Del Toro, un ángel de Ingenio dentro y fuera del terrero: «Me tocó estar allí»

"No me gusta el protagonismo ni ser el foco. Me tocó estar allí". Le sale del alma a Carmelo del Toro, policía local de Ingenio, puntal de lucha canaria y hoy mandador del Maninidra, al relatar cómo saltó sin pensarlo al terrero cuando en plena brega, un luchador del equipo contrario, el Unión Agüimes, quedó inconsciente tras impactar contra la arena y quedar bajo el otro luchador. "Fueron segundos. Corrí del banquillo al terrero cuando su compañero, de pie, lo vio en el suelo, inerte, y empezó a hacer señas. Costó valorar en segundos. No tenía pulso. Empecé a practicarle el masaje cardíaco».

Realizó una maniobra y la segunda. En cuestión de segundos, el jugador recobró las constantes vitales. "No fue fácil", confesó, pero su temple, experiencia y formación lo empujaron a actuar. Salvó la vida al deportista. La reacción inmediata del técnico municipal de la instalación deportiva al ir a buscar el desfibrilador al pabellón anexo, la reacción de una enfermera y su marido que vivían a dos pasos del pabellón y la llegada de la ambulancia del 112 en minutos, obraron el casi milagro.

Ocurrió el 26 de abril y fue la comidilla no solo en el mundo de la lucha canaria, entre sus compañeros de la Policía Local de Ingenio, de todo el municipio, la comarca del Sureste y en toda la isla. Se encontraban los equipos local Maninidra en su terrero de El Chiquero, con el Unión Agüimes. Un día más de brega en la luchada correspondiente a la cuarta jornada de la Copa Fundación La Caja de Canarias.

Del Toro, policía de Ingenio desde hace 23 años, es ahora mandador de su equipo tras su etapa como luchado durante 33 años, que lo elevaron a la categoría de puntal en el deporte vernáculo. Laureado y con un sinfín de medallas en su haber, también ha sido ejemplo y cabeza visible de torneos para promocionar y dar a conocer fuera de Canarias el deporte autóctono canario. Desde Europa a Corea del sur, por ejemplo, donde se hermanaron lucha canaria con el Sirum coreano.

No ser foco de atención

Le encanta estar con su familia, ir al gimnasio, hacer senderismo, o leer todo todas las noches, sobre todo lo relacionado con la historia de Roma. Redes sociales o internet, lo mínimo y "apago el móvil y lo dejo en el coche cuando llego a casa", cuenta como algo rutinario y normal el vecino que nació cerca de la plaza de La Candelaria del casco de la Villa de Ingenio. "Prefiero pasar desapercibido. No me gusta el protagonismo, ni ser foco de atención. Me gusta vivir tranquilo".

Su actuación en el terrero ese día fue decisiva. También saltaron a la arena los mandadores del Unión Agüimes en auxilio de su jugador, pero fue del Toro el que tomó las riendas.

Fue "espontánea, aunque claro, tienes que pensar, solo en segundos si debes actuar o no. No se puede practicar una maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP) sin estar seguro de saberlo hacer. Solo te das cuenta de que su vida corría peligro".

Hace poco terminó un curso de formación de meses para la práctica de estas maniobras, entre otras, pero matiza que "no es lo mismo hacer esto en una práctica que en un caso real". Los agentes de policía de Ingenio , asegura, están al día en todo lo que concierne a seguridad. "Para eso está el jefe, que está al tanto siempre de las novedades para aplicarlas en distintas áreas. Todos los meses los pasamos". Es la base que lo llevó a culminar con éxito y precisión su acto espontáneo, y lo tiene claro: "Me tocó estar allí".

Formarte es importante

Tras los dos masajes al deportista, que reaccionó y recobró las constantes vitales, saltó arena Aday Olivares, técnico municipal de mantenimiento de las instalaciones deportivas, que al ver la situación corrió sin pensarlo al pabellón anexo "sabía que habían instalado un desfibrilador", comentó el joven.

También quiere reconocer la actuación voluntaria e inmediata de una enfermera del público, así como a otra auxiliar que viven una casa anexa al pabellón deportivo, que acudió con su marido técnico de ambulancias al ser alertado por sus compañeros una vez se activó el servicio del 112, que trasladó al hospital al luchador ya consciente.

Del Toro lanza un llamamiento porque considera un desfibrilador es imprescindible en cualquier instalación deportiva o dependencias municipales y subraya que incluso dos unidades de los vehículos policiales están dotados con este reanimador. Y por supuesto, la importancia de tener formación adecuada.

"En realidad, Ingenio no es Las Palmas y nosotros, los policías, aunque estemos destinados a un grupo concreto, tenemos que hacer de todo, tan pronto actuamos por la caída de un árbol o vamos a rescatar a un animal", argumenta.

Vivió ajeno a los cientos de mensajes de apoyo, palabras y frases de ánimo y elogio que recibió en distintas plataformas de internet y en la calle después de su "heroica hazaña", aunque él no lo catalogue así. Pero el resto sí: "Gracias, héroe"; "eres bueno y siempre lo serás, en el campo en a calle y porque lo llevas en el corazón". Así centenares de gestos y muestras de agradecimiento solo porque le tocó estar allí.