Maspalomas Pride toma Playa del Inglés con un gran desfile con 42 carrozas

Freedom Asociación LGBT, organizadora de Maspalomas Pride by Freedom, encabezará este sábado la tradicional manifestación del Desfile de Carroza, con una pancarta reivindicativa que llevará un mensaje muy claro: 'No hay Orgullo sin personas Trans. No hay silencio ante el odio', como muestra de repulsa ante la preocupante regresión de los derechos que está sufriendo el colectivo LGTBIQ+ y, en particular, las personas trans, en el mundo. El desfile, en el que participan 42 carrozas, parte a las 16.00 horas desde el Riu Palace Maspalomas y recorrerá la Avenida de Tirajana, Avenida de Gran Canaria, Avenida de España y terminará en la entrada principal del Centro Comercial Yumbo. La organización espera la asistencia de unas 100.000 personas.

La pancarta de Freedom Asociación LGBT la llevarán destacadas figuras de la organización, entre ellas su presidente, Fernando Ilarduya Sanz, y el vicepresidente, Jairo Gilarte Martín, junto a activistas y representantes de la comunidad. Se trata de un gesto público de denuncia, ante el incremento de los discursos de odio, la violencia institucional y el retroceso legal que sufren, actualmente, muchas personas LGTBIQ+, en distintas partes del mundo.

Desfile de Maspalomas Pride 2024. / Juan Carlos Castro

"La defensa de los derechos trans es innegociable. No podemos hablar de Orgullo si dejamos atrás a quienes han estado históricamente en la primera línea del activismo", señaló Fernando Ilarduya. Por su parte, Jairo Gilarte añadió que: "la visibilidad no es solo una celebración, es resistencia. Y en estos tiempos, más necesaria que nunca."

Retransmisión histórica de TVE

Por primera vez en su historia, Televisión Española retransmitirá el Desfile de Carrozas desde Maspalomas para toda España por La 2 y por el Canal Internacional, "lo que representa un hito en visibilidad y alcance para el Maspalomas Pride by Freedom. Por este motivo, y por razones organizativas vinculadas a la cobertura televisiva, la salida del desfile se adelantará una hora, comenzando a las 16:00 horas, en lugar de las 17:00 horas, como en años anteriores.

Freedom Asociación LGBT invita a todos los residentes en Gran Canaria, visitantes de otras Islas y turistas que se encuentran en Maspalomas a sumarse a esta jornada reivindicativa y festiva, para "alzar la voz por un Orgullo verdaderamente inclusivo, diverso y sin silencios ante el odio

La organización ha anunciado que este año participarán 42 carrozas, la mayor cifra de su historia. Se espera que asistan más de 100.000 personas. La fiesta continuará desde las 18:00 horas, en el Centro Comercial Yumbo, con la música seleccionada por los DJs: Iván Pequeño, Esteban López, Marc, Bernal. Adham y Joseph Wolf y las actuaciones de Roxy Rosario y Nalaya.