino más seguro del mundo para la comunidad LGBTI” y anunció una programación que incluye más de 40 eventos, una veintena de ellos galas nocturnas sobre el escenario de Yumbo, la celebración de una carrera de tacones, una fiesta en una piscina en la plaza de Yumbo, otra fiesta de la espuma y hasta ocho eventos en hoteles y parques temáticos y una cabalgata el próximo 10 de mayo por las calles de Playa del Inglés que será la más amplia de si historia con la participación de 42 carrozas.

Pero además de las fiestas, Maspalomas Pride desarrolla también una vertiente cultural que incluye la exposición 'Interiores' de ropa interior para personas trans creada por la diseñadora grancanaria Silvia Matos; Eva Pascual, experta en acompañamiento a familias con infancia y adolescencia trans, impartirá una charla de formación sobre diversidad para estudiantes de secundaria y un cuentacuentos infantil para toda la familia, con la participación de África Arencibia, integradora social, y habrá una tertulia con Bruno León, influencer trans, que presentará su libro ‘Todo lo que me escondieron es todo lo que soy’.

Además, por primera vez Maspalomas Pride tendrá un puesto dedicado a la literatura LGTBI hecha en Canarias durante los once días del evento con presentaciones y firmas de libros. Así, por el bautizado como ‘Sillón de la Diversidad’ pasarán autores como Ismael Lozano, para presentar su obra ‘Playa del Inglés’; Quico Marco, con su primera novela ‘Maricón de Libro’, y la escritora grancanaria Judith Fernández, finalista del Premio de Literatura Diversa 2023, con su obra ‘Seis veces tu’. Aparte del concurso, el escenario de Yumbo será sede de la entrega del Premio de Literatura Diversa 2025, que habitualmente se entrega en el orgullo madrileño. "Tenemos la suerte de que en Canarias muchos de nuestros libros se leen como lectura obligatoria en los colegios y eso es mérito de las Islas porque en otras comunidades muchos de nuestros libros están prohibidos en las bibliotecas", señala Ismael Lozano, gerente de la editorial Siete Islas, promotora de esta actividad.

Presentación de Maspalomas Pride 2025, este miércoles. / David Delfour

Para esta edición de Maspalomas Pride, la cantante Soraya, habitual del festival, ha compuesto la canción 'Sundance'. "Como artista suelo hacer trajes a medida, con letras y con emociones. Un día me llamó Fernando y me dijo que le gustaría que hiciera el himno para la fiesta Sundance y me contó su historia de amor con Maspalomas, su historia de felicidad y cosas importantes que él había vivido aquí", señaló, "es una canción emocionante que me ha salido del corazón y natural; conozco muy bien Maspalomas y soy fiel aliada de esta lucha, que también es la mía".

En el acto de presentación, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, explicó que Maspalomas Pride atraerá a la isla a varios cientos de miles de turistas al tiempo que advirtió que "desgraciadamente la consolidación de este orgullo por la libertad no supone que se hayan salvado todos los obstáculos" y alertó del "retroceso generalizado de libertades" por el avance de la ultraderecha en EE.UU. y en Europa. "A la vista de ese movimiento reaccionario homofóbico internacional, Maspalomas debe servir de altavoz para mostrar al mundo que la diversidad es una realidad que no desaparecerá con la persecución e imposiciones morales". Por su parte, el primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, señaló que Maspalomas "se ha convertido en un oasis para las personas que creemos en el respeto y la libertad sexual y hoy, más que nunca, debemos defenderlo con nuestro esfuerzo para seguir luchando por la libertad”.

Por último, la directora de RTVE en Canarias, Francisca González, anunció que el ente público retransmitirá la cabalgata a nivel nacional e internacional en directo. «RTVE está aquí porque queremos recordar que hay que seguir en la brega y que mientras nosotros estamos sonriendo hay miles de personas que están luchando por ser y por existir», sostuvo, «estaremos aquí por el colectivo, pero también por nosotros como sociedad y como seres humanos».