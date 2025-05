Ismael Lozano, escritor y Premio Arkoiris 2024: «La literatura LGTBI es clave para que el colectivo tenga referentes»

Maspalomas Pride incluye por primera vez un evento vinculado a la literatura LGBTI y además entrega el Premio Literatura Diversa ¿Qué supone para el evento?

Han tenido presentaciones de libros otros años, pero sí es cierto que es la primera vez que tienen un evento global y vamos a estar presentes desde el primero hasta el último día con presentaciones, firmas de libros y una exposición. Y lo más importante es que Freedom Asociación LGTB se ha hecho patrocinador de los Premios de Literatura Diversa que tenemos a nivel nacional. Hasta ahora hacíamos el fallo del jurado en el Orgullo de Madrid y este año lo haremos aquí. La intención es quedarnos; si bien es cierto que como editorial conejera contar con el orgullo madrileño ha sido fantástico, tener la oportunidad de celebrarlo en nuestro Pride es más interesante. Es un premio que nació en la editorial hace tres años; nos pusimos en contacto con el Orgullo de Madrid y está organizado por ellos, las asociaciones Pasaje Begoña y Muéstrate y nosotros, y está patrocinado por la Revista Shangay y Ritual Hoteles y ahora se suma Freedom.

¿Qué supone para los autores participar en un evento así?

Estarán la persona ganadora del concurso y la finalista, que anunciaremos hoy, y también Quico Marcos, autor de ‘Maricón de libro’, Judith Fernández Bautista, autora de ‘Seis veces tú’ y yo, que presento ‘Playa del Inglés’. Estar presentes nos va a dar muchísima visibilidad; como consumidor de libros echaba en falta un acto en el que se pueda recomendar a la gente literatura LGTBI y encima hecha en Canarias.

«No tiene sentido que el resto de la la literatura omita a una parte de la sociedad porque es LGTBI»

¿Se escribe mucha literatura LGTBI en Canarias?

Somos la única editorial canaria especializada en literatura LGTBI y desde que empezamos con el concurso hemos apoyado mucho la literatura del colectivo, era necesario. Además, al tener un concurso nacional en el que uno de los requisitos es que las novelas estén ambientadas en Canarias están saliendo muchas novelas. No somos la comunidad española que más literatura LGTBI escribe, pero se está escribiendo mucha y estamos consiguiendo posicionarnos muy bien. La literatura de la editorial está presente en un montón de librerías de la Península; en Canarias no acostumbramos a valorar lo que hacemos, así que tener esta oportunidad de visibilidad es muy bonito y muy justo.

Ismael Lozano, escritor y gerente de la editorial Siete Islas, especializada en literatura LGTBI. / José Carlos Guerra

¿Qué papel juega la literatura en la lucha contra los discursos de odio?

Es fundamental, no solo para luchar contra los discursos de odio, sino para visibilizar y que las personas del colectivo y la gente joven tengan referentes cuando estén leyendo. No creo que la labor que hacemos sea digna de alabar, más bien lo que no tiene sentido es que el resto de literatura omita a esta parte de la sociedad como es el colectivo LGTBI, aunque eso también está cambiando. Necesitamos ocupar nuestro lugar; la literatura debe normalizar y poner en la palestra todos los problemas actuales del colectivo. Yo me he especializado en memoria histórica LGTBI porque descubrí un vacío y con ‘Vagos y maleantes’ conté la historia de la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía; es una parte de nuestra historia que no se estudia en los colegios y es necesario para colocar en el lugar que se merecen a las personas que lucharon por nosotros y se llevaron tortas.

Usted ha afirmado que en Canarias la lectura de libros de temática LGTBI es obligatoria en las escuelas, no así en otras comunidades.

Y es ridículo. Lo que me parece precioso es que ‘Vagos y maleantes’ sea lectura obligatoria en Canarias y que los profesores tengan las agallas de hablar de que a los homosexuales se les violaba y daban palizas, y que cuenten los hechos tal y como fueron. Sin embargo en comunidades donde gobiernan determinados partidos donde no lo hacen, pero allí hay librerías luchando para celebrar actos porque pueden quitar banderas y libros, pero no pueden silenciarnos ni borrar a las personas.

¿En qué puede ayudar este tipo de literatura a los jóvenes?

Yo escribo novelas que generen una reflexión porque me gusta que los niños y adolescentes después de leerla se cuestionen cosas, pregunten e investigue. Y no hablo de adoctrinar a nadie, sino de mostrar la realidad tal y como es y que luego cada uno saque sus conclusiones. En la novela ‘Playa del Inglés’ hablo de la realidad de las personas trans y de las personas que tienen que tienen una doble vida por imposición porque es necesario que se sepa que a día de hoy eso sigue pasando. También puede ayudar a que alguien se vea reflejado en la obra y pueda entender lo que le paso. No me voy muy lejos: hace poco en uno de los colegios a los que fui a dar una charla me contaron el caso de un alumno cuyos padres le habían dado una paliza al decirles que era homosexual. Ese niño, al leer literatura LGTBI, sentirá que lo que le pasa no es terrible.

Desde ‘Todavía no me he ido’ hasta ‘Playa del Inglés', ¿por qué empezó a escribir literatura LGTBI?

En la presentación de ‘Todavía no me he ido’ me preguntaron si había ambientado la novela en Fuerteventura por la colonia de Tefía y yo no sabía de qué me hablaban, así que empecé a investigar ame di cuenta de que yo que era del colectivo y vivía en Lanzarote no tenía ni idea, así que al ver el vacío que había empecé con ‘Vagos y maleantes’, luego ‘Pasaje Begoña’ y después ‘Odio’, una novela sobre los delitos de odio que escribí a raíz el asesinato de Samuel Luiz porque los momentos que estamos viviendo en la actualidad por desgracia también formará parte de la memoria del colectivo como un capítulo negro por toda la vorágine de odio a la que estamos volviendo. Y ahora saco ‘Playa del Inglés’, una novela en la que homenajeo al sur de Gran Canaria porque es un oasis para todos nosotros.