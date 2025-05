Yumbo retransmite por primera vez el festival de Eurovisión

Eurovisión en Yumbo. El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, anunció anoche en el escenario del Maspalomas Pride que Yumbo acogerá el próximo sábado 17 de mayo una gran pantalla para seguir en directo Eurovisión, cuya representante española es Melody. Se trata de la primera vez que el centro comercial alberga una actividad de estas características. Estará organizada por Freedom Asociaciación LGTB, que aprovecha el escenario del Maspalomas Pride.

La cita, explica Fernando Ilarduya, nace como «protesta» a la prohibición que la organización de Eurovisión ha impuesto a los participantes para que durante el tiempo que estén en el escenario muestren solamente banderas de sus países, lo que de forma tácita prohíbe mostrar la bandera de los colectivos LGTBIque sí se han exhibido en otras ediciones. «Esa decisión nos parece descabellada ya que la comunidad LGTBIes unos de los principales colectivos que apoya Eurovisión», apunta, «por eso este destino, el principal destino LGTBIde Europa sí va a tener banderas». La retransmisión del festival comenzará a partir de las 20.00 horas y después le seguirá una fiesta dedicada a Eurovisión con DJ.

El alcalde anunció esta nueva cita horas después de que Maspalomas Pride celebrase una charla sobre diversidad a alumnos de bachillerato del municipio, impartida por Eva Pascual, experta en acompañamiento a familias con infancia y adolescencia trans, y la activista África Arencibia, quien expuso a los estudiantes su experiencia y sus vivencias durante la transición para convertirse en mujer. “Una tarea muy difícil, porque cuando yo transité no existía información, ni asesoramiento”.

Aunque en la actualidad, las cosas han cambiado y hay mucho más respeto hacia las personas trans, África reconoció que todavía “hay muchas personas que sufren en silencio y tienen miedo a la hora de manifestarse. No podemos vivir con miedos”.

Para la modelo y activista, es importante que “podamos vivir en una sociedad plena, inclusiva y en libertad. La realidad trans existe desde cualquier edad. Es muy importante contar con el apoyo de la familia y los amigos, sin tener miedos e incertidumbres”.

Por este motivo, para África son importantes todas las acciones, como las charlas informativas, las ponencias o los medios de comunicación, “para dar las claves para conocer la situación de las personas trans y tener más herramientas e información”.

Por su parte Eva Pascual, habló de su experiencia como madre trans y recalcó que “la orientación sexual puede variar a lo largo de la vida”.

Eva Pascual compartió con los jóvenes su experiencia como madre de un peque trans. Destacó la importancia que tienen estas charlas formativas, “para intentar normalizar las realidades LGTBI”.Para la experta en acompañamiento familiar, es necesario aprender a identificar la orientación de cada persona. “En el proceso de acompañamiento, el papel de las familias es el de estar al lado. En mi caso, vivir una maternidad con una persona trans ha hecho que evolucionemos, como familia y ser mejor persona”. Puso ejemplos de personas que han podido mostrarse cómo querían y de otras que no han tenido esa libertad. “Cuando una persona no encuentra un respaldo, lo que hace es sobrevivir, porque la sociedad no siempre te acompaña”.

A continuación, el grupo de estudiantes de Secundaria visitó la exposición Interiores’ de ropa interior para personas trans, creada por la diseñadora grancanaria Silvia Matos, empresaria de la firma ‘TransLingerie’, que estará expuesta en la Oficina de Turismo de Gran Canaria en el Yumbo, hasta el 11 de mayo.