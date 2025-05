Estos son los ganadores de los Premios Literatura Diversa 2025 entregados en Maspalomas Pride

Maspalomas Pride by Freedom y la editorial Siete Islas anunciaron este viernes que la novela 'Jardín del invierno', del escritor canario Daniel María, ha resultado ganadora del Premio Literatura Diversa 2025, mientras que el premio a la obra finalista ha recaído en 'El silencio de la lavanda', de Tony Muñoz. Este año, 'Freedom Asociación LGBT', organizadora de Maspalomas Pride by Freedom, aporta los premios a los ganadores y es anfitriona del anuncio y de la entrega de premios que tendrá lugar este viernes, en la Gala que se celebrará en la Plaza del Yumbo.

El anuncio contó con la asistencia de Elena Álamo, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana; Esther Delgado, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana; Ismael Lozano, gerente de la editorial Siete Islas, y Jorge M. Pérez, presidente de la Asociación Pasaje Begoña, además del ganador de este certamen, Daniel María, y el finalista, Tony Muñoz.

Esther Delgado destacó la importancia que tienen la educación y la cultura "para visibilizar y normalizar. Desde este Ayuntamiento estamos todo el año trabajando en el ámbito educativo y social, para conseguir la inclusión y la igualdad, porque todos somos iguales. Cada uno tiene que ser libre y vivir de la manera que quiera y eso hay que enseñarlo desde muy pequeños. Podemos presumir de estar en un municipio que, desde siempre, hemos apostado por la igualdad, los derechos y los valores".

Daniel María y Tony Muñoz, junto a las concejalas Elena Alamo, Esther Delgado, y organizadores del certamen. / LP/DLP

Por su parte, Elena Álamo dio las gracias a los organizadores por este tipo de iniciativas y quiso agradecer a 'Freedom Asociación LGBT' el trabajo que realiza cada año. Para nosotros es una satisfacción la cercanía que ha tenido este año el espacio de la lectura que ha estado ubicado en la plaza del Yumbo. Nos sigue emocionando, que haya personas, como Ismael, que nos digan que se han enamorado de Maspalomas. Un municipio integrador, con 57,000 habitantes, en el que conviven 117 nacionalidades. Tenemos que contribuir entre todos a conseguir un mundo mejor y más igualitario"

Jorge M. Pérez manifestó que el Pasaje Begoña se dedica, desde el año,2018, a la investigación de la memoria histórica. "El Pasaje Begoña, situado en Torremolinos, es el lugar por excelencia de la Memoria Histórica y la Cuna de los Derechos y Libertades LGTBI en España, según la declaración del Congreso de los Diputados y el Parlamento de Andalucía".

"Creemos que queda mucho por hacer en el marco de la investigación de la Memoria Histórica. Hay que visibilizar al colectivo, porque lo que no se visibiliza, no existe y qué mejor manera de hacerlo que a través de la cultura, de una novela, de una película o de una canción. Por eso es importante tener como referente a novelas como estas que se presentan hoy", expuso Pérez.

Ismael Lozano explicó que la editorial Siete Islas, con sede en Lanzarote, convoca desde hace tres años el Premio de Literatura Diversa, "con el fin de promover la lectura, contribuir a la sensibilización sobre los desafíos actuales del colectivo LGTBIQA+, luchar contra los prejuicios, los discursos de odio y todo tipo de discriminación, por lo que se ha convertido en un referente dentro del panorama cultural LGTBIQA+ en España".

Tony Muñoz, con mucha emoción, declaró que era el mejor día de su vida. "No puedo alegrarme más de haber conseguido este premio, que me hace tremendamente feliz. 'El silencio de la lavanda' es una historia que habla de las adolescencias del colectivo, porque si algo tenemos en común es que nos robaron nuestra adolescencia, por eso quise contar en esa historia, cómo hubiera sido mi vida si se me hubiera permitido ser yo mismo".

Daniel María, el ganador del certamen, contó que esta novela la tuvo guardada durante 4 o 5 años, hasta que decidió presentarla al certamen. En 'Jardín del invierno' las protagonistas son dos mujeres, de casi 80 años, que se reencuentran y deciden retomar una historia de amor que se quedó aparcada. "se trata de una novela de amor, a favor de la Memoria LGTBI+ y del legado de las personas mayores del colectivo. Se puede sobrevivir, aunque cueste mucho. No podemos hacer comunidad sin nuestros mayores y no podemos dejarlos a un lado. Para darle corazón y vida, me inspiré en un matrimonio de mujeres lesbianas y activistas que viven en Agaete.

La historia está atravesada por Elizabeth Taylor, un persona clave y un icono para el colectivo LGBTIAQ+, que estuvo en Tenerife en 1970, por lo que yo he recuperado esa visita para que una de las protagonistas se encuentre y conozca a la actriz".

El jurado

El jurado del certamen literario estuvo formado por Juan-Ramón Barbancho Rodríguez, doctor en Historia del Arte, profesor e investigador sobre cultura, política y memoria LGBT; Marianna Amorim Cháves, antropóloga y doctora en Artes y Humanidades; Fernando Repiso, escritor; Jesús Ignacio Delgado Rojas, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla y activista LGTBIQ+; María Cañete Sánchez, maestra de Educación Especial, licenciada en Psicología y acreditada en Comunicación Lingüística; Trinidad Borrás Casado, profesional de RTVE y activista LGTBIQ+ e Islas Ismael Lozano Latorre, gerente de Editorial Siete Islas. El jurado valoró un total de 86 obras de prestigiosos autores y creadores noveles.

Este premio literario, que se ha convertido en uno de los más importantes de España, está organizado por MADO editorial Siete Islas, Asociación Pasaje Begoña y el Festival Cultural de Madrid Orgullo Muestra t, y cuenta con el patrociniode Ritual Hoteles y de la revista Shangay, y con el apoyo de la Federación estatal Chrysallis, de varias Federaciones autonómicas LGTBIQ+, la Fundación Pedro Zerolo, la Fundación Manolita Chen y de más de 50 entidades LGTBIQ+ del territorio nacional, añadió Lozano.

Además, 'Freedom Asociación LGBT' ha donado a la Biblioteca Municipal de San Bartolomé de Tirajana una colección completa de Literatura Diversa de la editorial Siete Islas.

Sobre los premiados

Daniel María, nació en La Gomera en 1985. Es escritor, editor y gestor cultural, y ha publicado poemarios, novelas, ensayos y relatos, por los que ha recibido, entre otros, el Premio de Edición Benito Pérez Armas, el Premio de Poesía Félix Francisco Casanova y el Premio de Teatro Santa Cruz de La Palma. Es el autor de la sección 'Estética avanzada. Recomendaciones literarias LGBTIQ+' de Altavoz Cultural, y ha sido crítico de la revista 'Qué Leer' (2016-2025).

Por su labor en los medios de comunicación ha recibido los premios de Periodismo Cultural Paco Rabal Joven Promesa (2013), Leoncio Rodríguez (en 2013 y 2019) y Juan Torres Grueso (2016). Sus obras más recientes son 'Un camerino propio' (2020), 'Bisutería auténtica' (2023), 'Saritísima. Historia ilustrada de un mito' (2023), 'Con una alita rota' (2023), 'Antiguas boquitas pintadas'' (Premio Altavoz Cultural 2024) y El jardín del invierno' (Premio de Literatura Diversa Editorial Siete Islas 2025).

En 2022 recibió el Premio Arkoiris Canarias, al mejor escritor/a y el Premio Museari Queer Art de Literatura. En 2024, el Colegio de Tíncer de Tenerife, donde estudió Infantil y Primaria, inauguró la Biblioteca que lleva su nombre.

Tony Muñoz nació en Madrid, en 1994, y es graduado en Comunicación Audiovisual y realizó un Máster en Gestión de la Industria Cinematográfica. Desde muy pequeño, su gran pasión siempre ha sido contar historias, y por este motivo, encaminó su formación y su carrera profesional hacia la producción y distribución cinematográfica.

Como escritor, su carrera comenzó en 2021, año en el que ganó el XXXII Premio de Narración Breve de la UNED, con su relato 'Náufrago en tus pupilas', que se publicó al año siguiente. La obra 'El silencio de la lavanda', su primera novela, ha resultado Finalista del Premio de Literatura Diversa 2024 de Editorial Siete Islas.

Sobre las obras premiadas

La novela 'El jardín del invierno', de Daniel María, es un canto a las nuevas oportunidades, al amor y a la amistad, a la complicidad entre nietos y abuelas y, sobre todo, un canto a las mujeres mayores del colectivo LGBTIQ+, a la visibilidad de las relaciones que se reinician en la etapa de madurez y una piedra arrojadiza sobre el edadismo, dentro y fuera de la normatividad. Además,

'El silencio de la lavanda', de Tony Muñoz, es una historia de amor donde el deseo y el miedo se entrelazan en una encarnizada lucha que desafía a los corazones más frágiles.