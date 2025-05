La banda original de Amy Winehouse revive a la cantante británica en el Teatro Víctor Jara

El Teatro Víctor Jara de Vecindario acogerá el próximo 21 de junio el concierto de The Amy Winehouse Band, formación compuesta por los miembros originales de la banda que acompañó en los escenarios a la cantante y compositora británica durante los años de mayor éxito en su carrera artística.

En este impresionante espectáculo retrospectivo, la banda original de Amy, encabezada por la joven y excepcional vocalista Bronte Shand, celebra la música que definió su era y las presentaciones en vivo. Las entradas ya se pueden adquirir a través de la web www.tureservaonline.es

'Forever Amy', que así se llama el espectáculo, es la única reinvención completamente auténtica del sonido de Amy Winehouse, con luces y películas brillantemente escenificadas.

La formación está compuesta por Dale Davis (director musical / bajo), Hawi Gondwe (guitarra), Nathan Allen (batería), Henry Collins (trompeta), Dave Temple y Frank Walden (saxo) y la ya nombrada Bronte Shande (voz).

Amy Winehouse fue para muchos, simplemente la mejor artista de su generación, extrañada por todos los que la amaban a ella y a su música. Este concierto ofrece la oportunidad de disfrutar de un viaje emocional y celebre el increíble cancionero de Amy.

Los músicos y la banda que la conocieron mejor y ayudaron a crear su leyenda celebran ahora un sonido atemporal, tanto en el escenario como en el estudio, con canciones inolvidables como 'Rehab', 'Back To Black', 'Valerie', 'Love Is A Losing Game', 'Tears Dry On Their Own' y 'I'm No Good'.