Silvia Matos, la diseñadora grancanaria que crea ropa interior adaptada para personas trans

Estudiaba diseño de moda cuando inició su transición y se dio cuenta de que no existía ropa interior que se adaptase a su cuerpo, por lo que empezó a buscar por internet dónde comprar prendas que le permitiesen dejar de usar el esparadrapo para ocultar sus genitales. Y tras una intensa búsqueda, Silvia Matos descubrió una tela rígida a la vez que transpirable que le permitió crear nuevos patrones de corte más anchos que se adaptaban perfectamente y cubrían su genitalidad masculina. Hoy, esta diseñadora grancanaria ya tiene a su espalda varias colecciones de prendas de ropa interior y bañadores adaptadas para personas trans a través de la firma TransLingerie, que exhibe en la exposición ‘InTeriores’ que puede visitarse en el Centro de Información Turística de Yumbo en el marco de Maspalomas Pride. Adaptar la ropa interior es vital para que las personas vivan su identidad cómodas y felices.

Comenzó a coser sus propias prendas «y de la nada una amiga empezó a pedirme una braga, y otra, y la amiga de mi amiga», señala, y de repente fundó su marca y empezó a fabricar ropa íntima para mujeres trans, en este caso las trucadoras para mujeres trans que se pueden usar con cualquier tipo de pantalón.

Prendas de ropa interior adaptada para personas trans. / LP/DLP

La cosa no quedó ahí. «Cuando empecé a diseñar ropa interior pensé que las personas trans solo eran mujeres como yo, nunca imaginé que habría chicos trans hasta que uno se me presentó y me dijo que quería comprarme un binder», relata, «yo ni sabía qué era eso». Se refiere a una camisa compresora que utilizan algunos hombres para aplanar el pecho y conseguir una apariencia más masculina antes de someterse a la mastectomía. Pero el desconocimiento no la frenó, sino que la llevó a comprender que había hombres trans que también utilizaban vendajes y cintas adhesivas para comprimir el pecho, lo que les provocaba sangrados, quemaduras o heridas graves. La creación de estas prendas hace ya una década llevó a Silvia Matos a exportar su producto a muchos países del mundo.

Ya en 2018 se acercaron hasta la diseñadora los primeros padres y madres de niños y niñas trans para comprar esas prensas. «Fue la cosa más bonita del mundo», rememora, y empezó a crear la línea TImermaids con diseños infantiles y tallas para los más pequeños.

Con la creación de este tipo de prendas «nosotros no imponemos que las personas trans tengan que ir con una trucadora o un binder», señala la diseñadora», cada persona es libre de decidir cómo vestirse». Esta vestimenta, explica, es asequible para todos los bolsillos porque pueden adquirirse por una media de 40 euros; pueden comprarse a través de su página web y en Gran Canaria solo se venden en el Bazar Ani.

Silvia Matos reconoce que nunca pensó en dedicarse a diseñar este tipo de prendas, ni siquiera en ser activista, «pero al final se ha convertido en un éxito personal porque no hay cosa más bonita que recibir el mensaje de unos padres dando las gracias porque sus hijos pueden hacer deporte sin que se les marque nada ni estar escondiéndose».

La idea de poner en marcha esta exposición ha sido de Eva Pasucual, experta en acompañamiento a familias con niños y niñas trans, quien destaca la «necesidad de seguir mostrando al mundo nuestras vivencias». «Hay que adaptar la ropa interior para que las personas trans sean felices», apunta, «no es una obligación usarlas pero sí es necesario al menos tener la posibilidad, desde la normalidad, de poder tenerlas cerca».

Hasta ahora, las personas trans ocultaban sus genitales con vendas y esparadrapos. / LP/DLP

A la inauguración de la exposición asistieron Hugo Lara, hombre trans y padre de una niña trans, para quien esta experiencia es «única». «No sabía que existía; llevo prótesis y la prenda que la sostiene tengo que pedirla fuera de España con el problema que supone porque no puedo ver la pieza ni medir la talla y cuando llega me encuentro con la sorpresa de que no me sirve».

«Estas prendas suponen un paso de gigante, son necesarias e imprescindibles, porque yo cuando transicioné sufrí las vendas en el pecho; me las vi y me las deseé para encontrar un binder». Junto a él, Nereida Gutiérrez, madre de un peque trans, destaca la importancia de esta vestimenta «sobre todo para la adolescencia, porque las jóvenes no quieren ir a la playa por la incomodidad que supone».

Por su parte, la edil de Igualdad del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Esther Delgado, reivindicó la igualdad de derechos y destacó la importancia de «educar a los niños en valores porque son los que nos van a suceder en el futuro».

