La Cabra Loca de Tejeda: el sueño que Juanma convirtió en sabor y legado

Al entrar en la cafetería La Cabra Loca de Tejeda lo primero que recibe a los clientes es un cartel: “Las manos que convierten la tradición en sabor”. A la frase le acompañan imágenes que muestran esas manos que dan forma a una costumbre gastronómica que Juanma Quintana, dueño del local, se ha propuesto proteger. Un legado que lo acompaña desde la infancia.

Creció bajo el seno de una familia que consagró su vida a la ganadería en el corazón de Gran Canaria: Tejeda y, tras ocho años dedicados al sector de la hostelería, Juanma Quintana decidió dar el paso de crear su propio negocio. Con tan solo 25 años, acumula años de experiencia y “después de trabajar para otros tanto tiempo, apareció el momento de montar algo propio”.

Hoy, esas ganas de emprender se traducen en La Cabra Loca de Tejeda, una cafetería ubicada en el centro de Arucas, de recién apertura y que, lejos de ser un local aislado, se postula como un espacio que acerca ambos municipios grancanarios: ahora, en la localidad norteña, “hay un pedacito de Tejada”, pueblo al que pertenece Juanma.

Mural en el interior de 'La Cabra Loca de Tejeda' que conmemora sus raíces familiares. / LP/DLP

La puerta hacia un sueño

“Siempre tuve esas ganas de crecer en el ámbito profesional. De desarrollarme como persona, tener mis propias vivencias y crear mi propio negocio”, asegura el dueño de La Cabra Loca de Tejeda.

Han pasado tan solo unas semanas desde la inauguración del local, que se llevó a cabo el pasado lunes, 14 de abril. La apertura significó “abrir las puertas de un sueño”, señala Juanma.

Sin embargo, reconoce que las inseguridades estuvieron presentes a lo largo de todo el camino: “Tuve mucho miedo. Aún lo tengo. Detrás de esto hay muchas noches sin dormir, comiéndome la cabeza, pensando si funcionará este proyecto”

Pulguitas y bocadillos de diferentes tipos, queso frito, papas arrugadas con mojo rojo, postres, berenjenas con sabor a pueblo o una selección de quesos de Tejeda. Son algunos de los platos que ofrece el local, cuya historia, además, se sostiene en base a dos pilares fundamentales: “El sacrificio y la constancia”.

Un homenaje

“Mi madre y, en general, mi familia nos han sacado adelante gracias al trabajo y al esfuerzo que supone dedicarse a la ganadería en Tejeda”, asevera Juanma. El trabajo con los animales “no es fácil” y la puesta en marcha de La Cabra Loca de Tejeda es “un homenaje a mi abuelo, a mi madre y a mi familia porque han sacrificado bastante en la vida para poder tener todo lo que hoy tienen. Es el legado que nos dejan”.

Selección de quesos de Tejeda en La Cabra Loca de Tejeda / La Cabra Loca de Tejeda

Mayores facilidades en Arucas

El proceso, dice Juanma Quintana, "no ha sido fácil", pero si algo ha determinado la implantación de la cafetería en Arucas y no en Tejeda, su pueblo natal, son las facilidades encontradas en la localidad del norte.

“En Tejeda no hay muchos locales y para alcanzar los pocos que hay las oportunidades son limitadas”, explica y añade que Arucas “es un lugar precioso” y una de las veces que lo visitó vio un cartel que informaba que un local - donde hoy se sitúa La Cabra Loca de Tejeda - se traspasaba. No dudó: “Busqué información y di el paso. Con miedo, pero lo hice. Tiré hacia delante”

En su opinión, la gente joven “tiene ganas de trabajar, tiene muchas ideas y muy buenas”. El problema, a su juicio, es la falta de oportunidades. En lo que respecta al sector de la hostelería, reconoce que las condiciones laborales “no son las mejores, pero trabajar hay que trabajar”.

Ahora que inicia la andadura de La Cabra Loca de Tejeda y pese “al quebradero de cabeza que ha supuesto todo el tema burocrático”, comienza un camino lleno de ilusión. Los primeros días fueron buenos e, incluso, “sorprendentes, pues había más gente de la esperada”.

Sin embargo, para Juanma, lo verdaderamente importante es “formar un buen equipo de trabajo, que sea una piña”. Del proceso destaca el apoyo recibido por amigos y entorno cercano: “Me han echado una mano cuando no podía más, me dan ánimos los días que he querido tirar la toalla y mi familia ha sido la fuerza para seguir, las manos que convierten la tradición en sabor”.