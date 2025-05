Maspalomas Pride 2025, un canto a la libertad que pone en el centro los derechos de las personas trans

El sol cae con fuerza sobre Maspalomas mientras las banderas arco iris esperan en las paradas de guagua, pasean sostenidas por las manos de decenas de extranjeros, se pegan a los mofletes y a las rayas del ojo de los maquillajes más atrevidos u ondean en el aire para dar la bienvenida a las 35 carrozas y a las 100.000 personas que han participado hoy en el Maspalomas Pride 2025.

Bajo el lema No hay Orgullo sin personas Trans. No hay silencio ante el odio y a ritmo de dembow, Bad Romance de Lady Gaga o I want to break free de Queen, cientos de cuerpos se movían para celebrar la diversidad pero sobre todo para reivindicar y dar visibilidad a los derechos de las personas LGTBIQ+.

Una pancarta azul, rosa y blanca en la que se leía Protect trans lives, recordaba que este año es la letra T en la que se ha puesto el foco después de que en países como Estados Unidos -donde se ha prohibido a las personas trans acceder al ejército- o Reino Unido -donde tras el fallo de la Corte Suprema de esta nación se define a una mujer por su sexo biológico y se excluye a las mujeres trans- haya habido un retroceso significativo en los derechos de este grupo del colectivo. También estuviron presentes los menores trans que, junto a sus padres, encabezaban la cabalgata sosteniendo entre todos, todas y todes su bandera y una pancarta en la que se leía Antes de los 18 también existimos.

Motos por la diversidad

No solo la música llenaba el caluroso aire del sur de la Isla: la pita de las motos del Club LGTBI Moteros de Canarias se coló entre las canciones mientras sus integrantes hacían acto de presencia. «Somos el primer club LGTBI de moteros de España. Tenemos a todo tipo de personas de todo tipo de ámbitos. Por suerte, hemos tenido una muy buena aceptación en el mundo motero en las Islas y en mayo del año que viene damos el salto a la Península con un viaje», explicó Juan Arcadio Mejías Peñate, el presidente y fundador de este grupo que cuenta a día de hoy con 23 miembros y con una sede ubicada en San Bartolomé de Tirajana.

Más adelante, junto a las carrozas, esperaba con el arco iris bajo la mirada «la voz de la experiencia». Así definió su amigo René García a este hombre que prefiere no dar su nombre y que ha estado en el Pride cuatro veces. Se quedó más rezagado y fue García, con su bodi multicolor, una minifalda rosa y unas botas de tacón hasta la rodilla a juego, quien tomó la palabra:«Me gusta todo. La diversidad, la libertad. Aquí la gente puede ser feliz, nadie los juzga, puedes hacer lo que quieras», indicó este profesor que trabaja en Fuerteventura.

«Yo de diario no visto así. Salgo de normal. Donde vivo está muy mal visto y es muy estresante. Si yo me pongo el bodi solo, ya se me cuestionaría mucho», añadió. Junto a él, Hugo, el tercer integrante de este grupo, también quiso hablar:«Yo soy arquitecto y hoy me visto como me da gana», añadió.

Mayoría de hombres

El Desfile del Orgullo de Maspalomas nació en el año 2001 y ha sido, desde sus comienzos, una reivindicación y una fiesta en la que ha habido una presencia mayoritaria de hombres. Una mujer anónima que ayer asistió a la cabalgata y destacó su «buen ambiente» y su «buen rollo», también quiso hacer alusión a este hecho que para ella tiene una explicación clara:«El hombre está mucho más libre», expresó.

En esta misma línea también hablaron la pareja de tinerfeñas integrada por Abi y Sara, que este año celebran su quinto aniversario de casadas:«Los hombres han tenido más libertad. Nosotras no disfrutamos tanto, nos podemos sentir más juzgadas», explicaron ambas.

«Es la segunda vez que venimos. Aquí una puede ser libre, podemos ser nosotras mismas, podemos ir vestidas como queremos y no te cosifican», añadieron segundos antes de posar abrazadas con sus atrevidos outfits para una fotografía.

También casados, la pareja integrada por Marcelo y Marcos disfrutaba del ambiente de barbas de colores, candados al cuello, torsos al aire y sonidos de tambores con una sonrisa. Provenientes de Málaga, fue en 2019 cuando pisaron la cabalgata por primera vez y, a excepción de la época de la pandemia, no han vuelto a fallar ni una sola vez.

«En Torremolinos tenemos un orgullo y es muy chiquitito, no tiene nada que ver», contaron haciendo alusión al lugar en el que se conocieron hace 27 años, tiempo que llevan juntos.

«Ahora más que nunca hay que estar aquí para dar visibilidad, hay que salir y hay que celebrar la diversidad. Aquí nos sentimos como en casa», añadieron.

Un Orgullo único

Habituales de otras celebraciones del Orgullo, como la de Sevilla o la de Madrid, destacan que la de Gran Canaria es una celebración como ninguna otra. «Como este no hay ninguno. Lo que más impresiona de aquí es como se vuelca el vecino. Por ejemplo, te vas a Sevilla y ves que provocas incomodidad. Y en Madrid ha ido a peor. Un detalle muy curioso es que aquí no ponen barreras entre las carrozas y el público, no hay vallas. En Madrid si las hay. Te obligan a estar de pie en un sitio y eso te rompe toda la magia, porque la magia es interactuar», reivindicó la pareja, que también describió el Orgullo como uno de los pocos momentos del año en los que la comunidad «puede conocer a gente en persona y no solo online».

Gabi, originario de República Dominicana pero residente en Amsterdam, se paseaba con una camisa amarilla y unas gafas de sol en las que se podía leer «Fuck me». Al igual que Marcelo y Marcos, también quiso destacar que una reivindicación como la del Orgullo es ahora más necesaria que nunca, con una ultraderecha cogiendo fuerza por todo el mundo y unos derechos que después de tanto pelear, empiezan a peligrar de nuevo: «Yo creo que siempre ha sido muy importante seguir peleando por los derechos que nos merecemos. Porque muchos nos tenemos que ir a otro país para poder ser felices. Nos vamos de países como el mío, donde no podemos casarnos, donde no podemos ser nosotros mismos», reivindicó.

El desfile, en el que participaron 35 carrozas en lugar de las 42 esperadas, comenzó a las 16.00 horas en el hotel Riu Palace Maspalomas y recorrió la Avenida de Tirajana, la Avenida de Gran Canaria y la Avenida de España terminará con la marea arco iris bien encendida en la entrada principal del Centro Comercial Yumbo.