Pepe Dámaso desea que el tríptico que creó en 1968 vuelva a su pueblo

Cuenta Pepe Dámasoque hace 57 años, a principios de 1968, estaba pintando en su casa de Agaete un tríptico religioso en la más radical vanguardia artística de la época, que incluía la utilización de los cartones que se usaban para empaquetar huevos o manzanas. En esas estaba cuando recibió la visita del párroco del templo de La Concepción, acompañado de un monaguillo, para interesarse por cómo iba la obra y pedirle si se podría usar como fondo del monumento del Jueves Santo de ese año. Y de paso comprobar cómo se vería expuesto dentro de una iglesia.

El artista agaetense había recibido el encargo del arquitecto Manuel de Peña para decorar la pequeña capilla que estaba construyendo en el interior del albergue para jóvenes de Arinaga.

El sacerdote don Teodoro Rodríguez y su joven ayudante cruzaron varias veces los pocos metros que separan la parroquia del taller de Dámaso para preparar su exposición y, por fin, los vecinos de Agaete fueron los primeros en admirar el imponente tríptico, una obra en técnica mixta de tres metros de alto por tres de ancho.

«Ese tríptico se hizo en mi casa, en línea recta con la iglesia, frente por frente, y ahora que se ha rescatado y se está restaurando es lógico que vuelva a mi pueblo», comenta el artista. La solicitud va dirigida al Gobierno de Canarias, actual propietario del tríptico, que en el año 2023 ya lo prestó para una gran exposición de Pepe Dámaso que tuvo lugar en tres espacios de Agaete con motivo del 90 cumpleaños del artista. De hecho, se expuso en la propia iglesia de la Concepción e inmediatamente después se envió a restaurar por el deterioro que presentaba.

Agaete conmemora el 510 aniversario de la iglesia de La Concepción con una exposición del artista Pepe Dámaso y una intensa semana de actos / La Provincia

Por los azares de la vida, José Antonio Godoy, Pery, aquel monaguillo que acompañaba a don Teodoro, descubrió el retablo en una visita profesional al albergue de Arinaga. Reconoció de inmediato aquel tríptico que él mismo ayudó a trasladar hace más de medio siglo y se lo comunicó al pintor para que lo incluyera en el catálogo de sus casi incontables obras, repartidas por medio mundo.

El tríptico estuvo todo ese tiempo en la capilla del albergue, un edificio que ha tenido numerosas utilidades. Se construyó para acoger a los niños de la aparcería mientras sus padres estaban en la zafra del tomate y también fue campamento de verano de la Sección Femenina, un organismo del régimen franquista que desapareció en la Transición.

El Estado lo traspasó a la Comunidad Autónoma en la década de 1980 y desde entonces se ha utilizado como albergue juvenil, residencia de un festival de teatro o centro de acogida de menores migrantes durante la pandemia. En todo ese tiempo, el tríptico fue perdiendo su colorido original, pues permaneció allí sin ningún mantenimiento y sufrió obras de reforma del inmueble.

El tríptico, cuando se expuso en 2023 en la Casa de la Cultura de Agaete. / La Provincia

«Es interesante que vuelva a la iglesia de Agaete por el deterioro de tanto tiempo; no estaba abandonado, pero no lo veía la gente porque estaba en una capilla del albergue que hacía años que dejó de cumplir tal función», subraya Dámaso. Su deseo es que, una vez restaurado como retablo, se coloque junto al tríptico de la Virgen de las Nieves que pintó el artista flamenco Joos Van Cleve hacia el año 1500. «Supondría una buena acción no solo por la significación religiosa, sino también cultural y turística, pues los que vengan a admirar la magnífica obra de Van Cleve también podrán este tríptico», opina el artista.

También sería una oportunidad de reflejar la evolución del arte religioso, pues el tríptico se pintó cuando Pepe Dámaso estaba buscando su propio camino dentro de las nuevas tendencias de la segunda mitad del siglo XX. «Es vanguardia total», sostiene.

«Está dedicado a Jesús Sacramentado y el elemento central, que es como una hostia, está hecho con los cartones donde venían las manzanas y los huevos; además, fue en la época que hice los encajes de Juanita, por lo que era la etapa en la que yo ya empezaba a ser Pepe Dámaso», recuerda.

El artista asegura que el cuadro es «tan vanguardista» que sigue asombrándose al mirarlo ahora. «Siempre he sido un exagerado en todo lo que he hecho, pero cuando lo he vuelto a ver me sorprendió por lo grande que es», señala Dámaso, quien afirma que cuando lo pintó y lo expuso por primera vez no fue consciente de su relevancia en aquel momento histórico.

El artista propone que se coloque junto al retablo de Van Cleve por razones religiosas, culturales y turísticas

«Esto lo digo poco, pero es así, la creación tiene tanto misterio que domina al artista; no tengo conciencia exacta de la trascendencia que pudo tener espiritualmente o técnicamente, lo mío es como un destino, hay algo que me puede. No he tendido hijos, estoy solo, y mi vida ha sido entregada, como un sacerdote, a la cultura, a la creación», declara.

A sus 91 años, se lamenta porque ya pinta poco, pero por contra tiene mucho tiempo para meditar y dice que se ha dado cuenta de que «hay una espiritualidad y un sentimiento de la creación que está por encima del propio artista si es alguien comprometido y culto».

«A mi casa -agrega- viene mucha gente joven y les digo que se informen, porque un artista que no tenga conciencia conceptual de lo que quiere se queda en la cáscara, el entretenimiento, en pura estética; yo creo que en el arte hay algo profundo que se tiene que transmitir, desde los primitivos, los griegos, el renacimiento con Miguel Ángel y luego la modernidad hasta Picasso; todos esos artistas han estado comprometidos con un sentido de responsabilidad de lo que hacían».

