Fernando Ilarduya: «Maspalomas debe ser ahora más que nunca un altavoz contra los discursos de odio»

En los últimos días ha matizado el verbo reivindicar y como lema el Maspalomas Pride tiene este año ‘No hay orgullo sin personas trans, no hay silencio ante el odio’. ¿En qué escenario se mueve ahora mismo el colectivo LGTBI?

En Maspalomas, a diferencia de otros municipios y capitales mundiales, se respira libertad. Precisamente porque vivimos en un lugar así, debemos ser altavoz para reivindicar los derechos del colectivo. En muchas zonas del mundo los discursos de odio de los partidos de ultraderecha están provocando que se produzcan más agresiones, como la reciente en Colombia, donde a una mujer trans le partieron brazos y piernas y la tiraron al río para que se ahogase. Si eso es lo que conocemos, imagínese lo que no conocemos. Después de la pandemia, en cuestión de derechos hemos retrocedido en años; esos partidos ya ni siquiera hablan de economía, solo hablan de odio. Eso también está pasando en Europa y puede llegar aquí en cualquier momento, así que hay que estar en alerta.

En lo que vamos de 2025, Tailandia aprueba el matrimonio igualitario y EE.UU. impide a las personas trans estar en el ejército. Dos caras de una misma moneda.

Por votos y por dinero cambian los intereses. Donald Trump lanza políticas ultraderechistas y frente eso la sociedad tiene que reaccionar ya ante los discursos de odio. Y no digo solo contra el colectivo LGTBI, sino discursos de odio de todo tipo, como contra las mujeres, los hombres, los trabajadores o la clase media; aunque nosotros defendamos ahora al colectivo, el mundo entero empieza a dar miedo, volvemos a una etapa oscura.

¿Sigue siendo Maspalomas un oasis en medio del desierto o también está en riesgo de contagio?

Yo aquí ni percibo ni siento odio. Al revés, lo único que recibimos es un apoyo incondicional de políticos de todas las instituciones a la comunidad LGTBI.

Presentación Maspalomas Pride la semana pasada. / LP/DLP

Pongamos color entre tanto negro. Canarias es referente en el ámbito de la intersexualidad, y ha sido reconocida en dos ocasiones por reconocer los derechos del colectivo por el Comité Europeo de Organizaciones Intersexuales de Europa. ¿Qué opina?

Derechos del colectivo intersexual y del trans, en Canarias somos líderes siempre. En este municipio somos pioneros en dar charlas y formación sobre diversidad a los menores, sobre todo la asociación Chrisallys. Estamos acostumbrados a una libertad que ya damos por hecha. Pero no debe ser así porque estamos retrocediendo. Somos el primer Pride de Europa y todos tienen los ojos y oídos puestos sobre nosotros, por eso debemos vernos obligados a dar visibilidad a todo el mundo. Si Maspalomas es el destino más seguro del mundo, aunque sea por ser turístico y porque el pueblo se ha acostumbrado a que la comunidad LGBTI es buena para su economía, ¿por qué en otros lugares no es igual? Que nos copien, aunque sea solo por economía.

«Por primera vez Yumbo va a tener 400 metros cuadrados de césped para celebrar la fiesta en la piscina»

La asociación tiene una oficina de asesoramiento legal. ¿Les están llegando casos?

Brindamos asesoramiento a quien lo necesita porque no tiene recursos. Pero no solo al colectivo, también a personas sin papeles o víctimas de violencia de género, pero no las difundimos porque ya bastante sufrimiento tienen esas personas. También le digo, nos han venido poquitos casos de violencia en Las palmas de Gran Canaria, pero nunca de Maspalomas.

Maspalomas Pride arranca hoy con novedades como firmas y presentaciones de libros y con una exposición sobre ropa interior para personas trans. ¿Se está impulsando cada vez más la vertiente cultural y formativa del evento? ¿Cómo afronta esta edición?

Estamos muy emocionados. Es una gozada poder contar con la entrega del Premio de Literatura Diversa 2025, que es uno de los más importantes de España y habitualmente se entrega en el Orgullo de Madrid. Maspalomas Pride no es solo fiesta, que por supuesto porque hay que celebrar que somos como somos, pero ¿por qué no tener aquí una firma y venta de libros, exposiciones y charlas? Hay que concienciar al colectivo, pero también lógicamente al resto del público.

Se celebran más de 40 actos, la mayoría galas en el escenario de Yumbo y se han reducido las fiestas en los espacios privados, ¿a qué se debe?

Hemos reducido fiestas porque la gente disfruta hasta altas horas de la madrugada y después no disfrutaba de tantas fiestas durante el día, así que hemos dejado las de mayor calidad. Ante todo queremos que la experiencia de los visitantes sea de reivindicación, pero también turística. Así que aprovechamos Yumbo, que es un gran espacio, donde este año repetimos la fiesta en la piscina en la plaza del centro comercial pero es la primera vez que tendremos 400 metros cuadrados de césped artificial alrededor dude la piscina.

Este año participan en la cabalgata 42 carrozas en la cabalgata, el mayor número de la historia. ¿Por qué ese crecimiento?

Siempre pedimos calidad y que los mensajes sean reivindicativos, porque esto no es un carnaval. Los arroceros han entendido que los mensajes deben ser de inclusión y por eso participan más. Encima este año se retransmitirá por RTVE a nivel nacional e internacional y eso nos permitirá llegar a un público que no llegamos. Gracias a la televisión pública muchas partes del mundo van a colocar a Maspalomas en el mapa y eso será una publicidad impresionante para el municipio.