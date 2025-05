Gastronomía. Paula Rivero mantiene la marca de calidad de la familia en su restaurante Entre Fogones

Manuel Rivero se fue a trabajar con solo 14 años ‘pa’llá dentro’, expresión que se usaba antiguamente en el Sureste cuando alguien encontraba empleo en una zona turística que empezaba a desarrollarse. Su primera parada fue en el restaurante Los Colegas, en el centro comercial Águila Roja de Playa del Inglés. Allí empezó de freganchín y fue aprendiendo cómo funcionaba el mundo de la restauración, desde la base.

Tras muchos años trabajando en el Sur decidió emprender por cuenta propia en la zona de Doctoral, en el año 1993 y en el núcleo urbano de Vecindario, por recomendación de José Díaz, que lo animó a montar su restaurante. Allí se llevó con él todo lo aprendido de la vieja escuela de la hostelería. El nombre elegido sería El Brasero. Es en época, para sus hijos, José y Paula, entrar al restaurante de sus padres era como un juego, sin saber que ambos terminarían dedicándose a lo mismo que su progenitor, que durante su larga vida profesional montó otros negocios como El Chiquero o Casa Andrés.

Manuel Rivero se jubiló hace poco más de un año, y José y Paula tomaron el testigo culinario en dos locales diferentes, pero ambos con el sello de calidad Rivero. Él en La Taskita Casa Rivero, en Ingenio, cerca del centro cultural Federico García Lorca. Ella en Doctoral, donde su padre comenzó su andadura como restaurador. Abrió su local hace solo dos meses y lleva el nombre Entre Fogones Casa Rivero, honrando también a la figura del que es su maestro «y mi orgullo».

Sacrificar la juventud

Paula Rivero entró a trabajar con su padre cuando tenía 16 años, y ha dedicado al mundo de la restauración 15 más. «Con la edad a la que empecé sacrifiqué muchas cosas de mi juventud. Esa era la época de salir con las amigas, pero decidí quedarme a trabajar con mi padre y no me arrepiento», explica la ahora empresaria, que confiesa estar feliz con la profesión que ha elegido.

«Echarle horas y ganas»

Paula declara que estuvo dos meses con el restaurante montado en la búsqueda de personal cualificado, «que cada vez cuesta más encontrar. Yo lo que le pido al personal a la gente que viene a trabajar conmigo es que atienda a la clientela con amabilidad, respeto y también con alegría, que es como me enseñaron a mí». También afirma que no quiere repetir la vida profesional de su padre, «que estaba todo el día trabajando y sacrificado por los negocios y casi no veía a la familia. Lo que sí aprendí es que tienes que estar en el negocio, echarle horas y ganas, si quieres que tu local funcione».

Una persona de su total confianza es el cocinero Sergio Jiménez, al que Manuel Rivero hizo a su mano tras más de 20 años trabajando juntos.

La joven Rivero dice que está muy contenta con la respuesta que ha tenido por parte de la gente. De alguna manera sabe que recoge lo sembrado durante muchos años por su padre. Es por ello que la clientela que los conocía sigue viniendo con la misma seguridad, y para otras personas que escuchan hablar de Entre Fogones es un descubrimiento.

La carta

En la carta ofrece ensaladas, la de la casa y la de aguacate, tomate y queso tierno. En el apartado de picoteo, las papas arrugadas, diferentes quesos, croquetas, langostinos al ajillo, calamares saharianos, chocos fritos y salteado de gambas y calabacín, entre otras opciones. Las carnes son una de las especialidades de la casa. Como sugerencias están chuletón Tomahawk, T-Bone, lomo alto, churrasco, cinta ibérica, servida con piña y salsa, secreto ibérico, chuletón de ternera lechal, escalope, entrecot, solomillo de cerdo, con gambas y champiñones y secreto ibérico.

Otro de los reclamos del local es la comida de caldero, con ropa vieja de pulpo o de carne, estofado de ternera, albóndigas en salsa, carne de cabra, sopa de marisco, la tradicional sopa de pan y callos, entre otras elaboraciones que presentan en la pizarra que colocan a la entrada del comedor y que no tarda mucho tiempo en irse borrando a lo largo de la jornada.

Entre Fogones cuenta con un amplio comedor con capacidad para unos 70 comensales repartidos en 14 mesas. Paula subraya que «hemos mantenido la misma calidad de la comida», y señala que algo que distingue a su restaurante es la relación calidad-precio, y las raciones generosas, «que es algo que a la gente le sorprende».

Manuel Rivero suele seguir visitando los negocios de sus hijos y no oculta el orgullo que siente por ellos. José y Paula siguen trabajando como él los enseñó y no están dispuestos a defraudarlo.