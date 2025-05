Global consigue un notable en la satisfacción media de sus clientes

La compañía de transporte interurbano de Gran Canaria, Global, ha alcanzado una valoración general de 7,53 en la satisfacción de sus clientes con la calidad del servicio, según los resultados del Estudio Anual de Satisfacción de Clientes 2024 elaborado por la consultora Servicios Avanzados de Opinión (SAO) a través de encuestas a 1.612 personas que viajan con la compañía.

El 64% de los viajeros y las viajeras consideran que Global presta un servicio mejor (37%), o mucho mejor (27%), que otras compañías de transporte de la isla, el 28% igual, y solo el 8% peor, lo que apunta al buen trabajo realizado desde la compañía durante el ejercicio 2024 donde se incrementó el número de viajeros y viajeras en un 14% llegando a la cifra de récord histórica de casi 48 millones de clientes.

La Puntualidad, la Seguridad Personal, la Información Precisa, el Precio y la Frecuencia de paso, son los atributos más importantes para las personas encuestadas. Y los atributos que mayor satisfacción han generado este año, han sido el Precio y la facilidad de compra, la Adaptación a la Diversidad Funcional, el ser la modalidad de transporte más respetuosa con el medio ambiente, la Seguridad Personal y la Atención Personal.

Perfil de Cliente

Para definir los distintos perfiles de clientes del servicio regular interurbano de la isla, se realizaron un total de 9.891 entrevistas a clientes de Global, que fueron definiendo sus características más relevantes.

El 58% de las personas que viajan en Global son mujeres, tendencia que se observa año tras año.

El 91% de los trayectos recorridos durante 2024, unos 44 millones de viajes, han sido realizados por personas residentes en la isla, por lo que las personas no residentes en la isla que utilizaron los servicios de la compañía, efectuaron casi unos 4 millones y medio de viajes.

La edad media, se sitúa este año en 38,6 años, siendo el colectivo de 16 a 24 años, con un 30%, el más predominante.

El 36% de los y las viajeras usan el transporte público para acudir al trabajo, mientras que un 22% lo hace por estudios y un 13% por ocio.

El 82% de las personas que viajan en Global pagan con bonos de transporte, un 46% utiliza para viajar el bono de residente, mientras que un 33% utiliza la Wawa Joven; y solo un 18% de clientes esporádicos, pagan en efectivo.

No hay que olvidar que el precio, o en la actualidad la posibilidad de su gratuidad, es un condicionante principal para la elección del transporte público, toda vez que el gasto mensual que supone para la economía personal puede ser muy importante y de hecho es el atributo que más satisfacción genera entre las personas que viajan en Global, obteniendo de media un 8,8 de 10 puntos.

El 33% de los viajes realizados en 2024, han sido efectuados por clientes que llevan viajando en Global más de diez años, mientras que un 44% de los viajes totales, han sido realizados por clientes que se sitúan en la horquilla de entre 2 y 10 años de antigüedad como clientes de la compañía. Por consiguiente, un 23% del total de los viajes realizados durante el año pasado, lo que significa en torno a unos 11 millones de trayectos, han sido realizados por personas que se han incorporado como clientes a la compañía en los dos últimos años, es decir, desde que se ha garantizado la gratuidad en el transporte público, lo que habla del significativo impacto de la medida, desde el punto de vista económico, social y medioambiental.

El 89% de las personas encuestadas manifiestan realizar en guagua tanto el viaje de ida como el de vuelta, y el 75% viajan 5 días o más a la semana en Global, manifestando un 30% que viajan a diario en las guaguas de la compañía, lo que habla claramente de la alta fidelidad de las personas que utilizan el servicio de la compañía de transporte.

El 25% de los viajes realizados en 2024, es decir, un trayecto de cada cuatro trayectos realizados; ha sido efectuado por clientes que han manifestado en la encuesta que tienen algún tipo de vehículo para su uso personal; y cuándo se les ha preguntado por el por qué no lo han utilizado en ese viaje, un 77% manifiesta que lo ha hecho por voluntad propia, desglosándose en un 60% por motivos de conveniencia, comodidad, tráfico y no tener que buscar aparcamientos, un 14% por motivos medioambientales y un 3% por motivos económicos; y solo un 23% porque el vehículo estaba averiado o estaba siendo utilizado por otra persona del núcleo familiar; lo que descarta por completo la errónea y desfasada idea de que sólo utilizan el transporte público, quiénes no tienen otra opción.

Además, otro dato que refuerza la anterior afirmación, sobre las bondades del servicio que ofrece la compañía de transporte, es que el 73% de las personas que viajan en Global y que en la actualidad no disponen de un vehículo propio, afirman que seguirían viajando en el transporte público el día de mañana, aunque dispusieran de vehículo particular.

El director general de Global, Víctor Quintana Hernández, destacó los buenos resultados del estudio de satisfacción “en consonancia con los notables estándares de calidad que nos hemos impuesto para prestar un servicio esencial y exigente de movilidad sostenible que registra cada año nuevas cifras récord de clientes”. “la gratuidad del transporte público en la Isla ha sido un reto de primera magnitud que hemos afrontado con más vehículos, más personal, y más compromiso. Los datos corroboran que lo hemos superado de manera notable”, consideró Quintana.