Morales: «Salto de Chira repondría un apagón en Gran Canaria en 20 segundos»

La central hidroeléctrica de Salto de Chira resolvería en solo 20 segundos un apagón en el sistema energético de Gran Canaria como el que se sufrió el lunes en toda la Península. Esos son los cálculos de los redactores del proyecto que está ejecutando Red Eléctrica de España (REE) en el sur de la isla y cuyas obras están ya al 40%, por lo que se prevé que la planta pueda entrar en funcionamiento en el año 2027.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, sostuvo ayer que ese salto de agua entre las presas de Chira y Soria, que se podría ampliar con el embalse de Las Niñas, es «la solución» para reforzar el sistema eléctrico insular y garantizar el suministro en caso de que no se alcance la potencia necesaria con las energías renovables o las centrales que aún funcionan con combustibles fósiles.

Preguntado por el apagón en la Península y Portugal, Morales opinó que los sistemas energéticos del Archipiélago son aún deficientes y recordó que en los últimos años ya se han producido «tres ceros energéticos», dos en la isla de Tenerife y otro en La Gomera.

Ese apagón total, según Morales, «también se puede producir en Gran Canaria», pues hay un déficit de 120 megavatios si hubiera que atender una demanda máxima. Al respecto, explicó que el Gobierno de Canarias sacó un concurso público para generar esa potencia adicional en estaciones repartidas por distintos sitios de Gran Canaria, pero no se presentaron empresas para cubrir esas carencias. Ante ello, también se ha barajado que se pueda generar esa energía desde el mar en tiempos de crisis.

«Cuando Salto de Chira entre en funcionamiento a los 20 segundos se repondría el sistema, ya no habría un cero energético como el de este lunes», comentó el presidente del gobierno insular, que no obstante quiso aclarar que lo ocurrido en la Península fue «por una causa sobrevenida que no tiene que ver con un exceso de demanda del sistema o la imposibilidad de hacerle frente».

«Es algo -subrayó Morales- que no sabemos o que no han explicado, pues se habla de un fenómeno atmosférico, una mala gestión del sistema o un ciberataquie; me imagino que se abrirá una investigación y nos dirán qué ha sucedido».

Respecto a la incidencia del apagón en los municipios de Gran Canaria, en concreto el bloqueo de las telecomunicaciones por la caída de las redes telefónicas, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria manifestó a través de sus redes sociales que «durante la jornada de este martes hemos constatado incidencias puntuales en los servicios de atención ciudadana tras la caída de la red telefónica en Canarias»

«Las incidencias -precisó el gobierno municipal- han afectado al servicio telefónico 010 y, debido a la caída de los servidores de la fábrica Nacional de Moneda y Timbre, también a quienes acudieron a validar su certificado digital». La nota del Ayuntamiento se acompaña de disculpas por las molestias y el agradecimiento por la comprensión.

Anécdotas las hubo, y muchas, como la de una agente inmobiliaria que esperaba cerrar el mismo lunes una operación con un cliente de China interesado en la adquisición de un inmueble. «Me envió los cuatro mails el mismo lunes por la mañana y los recibí hoy -por ayer martes- a mediodía». Casi 24.00 horas de espera por cuatro correos. Por suerte todo se solucionó a tiempo.

Mientras, en los municipios del Norte el principal problema que sufrieron los vecinos estuvo motivado por la caída de las comunicaciones telefónicas durante la tarde-noche del lunes, si bien muchos usuarios venían alertados por la situación que se había estado viviendo en la Península durante toda la jornada.

Los distintos ayuntamientos de la comarca han ido informando de las medidas del Gobierno de Canarias, tras activar el plan de emergencias en situación de alerta «para el seguimiento de posibles afectaciones de suministros».

Sin embargo, los problemas han sido puntuales, manteniendo los dirigentes municipales sus agendas sociales, al no detectar situaciones de gravedad.

Los municipios de Ingenio, Agüimes y Santa Lucía no se quedaron atrás. La caída de la red telefónica e internet afectó casi por igual aunque en distintos intervalos horarios, dependiendo del operador. La práctica totalidad de hogares, negocios, industrias y administraciones sufrieron los efectos colaterales del apagón aproximadamente desde las 14.00 hasta las 23.00 horas del martes.

Los abonados a la compañía Movistar sufrieron incidencias a partir de lasocho de la tarde y no recuperaron la conexión hasta después de las once de la noche. El resto de las compañías de telefonía dejaron sin cobertura en las líneas móviles y sin acceso a la red a partir de las 14.00 horas a sus clientes.

Sobre las 15.00 horas el nerviosismo entre vecinos se plasmó en la calle tocando en unos y a otros a la puerta de al lado «Tienes internet? O bien, «¿Puedo usar tu teléfono? Es que el mío no me deja llamar». Pero todo en vano. Algunos estudiantes sí estaban al tanto. «No hay cobertura, no recibo guasaps desde hace horas y es por eso del apagón de la Península, a ver si lo arreglan ya». Y , al final, se arregló.