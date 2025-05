CC Gran Canaria acusa al Gobierno insular de mantener paralizada la isla 10 años en materia de vivienda, movilidad y política de cuidados

Una década de asuntos pendientes, incompetencia y parálisis en materia de movilidad, políticas de cuidado y vivienda. Así ha resumido hoy la consejera portavoz del grupo de Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria, Vidina Cabrera, y el consejero del mismo grupo, Julio Rodríguez, la trayectoria del grupo de gobierno de NC-PSOE del Cabildo de Gran Canaria durante los diez años que llevan al frente de la institución insular. Los nacionalistas atribuyen como principal motivo la “incapacidad de gestión” y el “inmovilismo” del grupo de gobierno con el que aseguran que “la isla llega tarde a cuestiones esenciales para su desarrollo”.

Los nacionalistas han realizado un balance de las políticas desarrolladas por la institución insular, en el marco de la cerebración del debate de la isla, que tendrá lugar la próxima ́ semana, y han destacado que los últimos ́ años de mandato de esta coalición se han caracterizado por la ausencia de proyectos, gestioń y planificación en las áreas de movilidad, políticas de cuidados y vivienda.

“No podemos dejar de destacar y resaltar lo que más nos diferencia del grupo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria. Y es que Coalición Canaria sí tiene un Plan de isla, sí cuenta con una hoja de ruta de las principales necesidades y acciones para el desarrollo y proyección de Gran Canaria que está vivo y en continuo cambio, mientras que el gobierno de la isla no planifica, no gestiona y es reactivo”, apuntó Vidina Cabrera y añadió: “Han creado una parálisis absoluta en cuestiones fundamentales para los grancanarios y grancanarias y, tanto la ciudadanía como la isla, no pueden permitirse esperar más. Nos han inmersos en el ritmo de la involución mostrando una incompetencia clamorosa, pues no resuelven ni enfrentan problemas que ellos mismos han enquistado”.

La nacionalista resaltó: “Les marcamos el paso proponiendo medidas que no han sido capaces de impulsar por si solos y, por otro lado, les ponemos en aviso de situaciones críticas ofreciéndoles soluciones. Lo habitual es que nos respondan con negativas viéndose abocados finalmente a poner en marcha nuestras medidas cuando ya la situación se desborda”.

“Se esconden detrás de 63 viviendas”

En materia de vivienda, la portavoz expuso: “Hemos comentado en innumerables ocasiones que la política de vivienda es la más social que existe, pero, a pesar de ello, en el cabildo brilla por su ausencia, una situación realmente alarmante, teniendo en cuenta la crisis habitacional y que son el gobierno de la Isla”. Asimismo, explicó que según datos aportados por el Consorcio de Vivienda de Gran Canaria “solo podemos hablar de que fijan en los presupuestos una inversión real de únicamente 3,33 millones de euros para la construcción de 63 viviendas que estaban planificadas para 2024. Las venden una y otra vez porque no las ejecutan y porque no tienen nada más en materia de vivienda”, comentó.

C Gran Canaria acusa al Gobierno insular de mantener paralizada la isla 10 años en materia de vivienda, movilidad y política de cuidados / La Provincia

“El gobierno de la Isla no puede mirar hacia otro lado. El Gobierno de Canarias ya ha tendido la mano a las administraciones insulares y locales para que contribuyan a la puesta en el mercado de más inmuebles y favorezcan su construcción pero el Cabildo de Gran Canaria permanece inmóvil, no están aprovechando herramientas que se les está brindando desde la comunidad autónoma. Y podemos ver el ejemplo de otros cabildos y ayuntamientos que sí están avanzando en la materia, como Lanzarote o Tenerife, ejemplos de administraciones a las que les preocupa y ocupa la situación de la vivienda y la enfrentan. El polo opuesto al Cabildo de Gran Canaria que se esconde detrás de 63 viviendas. Para ellos no hay ninguna otra política, ni plan de acción”, subraya Vidina Cabrera.

Política de cuidados: área huérfana y desprotegida

Por otro lado, Vidina Cabrera analizó la situación existente en materia de política de cuidados y expuso: “Lamentablemente, en un área tan delicada como la política de cuidados tenemos que denunciar que el Cabildo de Gran Canaria no despierta y se encuentra sumido en una gestión nefasta. La situación es crítica, el gobierno de la isla lleva manteniendo desprotegida este área 10 años”.

La nacionalista explicó que la única perspectiva en la materia del cabildo es la creación de plazas, “plazas que lleva años prometiendo pero que no llegan a poner a disposición de los usuarios. Recordemos que más de 4000 personas siguen esperando una cama. Hablamos de un modelo de residencialización que ha quedado completamente obsoleto y ya no responde a las necesidades actuales de la población. Lo hemos estado avisando desde hace dos años, se debe apostar por un cambio hacia un enfoque que priorice los cuidados intermedios que les permita mantenerse en su núcleo familiar y social”, dijo.

Vidina Cabrera recalcó: “Nos encontramos ante un área completamente huérfana y desprotegida. Ejemplo de ello es la deplorable gestión de los Centros de Atención a Personas con Discapacidad (CADI) que ya hemos denunciado en innumerables ocasiones. Estos centros continúan funcionando con importantes deficiencias y, pese a las denuncias, el Cabildo de Gran Canaria no ha sido capaz de dar respuesta y solucionarlas”, y aclaró: “Nos mantenemos en las mismas hipótesis. O el Cabildo de Gran Canaria no tiene controlada la gestión de los CADI, incumpliendo el pliego de condiciones e incurriendo en una mala gestión de los fondos públicos; o sabe que no lo están haciendo bien por incapacidad o irresponsabilidad y prefieren mirar hacia otro lado”.

Inacción e incapacidad para gestionar en el área de obras públicas e infraestructura

Por último, en cuanto a movilidad, los nacionalistas insistieron en que la situación no mejora y que la inacción e incapacidad para gestionar en el área de Obras Públicas e Infraestructura del Cabildo está repercutiendo en las políticas de movilidad. Así, trasladaron que lo único con lo que cuentan es reciente y que se trata de una medida que Coalición Canaria ha propuesto en diversas ocasiones recibiendo el rechazo del grupo de gobierno. “Hablamos de la propuesta de creación de un carril BUS-VAO en la GC-1. Ahora desde Obras Públicas e Infraestructura hablan de esta medida como suya pero recordemos que llevamos dos años recibiendo el rechazo de la misma. En cualquier caso, nos alegramos de que despierten de su letargo y de que hayan tomado conciencia”, señaló Julio Rodríguez.

El consejero nacionalista hizo alusión a la ausencia de un plan de acción y sostuvo: “Es imposible conocer los criterios que llevan al consejero de Obras Públicas a realizar una actuación y no otra. A las múltiples propuestas de Coalición Canaria, la respuesta del grupo de gobierno se limita a responder que no forma parte de las prioridades del cabildo, sin explicar cuáles son esas prioridades”.

Julio Rodríguez también recalcó: “La falta de asunción de responsabilidades en actuaciones de indudable interés insular, que precisan del posicionamiento del Cabildo como es el caso de la transformación del espacio de la desembocadura del Guiniguada, o la Avenida Marítima, cuya explotación y mantenimiento depende del Cabildo. Coalición Canaria ha llevado diferentes iniciativas para la realización de estudios que permitan una ágil y eficiente toma de decisiones, con el continuo rechazo del Grupo de Gobierno del Cabildo”.

Plan vivo de Coalición Canaria Gran Canaria

Coalición Canaria presentará como propuestas de resolución diversas medidas de cada una de las tres áreas: movilidad, políticas de cuidados y vivienda. Entre ellas: