Ruido, denuncias y falta de licencia: investigan un local de ocio en San Bartolomé de Tirajana

Varias denuncias por ruido revelan la falta de licencia en un establecimiento de ocio. La concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a través del departamento de Disciplina Urbanística, ha abierto un expediente a un local de ocio nocturno ubicado en el centro comercial de San Agustín por no tener el título habilitante que le permita estar abierto al público, según han confirmado fuentes municipales. El Consistorio ha otorgado a los responsables del establecimiento un plazo de seis meses para presentar alegaciones que aún no ha concluido, según explican las mismas fuentes, que señalan a su vez que la empresa todavía no ha presentado recurso alguno.

La apertura del expediente a la terraza Salvaje Sisha & Coctail -con cuyos responsables ha intentado ponerse en contacto este periódico hasta en siete ocasiones en la última semana sin éxito- llega después de que agentes de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana se personasen en el establecimiento tras recibir hasta cinco denuncias por parte de personas residentes en las inmediaciones donde se encuentra la terraza.

Ruido que retumba en las viviendas

Los denunciantes se quejaron ante las autoridades del exceso de ruido que cada noche genera el local, donde se produce música en directo, y que retumba en sus viviendas, porque supuestamente no está insonorizado. El fuerte ruido que proviene de la terraza, que se encuentra en la última planta del centro comercial y da justo para la zona residencial, impide a varios de los vecinos conciliar el sueño, según afirman. Las denuncias también fueron interpuestas meses atrás contra el ruido que generaba un local de ocio anterior ubicado en el mismo establecimiento.

Los afectados sostienen que el fuerte ruido que proviene de la música en directo les impide conciliar el sueño

Esos ruidos, señalan, se producen sobre todo los fines de semana; los vecinos afectados han constatado a la Policía Local esos hechos a través de vídeos grabados con sus teléfonos móviles. Los denunciantes también se quejan del trato recibido en el Ayuntamiento, donde inicialmente fueron a quejarse y donde, según asegura, «se rieron en nuestra cara».

Tras desplazarse hasta el establecimiento y comprobar que no tenía licencia para desarrollar la actividad que estaba llevando a cabo, y por consiguiente tampoco título habilitante para tener a artistas tocando y cantando en directo, los agentes policiales trasladaron las denuncias al departamento de Disciplina Urbanística, cuyos técnicos municipales detectaron el pasado mes de noviembre que el establecimiento carecía de permiso de apertura.

Seis meses para alegaciones

Fue en ese momento cuando Disciplina Urbanística incoó un expediente y dio a los responsables del local un período de seis meses para presentar alegaciones que finaliza este mes de mayo. En caso de que la empresa propietaria del local no presente ningún recurso, el área de Urbanismo dictará una orden de ejecución de cierre del establecimiento.

No es la primera vez que el Ayuntamiento abre expediente a locales por carecer de licencia. Recientemente la sección de Disciplina Urbanística ha sancionado con un total de 149.000 euros a cuatro sanciones a establecimientos de hostelería, una comunidad de propietarios y una a un hotel por no tener licencia de apertura, carecer de permisos para ejecutar obras o por desarrollar en los locales actividades para las que no disponían de autorización.