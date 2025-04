Ocho kilómetros de historia: estos son algunos de los secretos que guarda el Archivo Municipal de San Bartolomé de Tirajana

Fotografías, planos de todos los edificios que se han construido en el municipio como hoteles, apartamentos o centros comerciales, el Plan General y mapas de los planes parciales, los padrones, cartelería de los eventos que se celebran en la localidad y hasta los programas de fiestas. El Archivo Municipal de San Bartolomé de Tirajana atesora hasta ocho kilómetros de documentos que custodian la historia del municipio y cuyo desarrollo se ha ido decidiendo en el Pleno. Es precisamente un acta plenaria fechada el 6 de febrero de 1870 el archivo más antiguo que preserva el Ayuntamiento y que desde hace poco más de un año ha dado el salto a internet en el marco de un proyecto de conservación documental de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias.

Desde destinar dinero para unas papeletas electorales hasta la primera adjudicación de los quioscos y hamacas de las playas del municipio, pasando por la aprobación de licencias para viviendas, la cesión de suelo para construir viviendas sociales o la división del municipio en distritos, las actas plenarias reflejan la evolución de un municipio que en 1894 recibió la designación de Villa y que hoy es el principal centro turístico de Canarias.

Imagen del archivo más antiguo que guarda el Archivo Municipal del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, un acta plenaria del 6 de febrero de 1870. / LP/DLP

El proyecto del Gobierno canario ha permitido digitalizar un siglo de plenos municipales a través de 1.442 actas plenarias desde 1870 hasta 1973 y en total se han obtenido 5.476 imágenes de alta resolución. A partir de 1974 y hasta 1983, las actas plenarias se encuentran en libros y están pendientes de digitalizar, mientras que sí están digitalizadas desde 1984 hasta 2025. No obstante, además del formato digital, todavía hoy el archivo -que se encuentra adscrito al área de Presidencia y Cultura que dirige la edil Elena Álamo- sigue recibiendo las actas plenarias en papel.

El acta del Pleno del 6 de febrero de 1870, el archivo más antiguo, constituye un escueto documento de apenas una página que da cuenta de una breve sesión en la que el alcalde José Quevedo Martín, junto a los concejales Macías Matos, Hidalgo Carreño, Toro Araña, Falcón del Toro, Hormiga, Pérez Valerio y Navarro del Toro, entre otros asuntos, repartieron el presupuesto personal de ese año económico, aprobaron abonar un 2% a la persona que se nombrase como recaudadora del municipio, exigieron a los depositarios una rendición de cuentas desde 1862 hasta esa fecha y además sugiere unas próximas elecciones. «Mandar pagar del capítulo de imprevistos la impresión de las cédulas electorales y suma de gastos que ocasionen las próximas elecciones», señala el acta. De hecho, en la segunda acta de la cual se tiene constancia, fechada el 27 de febrero de 1870, juraron su cargo los nuevos concejales de la Corporación, con José Quevedo Martín, alcalde constitucional, al frente.

División por distritos

Pero, ¿dónde están las actas plenarias anteriores a 1870? Desde que en 1835 se creara la Ley de Municipios y éstos se desvincularan económicamente del Cabildo-isla San Bartolomé de Tirajana no guarda ninguna. «No sabemos qué ha pasado con esas actas; hay dos teorías, o se han perdido o no era frecuente que los secretarios municipales de la época supieran leer y escribir y por tanto quizá no dejaban ningún testimonio escrito», señala Erika Rodríguez, archivera municipal.

Otra de las actas más llamativas es la del 29 de marzo de 1903 en la que, en cumplimiento de la Real Orden del 21 de diciembre de 1902, se acordó la división del municipio en hasta 17 distritos y diseminados. El primer grupo, que aglutinaba Tunte, La Hoya, La Montaña, y Perera reunía a 770 habitantes, y el quinto que agrupaba a Risco Blanco, La Culata, Juncal, Sabinilla y Taidía con 775 personas eran los más numerosos, frente a los 42 habitantes que tenía La Plata. Maspalomas, lejos de lo que ocurre en la actualidad, apenas tenía 288 personas. En total, en 1903 en la localidad vivían 4.349 vecinos.

Más adelante en el tiempo, la última acta digitalizada en este proyecto es la del 31 de diciembre de 1973, un documento en el que se empiezan a sentar las bases del San Bartolomé de Tirajana que conocemos hoy. Aquel Pleno, presidido por José Macías del Toro, a petición del gobernador civil, cedió 24.314,4 metros cuadrados de suelo al Patronato Benéfico de Construcciones Francisco Franco para construir 300 viviendas de protección oficial. Si bien la petición fue inicialmente para El Tablero, en suelo finalmente se materializó en los barrios de San Fernando y Juan Grande. Medio siglo después la historia poco ha cambiado porque en 2020 el Consistorio volvió a ceder suelo en Juan Grande, esta vez al Gobierno de Canarias, para la construcción de viviendas sociales.

Acta plenaria del 31 de diciembre de 1973 en la que se adjudican los quioscos y las hamacas de las playas del municipio. / LP/DLP

En aquel último Pleno de 1973 también se aprobaron dos servicios que todavía siguen activos en el Sur. Uno fue la autorización para la explotación del minitren, si bien por entonces se solicitó licencia para poner en marcha dos, uno dentro de la urbanización de Playa del Inglés sobre ruedas neumáticas, que sigue operando, y otro desde Playa del Inglés a Maspalomas «de vía metálica de fácil tendido por la arena». Y se otorgó la autorización a Luis Díaz García , promotor de Atracciones Turísticas Canarias, con todos los informes favorables y porque, señala el acta, se trataba «de una mera atracción turística de la que tan falta está esta zona».

No muy lejos de la actualidad sureña estaba aquella acta plenaria en la que también se adjudicó, de manera definitiva, el servicio de los quioscos y los sectores de hamacas y sombrillas de las playas del municipio - precisamente, recientemente Costas ha autorizado al Ayuntamiento los servicios temporada, cuyos pliegos están en redacción-. Aquella primera adjudicación de 1973 autorizó 14 quioscos en Playa del Inglés por importe de 300.000 pesetas el más caro y otros 10 en Maspalomas con un canon de 495.000 pesetas el más elevado. A su vez, dio luz verde a 10 adjudicaciones de hamacas en Maspalomas con la tasa más elevada en 600.000 pesetas; otros 17 en Playa del Inglés con 605.000 pesetas el más cuantioso; seis en San Agustín por 320.000 pesetas la más cara y otras dos adjudicaciones en Las Burras y Meloneras por 225.000 y 75.000 pesetas respectivamente.

El poco a poco más desarrollado destino turístico tenía otro problema que tampoco se aleja de las actuales circunstancias sociales: la falta de vivienda para los trabajadores. Por eso los concejales aprobaron por unanimidad el cambio de uso de una parcela destinada a uso turístico para construir casas porque «el solicitante pone de manifiesto que no existe en la zona turística dotación de viviendas».

Acta del 31 de diciembre de 1973 en la que se aprueba el proyecto de instalación del minitren en Playa del Inglés. / LP/DLP

Las actas plenarias de un siglo entero ahora digitalizadas atestiguan el desarrollo de un municipio que no ha parado de crecer y son además los documentos más importantes en la toma de decisiones. «El Archivo es el garante de los derechos del ciudadano ya que si hacen trámites que requieran de la aportación de los antecedentes, éstos estarán custodiados en el archivo porque en él se encuentran todos los documentos pertenecientes a todos los trámites municipales», destaca la edil responsable del mismo, Elena Álamo.

La digitalización de las 1.442 actas plenarias del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana viene precedida, recuerda Samuel García, director del Archivo Histórico Provincial, por el trabajo de microfilmación y posterior digitalización iniciada a finales de los 90 por Enrique Pérez Herrero -anterior director del organismo- de las actas de los plenos de otros municipios.