La falta de un nuevo Plan General de Ordenación de Telde frena el crecimiento del Parque Empresarial de Melenara

El Parque Empresarial de Melenara quiere continuar creciendo en infraestructura y en economía, pero la falta de un nuevo Plan General de Ordenación (PGO) municipal lo impide.

La entidad urbanística de Econara del parque empresarial propone como solución impulsar «de forma urgente» un Plan Parcial específico para el desarrollo de la ampliación del parque empresarial. El director de Econara, Manuel Vicente, asegura que «la administración retrasa los planes que queremos poner en marcha de cara al futuro, como el crecimiento de nuestro parque, que lleva demorado entre cuatro y cinco años, y seguimos esperando».

Vicente, quien subraya que siempre ha habido sintonía con el Ayuntamiento, que son comprensivos con las limitaciones que tienen y que no es una crítica al Gobierno actual, señala que el problema de no contar con un nuevo PGO «se le ha planteado a las diferentes corporaciones municipales, y siempre nos han dicho que esperemos a que salga el nuevo plan general, pero el tiempo para la administración no es el mismo que para nosotros, que abrimos todos los días las puertas para generar negocio».

Zonas verdes y carril bici

El presidente asegura que un plan parcial permitiría, de forma técnica y jurudicamente viable, crear las condiciones necesarias para que grandes empresas que ya han mostrado su interés puedan instalarse en este enclave. Esta herramienta supondría «no solo un salto cualitativo para la economía de Telde, sino la mejora del entorno urbano, que permitiría crear nuevas zonas verdes y de ocio, dotaciones de aparcamientos para el tanatorio, un carril bici que conecte Melenara con Marpequeña, infraestructuras modernas y sensibles y espacios empresariales de última generación».

Econara hace un llamamamiento firme al consenso político para desatascar el Plan General de Ordenación

Desde Econara afirman que han sido comprensivos con la situación que atraviesa el Ayuntamiento de Telde, conscientes de la limitación de medios con la que trabaja, «sin embargo, no se nos escapa que si existiera una voluntad política unánime y decidida de todos los partidos locales por apoyar el Parque Empresarial de Melenara, a las 105 empresas que lo conforman y que generan más de 1.500 empleos directos, y la labor de gestión que desarrolla la entidad urbanística, probablemente ya se habría articulado una solución alternativa viable».

Consenso político

Econara hace un llamamiento firme al consenso político para que, por la vía de urgencia, que tramite una herramienta específica que permita la ampliación del parque. «No se trata solo de responder a una demanda empresarial, se trata de dar un paso clave para el futuro económico de Telde, de Gran Canaria y de Canarias», apuntan.

El Parque Empresarial Melenara está limitado geográficamente por la GC-1, al oeste, el barranco de Hoya del Pozo, al norte, y la carretera Melenara al Sur, y solo puede crecer hacia el este. Sin embargo, los terrenos baldíos en esa dirección, actualmente sin uso y convertidos en espacios degradados, no pueden transformarse en la esperada ampliación del parque por falta de planificación.

Suscríbete para seguir leyendo