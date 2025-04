Veterinario de granja: pilar invisible de la salud pública

El veterinario de campo, también llamado veterinario de granja o veterinario de explotación ganadera, es una figura esencial en la sanidad animal, la seguridad alimentaria y la salud pública. Sin embargo, en España, el impacto de su trabajo sobre la Salud Pública sigue siendo desconocido para gran parte de la sociedad, lo que ha llevado a una infravaloración de este colectivo profesional, como agentes sanitarios fundamentales. Su función va mucho más allá de atender animales enfermos; son la primera línea de defensa contra las enfermedades zoonóticas, las resistencias a los antibióticos y los riesgos ambientales que pueden comprometer la salud de las personas.

Control de zoonosis: protección en origen

Las zoonosis, enfermedades que se transmiten entre animales y humanos, representan un desafío constante para la salud pública. Enfermedades como la tuberculosis bovina, la brucelosis, la gripe aviar o los coronavirus pueden tener consecuencias devastadoras si no se controlan en su origen. Aquí́ es donde el veterinario y la veterinaria de granja juegan un papel crucial: su labor en la detección temprana, el control de brotes y la prevención mediante planes sanitarios evita que estas enfermedades lleguen a la población humana. Según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), más del 60% de las enfermedades infecciosas emergentes en humanos tienen origen animal, lo que subraya la necesidad de reforzar la vigilancia veterinaria.

En este sentido, la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE) a nivel nacional, desempeña un rol fundamental en la vigilancia y gestión de enfermedades de declaración obligatoria. Esta red permite una rápida detección y respuesta ante brotes, minimizando el impacto en la salud animal y humana. A nivel internacional, la OMSA gestiona el Sistema Mundial de Información Zoosanitaria (WAHIS), una herramienta clave para la notificación y seguimiento de enfermedades animales en todo el mundo. Gracias a la colaboración entre sistemas de vigilancia veterinaria nacionales e internacionales, se refuerza la capacidad de respuesta ante amenazas sanitarias globales. En la primera línea de este sistema de vigilancia están los veterinarios de granja.

Lucha contra las resistencias antimicrobianas y garantes de la salud ambiental

El uso inadecuado de antibióticos en la ganadería contribuye a las resistencias antimicrobianas, una de las mayores amenazas para la salud global. Los veterinarios de granja tienen una función clave en su control, promoviendo estrategias de prevención y control en el uso responsable de los fármacos.

Estos veterinarios y veterinarias de campo también contribuyen a minimizar el impacto ambiental de la ganadería, asesorando sobre el manejo adecuado de residuos y la optimización del uso de recursos. Su labor ayuda a reducir la contaminación y promueve un modelo de producción más sostenible bajo el enfoque One Health, que reconoce la interconexión entre la salud animal, humana y ambiental.

Reivindicación de la profesión veterinaria: un reconocimiento pendiente

A pesar de su contribución a la salud animal, a la salud ambiental y a la salud pública, los veterinarios de campo siguen sin recibir el reconocimiento que merecen en España. Mientras que en otros países europeos su figura es valorada como un pilar del sistema sanitario, en España continúan viéndose como meros cuidadores de animales.

La figura de los veterinarios y veterinarias, como expertos sanitarios en enfermedades de origen animal transmitidas a las personas, es fundamental para la contención de situaciones como las vividas frente al Covid-19. Inexplicablemente en España, a nivel general, ni la administración central ni la autonómica, vieron necesaria la presencia del colectivo veterinario en la constitución del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus a nivel estatal, ni de los comités científicos creados a nivel autonómico, como sí ocurrió en muchos otros países de nuestro entorno. Aún siendo estos profesionales, sanitarios expertos en zoonosis y brotes epizoóticos, que son enfermedades que afectan a un gran número de animales de una o varias especies y en un lugar determinado. Así lo avalan los conocimientos de este colectivo profesional y el eficaz funcionamiento desde hace décadas de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE) y el Sistema Mundial de Información Zoosanitaria (WAHIS).

Esta percepción errónea de la medicina veterinaria no solo afecta al prestigio de la profesión, sino que también pone en riesgo la salud pública al no dotar a estos profesionales de los recursos, apoyo y confianza necesaria. La implementación del enfoque One Heath o “Una Sola Salud” en las políticas de Salud Pública es esencial para afrontar futuras pandemias, incluida la “pandemia” silenciosa de las resistencias antimicrobianas.

El reto lo tenemos delante, es el momento de integrar correctamente al colectivo veterinario en el engranaje los sistemas sanitarios, e integrarlos plenamente en los comités científicos de asesoramiento y en las mesas multidisciplinares.

Es imperativo que las administraciones y la sociedad confíen y reconozcan el papel fundamental del veterinario de explotación ganadera como un agente sanitario clave. La lucha contra las zoonosis, las resistencias antimicrobianas y el impacto ambiental de la ganadería no pueden abordarse sin su trabajo diario en el campo. Su labor no solo controla la seguridad alimentaria resultante de la producción animal, sino que salvaguarda la salud de todos. Ya lo decía Luis Pasteur, microbiólogo francés, “La medicina cura al hombre, la medicina veterinaria cura a la humanidad”.

